https://ria.ru/20211021/std-1755594757.html
Съезд Союза театральных деятелей России пройдет в сокращенном формате
Съезд Союза театральных деятелей России пройдет в сокращенном формате - РИА Новости, 21.10.2021
Съезд Союза театральных деятелей России пройдет в сокращенном формате
В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Москве и в регионах принято решение провести VIII(ХХII) Съезд Союза театральных деятелей РФ (СТД) 23 октября... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T15:08
2021-10-21T15:08
2021-10-21T15:08
культура
александр калягин
театральный фестиваль "золотая маска"
союз театральных деятелей россии
театры
новости культуры
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Москве и в регионах принято решение провести VIII(ХХII) Съезд Союза театральных деятелей РФ (СТД) 23 октября в сокращенном формате, сообщили РИА Новости в пресс-службе СТД.Планируется, что 23 октября делегаты съезда утвердят отчет секретариата о проделанной работе за прошедшие пять лет, отчет Центральной контрольно-ревизионной комиссии, выберут председателя СДТ РФ и новый секретариат, то есть то, что необходимо сделать по истечении 5 лет по действующему уставу союза.25 октября завершается срок полномочий, избранных на прошлом съезде председателя и секретариата СТД РФ.Намеченный на 24 октября форум отменен, отменена и переносится на другое время церемония вручения самой почетной специальной премии "Золотая Маска" - "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства".Пресса и посторонние на заседание не приглашаются, при этом все, кто хотел бы следить за работой съезда, могут это сделать посредством трансляции на сайте stdrf.ru.
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александр калягин, театральный фестиваль "золотая маска", союз театральных деятелей россии, театры, новости культуры
Съезд Союза театральных деятелей России пройдет в сокращенном формате
Съезд Союза театральных деятелей России из-за ограничений пройдет в сокращенном формате
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Москве и в регионах принято решение провести VIII(ХХII) Съезд Союза театральных деятелей РФ (СТД) 23 октября в сокращенном формате, сообщили РИА Новости в пресс-службе СТД.
Планируется, что 23 октября делегаты съезда утвердят отчет секретариата о проделанной работе за прошедшие пять лет, отчет Центральной контрольно-ревизионной комиссии, выберут председателя СДТ РФ и новый секретариат, то есть то, что необходимо сделать по истечении 5 лет по действующему уставу союза.
25 октября завершается срок полномочий, избранных на прошлом съезде председателя и секретариата СТД РФ.
"Принято решение проводить съезд строго в режиме "ковид-фри". Все участники должны предъявить свидетельства о вакцинации или перенесенной не более 6 месяцев назад болезни. Будут соблюдены все меры предосторожности, организована круглосуточная работа медперсонала и возможность проведения экспресс-тестов на COVID-19", - сообщили в СТД.
Намеченный на 24 октября форум отменен, отменена и переносится на другое время церемония вручения самой почетной специальной премии "Золотая Маска" - "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства".
Пресса и посторонние на заседание не приглашаются, при этом все, кто хотел бы следить за работой съезда, могут это сделать посредством трансляции на сайте stdrf.ru
.