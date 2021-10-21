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Акселераторы SberZ и SberStudent выбрали самые сильные молодежные стартапы
Акселераторы SberZ и SberStudent выбрали самые сильные молодежные стартапы - РИА Новости, 21.10.2021
Акселераторы SberZ и SberStudent выбрали самые сильные молодежные стартапы
Подведены итоги двух программ Сбера по развитию предпринимательских талантов: SberZ для школьников 8-11 классов и SberStudent для студентов, аспирантов и... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T16:56
2021-10-21T16:56
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МОСКВА, 21 окт – РИА Новости, Олег Никишенков. Подведены итоги двух программ Сбера по развитию предпринимательских талантов: SberZ для школьников 8-11 классов и SberStudent для студентов, аспирантов и научного состава вузов.Впервые в России подобное питч-мероприятие для стартапов было проведено с использованием технологий расширенной реальности (XR) в режиме онлайн. И присутствовавшие в конференц-зале штаб-квартиры Сбера на Кутузовском проспекте в Москве, и те, кто смотрел демо-день в сети, увидели впечатляющие возможности этой передовой визуальной технологии. Сцена, на которой стартаперы выступали с питчами, превращалась с помощью виртуальных декораций то в футуристический офис или загадочный тропический лес, оставляя яркие впечатления, благодаря которым все три часа мероприятия прошли буквально на одном дыхании.Команды школьников и студентов, которые вышли в финал конкурса Сбера, преодолели тернистый путь длиной в восемь месяцев, превратив свои идеи в жизнеспособные работающие бизнес-проекты. По словам первого зампреда правления СберБанка Льва Хасиса, в этом году в акселераторе участвовали 26 тысяч школьников и студентов из 85 регионов России. Все они прошли онлайн обучение основам предпринимательства, а также курс по технологиям и трендам от лабораторий Сбера. А участники SberStudent - дополнительную подготовку на базе Stanford Online - онлайн портала университета Стэнфорда.В ходе подготовки к конкурсу школьники и студенты отработали более трех тысяч гипотез, опросили свыше 50 тысяч потенциальных клиентов. К финишу программы 20 стартапов уже показали первые продажи, таким образом, на питчи вышли не сырые проекты, а молодые компании со своей клиентской базой. В финал попали проекты в таких отраслях, как коммуникации, здоровье, сервисы для работы и жизни, образование и инновационные гаджеты.Оба акселератора (SberZ и SberStudent) являются частью стартап-экосистемы Сбера и созданы с целью сформировать общенациональное движение по развитию молодежного предпринимательства при поддержке крупных корпораций и вузов. "Именно от сегодняшних школьников и студентов зависит то, какой будет наша страна через 20-30 лет. Кроме непосредственно обучения, акселераторы также помогают лучшим проектам развиваться, предоставляя менторов и возможность презентовать проект потенциальным заказчикам. Стартапы, которые мы отбираем, в будущем могут как улучшать сервисы и технологии Сбера, так и стать его новыми направлениями", - рассказала руководитель стартап-экосистемы Сбера Наталья Магидей.По ее словам, Сбер собирает корпорации, вузы, венчурных инвесторов и стартапы для создания стартап-экосистемы, в которой будет осуществляться кооперация не только с целью массового вовлечения молодых людей в технологическое предпринимательство, но и обучению их софт скиллз - так называемым "мягким навыкам". Среди таких навыков: постановка целей, работа в команде, планирование времени, приоритизация задач. По мнению Натальи, обучение предпринимательству важно не только с точки зрения создания новых проектов и новых бизнесов, но и в ракурсе создания нового поколения ценных кадров и лидеров.Среди участников жюри были ректоры ведущих российских вузов, в частности, ИТМО, ЮФУ, МИСИС. Им приглянулись проекты школьных команд, в итоге все их участники приглашены стать студентами этих вузов, им обещаны повышенные стипендии и преференции при поступлении. Некоторые вузы сразу определились с проектами, которые готовы поддерживать уже сегодня. ЮФУ, например, пригласил в свой центр по разработке умных вещей (технология интернета вещей, IoT) команду Smart Clothes, которая разработала умную футболку со встроенными датчиками для отслеживания состояния здоровья.