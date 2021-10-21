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ВМС США подтвердили три ракетных пуска для испытаний гиперзвукового оружия
ВМС США подтвердили три ракетных пуска для испытаний гиперзвукового оружия - РИА Новости, 21.10.2021
ВМС США подтвердили три ракетных пуска для испытаний гиперзвукового оружия
Военно-морские силы США подтвердили три ракетных пуска для испытания перспективных систем гиперзвукового оружия. РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T22:25
2021-10-21T22:25
2021-10-21T23:31
в мире
сша
военно-морские силы сша
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ВАШИНГТОН, 21 окт - РИА Новости. Военно-морские силы США подтвердили три ракетных пуска для испытания перспективных систем гиперзвукового оружия.Ранее СМИ сообщили, что США провели три успешных испытания, направленных на разработку гиперзвукового оружия."Испытания продемонстрировали передовые гиперзвуковые технологии, возможности и системы-прототипы в реалистичной обстановке", - сказано в пресс-релизе ВМС.Перспективные системы, разрабатываемые в интересах сухопутных и военно-морских сил США, были испытаны при помощи трех геофизических ракет. Их применение военные называют временной мерой в ожидании полноценных носителей планирующих гиперзвуковых боевых блоков.
https://ria.ru/20211020/nato-1755442135.html
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в мире, сша, военно-морские силы сша
22:25 21.10.2021 (обновлено: 23:31 21.10.2021)
ВМС США подтвердили три ракетных пуска для испытаний гиперзвукового оружия
ВМС США подтвердили три ракетных пуска для испытаний гиперзвукового оружия