https://ria.ru/20211021/std-1755594757.html

Съезд Союза театральных деятелей России пройдет в сокращенном формате

Съезд Союза театральных деятелей России пройдет в сокращенном формате - РИА Новости, 21.10.2021

Съезд Союза театральных деятелей России пройдет в сокращенном формате

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Москве и в регионах принято решение провести VIII(ХХII) Съезд Союза театральных деятелей РФ (СТД) 23 октября... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T15:08

2021-10-21T15:08

2021-10-21T15:08

культура

александр калягин

театральный фестиваль "золотая маска"

союз театральных деятелей россии

театры

новости культуры

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Москве и в регионах принято решение провести VIII(ХХII) Съезд Союза театральных деятелей РФ (СТД) 23 октября в сокращенном формате, сообщили РИА Новости в пресс-службе СТД.Планируется, что 23 октября делегаты съезда утвердят отчет секретариата о проделанной работе за прошедшие пять лет, отчет Центральной контрольно-ревизионной комиссии, выберут председателя СДТ РФ и новый секретариат, то есть то, что необходимо сделать по истечении 5 лет по действующему уставу союза.25 октября завершается срок полномочий, избранных на прошлом съезде председателя и секретариата СТД РФ.Намеченный на 24 октября форум отменен, отменена и переносится на другое время церемония вручения самой почетной специальной премии "Золотая Маска" - "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства".Пресса и посторонние на заседание не приглашаются, при этом все, кто хотел бы следить за работой съезда, могут это сделать посредством трансляции на сайте stdrf.ru.

https://ria.ru/20211001/teatr-1752546082.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр калягин, театральный фестиваль "золотая маска", союз театральных деятелей россии, театры, новости культуры