Всего жюри определило семь победителей. Список лучших из лучших студенческих и школьных стартап-команд 2021 года возглавил проект "Домаптека". Это приложение для эффективного управления домашней аптечкой. Школьники из Воронежа, Москвы, Новочебоксарска, Иваново и Батырево придумали, как избавить нас от просроченных лекарств (а также купленных по ошибке повторно), которыми зачастую заставлены домашние аптечки. Второе место досталось одиннадцатикласснику из Москвы, который создал наушники для слабослышащих Нау-Вау. Третье место - у проекта Smart Board. Ученики московских лицеев придумали, как усовершенствовать доски-лонгборды – оснастили их навигацией, а также системой обучения катанию.Четвертое место занял стартап Comet Rain. Это платформа на основе GPT-сетей (алгоритмы нового уровня) для автоматического написания программного кода - для тех, кто мечтает создать свое приложение, но не очень силен в программировании. Ее основатели - ученики десятого класса из Ульяновска. На пятом месте - команда Legal Help. Студенты из Екатеринбурга создали автоматизированную систему хранения и отслеживания судебных дел, она поможет тем, кто устал искать информацию о своих тяжбах в сложных судебных базах данных. Шестое место досталось команде из Казани Virsen, которая разработала онлайн-сервис для дистанционного обучения работников опасного производства. Наконец, 7-е место досталось стартапу QFit, который предложил сервис поминутной оплаты фитнес-услуг. Он поможет тем, кто не может позволить себе приобрести фитнес-карту за полную стоимость или просто не имеет времени часто ходить в спортзал. Победители разделили призовой фонд, а студенческие команды получат дополнительные гранты от Moscow Seed Fund. Команда стартапа Constify, создавшая платформу для разработки мобильных мини приложений, получила сертификат на поездку на курорт "Красная поляна" в Сочи.Лев Хасис, комментируя итоги конкурса, отметил, что все проекты-победители способствуют решению определенной точечной проблемы, "боли", как он выразился. Именно такие проекты, сказал он, и востребованы рынком. Об этом также упомянул сооснователь корпорации Apple Стив Возняк во время своего выступления в рамках демо-дня. Участники демо-дня задали ему вопросы онлайн, и, отвечая на один из них, он посоветовал молодежи фокусироваться на какой-то конкретной проблеме, стоящей перед людьми, научиться решать ее и затем становиться лучшими в мире в этом вопросе.Руководитель стартапа Smart Board Егор Шлюпиков (Москва, Лицей "Вторая школа", 10 класс) сообщил, что в ближайшее время планирует уйти от схемы работы только за предоплату, как в стартапе делают сейчас. "Также хочу вложиться в разработку новых идей, в частности, мы хотели бы создать big data карты о состоянии дорожного полотна", - сказал он РИА Новости.Как отметил в завершении демо-дня Хасис, новое поколение мыслит нешаблонно, проявляет неподдельный интерес к созиданию нового. "Я уверен, что в ближайшем будущем молодые предприниматели смогут изменить жизнь миллионов людей к лучшему, используя современные технологии", - подчеркнул он.Прием заявок на новую волну SberZ и SberStudent для российских школьников и студентов будет объявлен в ноябре 2021 года.
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новости компаний - экономика, образование - общество, технологии, сбербанк россии, россия
16:56 21.10.2021
 

Акселераторы SberZ и SberStudent выбрали самые сильные молодежные стартапы

© Фото : пресс-служба СбераУчастники демо-дня
Участники демо-дня - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© Фото : пресс-служба Сбера
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МОСКВА, 21 окт – РИА Новости, Олег Никишенков. Подведены итоги двух программ Сбера по развитию предпринимательских талантов: SberZ для школьников 8-11 классов и SberStudent для студентов, аспирантов и научного состава вузов.
Впервые в России подобное питч-мероприятие для стартапов было проведено с использованием технологий расширенной реальности (XR) в режиме онлайн. И присутствовавшие в конференц-зале штаб-квартиры Сбера на Кутузовском проспекте в Москве, и те, кто смотрел демо-день в сети, увидели впечатляющие возможности этой передовой визуальной технологии. Сцена, на которой стартаперы выступали с питчами, превращалась с помощью виртуальных декораций то в футуристический офис или загадочный тропический лес, оставляя яркие впечатления, благодаря которым все три часа мероприятия прошли буквально на одном дыхании.
Команды школьников и студентов, которые вышли в финал конкурса Сбера, преодолели тернистый путь длиной в восемь месяцев, превратив свои идеи в жизнеспособные работающие бизнес-проекты. По словам первого зампреда правления СберБанка Льва Хасиса, в этом году в акселераторе участвовали 26 тысяч школьников и студентов из 85 регионов России. Все они прошли онлайн обучение основам предпринимательства, а также курс по технологиям и трендам от лабораторий Сбера. А участники SberStudent - дополнительную подготовку на базе Stanford Online - онлайн портала университета Стэнфорда.
© Фото : пресс-служба СбераПервый зампредправления Сбера Лев Хасис
Первый зампредправления Сбера Лев Хасис - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© Фото : пресс-служба Сбера
Первый зампредправления Сбера Лев Хасис
В ходе подготовки к конкурсу школьники и студенты отработали более трех тысяч гипотез, опросили свыше 50 тысяч потенциальных клиентов. К финишу программы 20 стартапов уже показали первые продажи, таким образом, на питчи вышли не сырые проекты, а молодые компании со своей клиентской базой. В финал попали проекты в таких отраслях, как коммуникации, здоровье, сервисы для работы и жизни, образование и инновационные гаджеты.
"Не ожидал такого уровня, просто поражен, для инвесторов это настоящий кладезь, я насчитал пять команд, с которыми хочу поговорить прямо сейчас. Даже трудно себе представить, насколько эти ребята будут прокачаны к 40 годам, среднему возрасту создания своего бизнеса", - признался сооснователь клуба венчурных инвесторов Angelsdeck Сергей Дашков.
Оба акселератора (SberZ и SberStudent) являются частью стартап-экосистемы Сбера и созданы с целью сформировать общенациональное движение по развитию молодежного предпринимательства при поддержке крупных корпораций и вузов. "Именно от сегодняшних школьников и студентов зависит то, какой будет наша страна через 20-30 лет. Кроме непосредственно обучения, акселераторы также помогают лучшим проектам развиваться, предоставляя менторов и возможность презентовать проект потенциальным заказчикам. Стартапы, которые мы отбираем, в будущем могут как улучшать сервисы и технологии Сбера, так и стать его новыми направлениями", - рассказала руководитель стартап-экосистемы Сбера Наталья Магидей.
По ее словам, Сбер собирает корпорации, вузы, венчурных инвесторов и стартапы для создания стартап-экосистемы, в которой будет осуществляться кооперация не только с целью массового вовлечения молодых людей в технологическое предпринимательство, но и обучению их софт скиллз - так называемым "мягким навыкам". Среди таких навыков: постановка целей, работа в команде, планирование времени, приоритизация задач. По мнению Натальи, обучение предпринимательству важно не только с точки зрения создания новых проектов и новых бизнесов, но и в ракурсе создания нового поколения ценных кадров и лидеров.
Среди участников жюри были ректоры ведущих российских вузов, в частности, ИТМО, ЮФУ, МИСИС. Им приглянулись проекты школьных команд, в итоге все их участники приглашены стать студентами этих вузов, им обещаны повышенные стипендии и преференции при поступлении. Некоторые вузы сразу определились с проектами, которые готовы поддерживать уже сегодня. ЮФУ, например, пригласил в свой центр по разработке умных вещей (технология интернета вещей, IoT) команду Smart Clothes, которая разработала умную футболку со встроенными датчиками для отслеживания состояния здоровья.
Всего жюри определило семь победителей. Список лучших из лучших студенческих и школьных стартап-команд 2021 года возглавил проект "Домаптека". Это приложение для эффективного управления домашней аптечкой. Школьники из Воронежа, Москвы, Новочебоксарска, Иваново и Батырево придумали, как избавить нас от просроченных лекарств (а также купленных по ошибке повторно), которыми зачастую заставлены домашние аптечки. Второе место досталось одиннадцатикласснику из Москвы, который создал наушники для слабослышащих Нау-Вау. Третье место - у проекта Smart Board. Ученики московских лицеев придумали, как усовершенствовать доски-лонгборды – оснастили их навигацией, а также системой обучения катанию.
© Фото : пресс-служба СбераСтартап "Домаптека" - победитель конкурса
Стартап Домаптека - победитель конкурса - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© Фото : пресс-служба Сбера
Стартап "Домаптека" - победитель конкурса
Четвертое место занял стартап Comet Rain. Это платформа на основе GPT-сетей (алгоритмы нового уровня) для автоматического написания программного кода - для тех, кто мечтает создать свое приложение, но не очень силен в программировании. Ее основатели - ученики десятого класса из Ульяновска. На пятом месте - команда Legal Help. Студенты из Екатеринбурга создали автоматизированную систему хранения и отслеживания судебных дел, она поможет тем, кто устал искать информацию о своих тяжбах в сложных судебных базах данных. Шестое место досталось команде из Казани Virsen, которая разработала онлайн-сервис для дистанционного обучения работников опасного производства. Наконец, 7-е место досталось стартапу QFit, который предложил сервис поминутной оплаты фитнес-услуг. Он поможет тем, кто не может позволить себе приобрести фитнес-карту за полную стоимость или просто не имеет времени часто ходить в спортзал. Победители разделили призовой фонд, а студенческие команды получат дополнительные гранты от Moscow Seed Fund. Команда стартапа Constify, создавшая платформу для разработки мобильных мини приложений, получила сертификат на поездку на курорт "Красная поляна" в Сочи.
Лев Хасис, комментируя итоги конкурса, отметил, что все проекты-победители способствуют решению определенной точечной проблемы, "боли", как он выразился. Именно такие проекты, сказал он, и востребованы рынком. Об этом также упомянул сооснователь корпорации Apple Стив Возняк во время своего выступления в рамках демо-дня. Участники демо-дня задали ему вопросы онлайн, и, отвечая на один из них, он посоветовал молодежи фокусироваться на какой-то конкретной проблеме, стоящей перед людьми, научиться решать ее и затем становиться лучшими в мире в этом вопросе.
"Мы хотим разработать полноценную версию своего приложения, у нас пока MVP (первая версия приложения с минимумом функций). Сейчас перед нами стоит задача разработать продукт для двух платформ, Android и iOS", - рассказала РИА Новости основатель "Домаптеки" Софья Любимова (Воронеж, Лицей №2, 10 класс)
Руководитель стартапа Smart Board Егор Шлюпиков (Москва, Лицей "Вторая школа", 10 класс) сообщил, что в ближайшее время планирует уйти от схемы работы только за предоплату, как в стартапе делают сейчас. "Также хочу вложиться в разработку новых идей, в частности, мы хотели бы создать big data карты о состоянии дорожного полотна", - сказал он РИА Новости.
Как отметил в завершении демо-дня Хасис, новое поколение мыслит нешаблонно, проявляет неподдельный интерес к созиданию нового. "Я уверен, что в ближайшем будущем молодые предприниматели смогут изменить жизнь миллионов людей к лучшему, используя современные технологии", - подчеркнул он.
© Фото : пресс-служба СбераЗал управления оборудованием XR
Зал управления оборудованием XR - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© Фото : пресс-служба Сбера
Зал управления оборудованием XR
Прием заявок на новую волну SberZ и SberStudent для российских школьников и студентов будет объявлен в ноябре 2021 года.
 
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