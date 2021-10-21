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В Кремле оценили ситуацию с регистрацией "Спутника V" в Европе
В Кремле оценили ситуацию с регистрацией "Спутника V" в Европе - РИА Новости, 21.10.2021
В Кремле оценили ситуацию с регистрацией "Спутника V" в Европе
В Кремле рассчитывают, что отечественная вакцина от коронавируса "Спутник V" получит в Европе регистрацию, которую она должна была иметь давно, заявил... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T12:22
2021-10-21T12:38
распространение коронавируса
общество
европа
дмитрий песков
здоровье - общество
коронавирусы
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. В Кремле рассчитывают, что отечественная вакцина от коронавируса "Спутник V" получит в Европе регистрацию, которую она должна была иметь давно, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы рассчитываем, что она (работа по регистрации российской вакцины в Европе - ред.) будет завершена, и что наша вакцина получит ту регистрацию, которую, на самом деле, она должна была получить, с нашей точки зрения, давным-давно", - сказал он.В Кремле считают, что сейчас для регистрации "Спутник V" в Европе остались технические формальности, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."По-прежнему ведомство европейское говорит о нехватке некоторой информации, в рабочем порядке наши и Минздрав, и другие ведомства, и РФПИ занимаются этим, поэтому сейчас речь идет исключительно о технических формальностях, и они будут решены", - сказал он.В Кремле считают невозможным и ненужным подключать свой ресурс к процессу сертификации вакцины "Спутник V" в Европе, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нет, подключение каких-то своих ресурсов для этого невозможно, да и не требуется. Действительно, существуют определенные технологические разногласия относительно полноты представленных документов и информации для того, чтобы наша вакцина… соответствующим европейским агентством была зарегистрирована. Работа в этом плане ведется", - сказал он, отвечая на вопрос о том, следят ли в администрации президента за признанием российской вакцины за рубежом и считают ли, что нужно ускорить процесс, подключить свои ресурсы.Процесс взаимного признания Россией и Европой вакцинации от коронавируса может быть более ускоренным, нежели регистрация в ЕС вакцины "Спутник V", заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Параллельно с этим идет процесс о взаимном признании вакцинации - это другой процесс, это также переговоры, которые с Евросоюзом ведет Минздрав наш. Здесь даже можно, наверное, рассчитывать на более ускоренную динамику взаимного признания вакцинации, акта вакцинации, что позволит нашим гражданам перемещаться свободно по территории ЕС, тем гражданам, которые привиты здесь нашими прививками", - сказал он.Песков также утвердительно ответил на вопрос о том, что у администрации президента нет вопросов к российским ведомствам, которые занимаются вопросами регистрации вакцины в ЕС и взаимного признания вакцинации с Европой, и они делают все правильно и вовремя.
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общество, европа, дмитрий песков, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
12:22 21.10.2021 (обновлено: 12:38 21.10.2021)
 
В Кремле оценили ситуацию с регистрацией "Спутника V" в Европе

Песков: для регистрации вакцины "Спутник V" в Европе остались технические формальности

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкШприц и ампула на фоне логотипа "Спутник V"
Шприц и ампула на фоне логотипа Спутник V - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. В Кремле рассчитывают, что отечественная вакцина от коронавируса "Спутник V" получит в Европе регистрацию, которую она должна была иметь давно, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы рассчитываем, что она (работа по регистрации российской вакцины в Европе - ред.) будет завершена, и что наша вакцина получит ту регистрацию, которую, на самом деле, она должна была получить, с нашей точки зрения, давным-давно", - сказал он.
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В Кремле считают, что сейчас для регистрации "Спутник V" в Европе остались технические формальности, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"По-прежнему ведомство европейское говорит о нехватке некоторой информации, в рабочем порядке наши и Минздрав, и другие ведомства, и РФПИ занимаются этим, поэтому сейчас речь идет исключительно о технических формальностях, и они будут решены", - сказал он.
В Кремле считают невозможным и ненужным подключать свой ресурс к процессу сертификации вакцины "Спутник V" в Европе, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, подключение каких-то своих ресурсов для этого невозможно, да и не требуется. Действительно, существуют определенные технологические разногласия относительно полноты представленных документов и информации для того, чтобы наша вакцина… соответствующим европейским агентством была зарегистрирована. Работа в этом плане ведется", - сказал он, отвечая на вопрос о том, следят ли в администрации президента за признанием российской вакцины за рубежом и считают ли, что нужно ускорить процесс, подключить свои ресурсы.
Процесс взаимного признания Россией и Европой вакцинации от коронавируса может быть более ускоренным, нежели регистрация в ЕС вакцины "Спутник V", заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Параллельно с этим идет процесс о взаимном признании вакцинации - это другой процесс, это также переговоры, которые с Евросоюзом ведет Минздрав наш. Здесь даже можно, наверное, рассчитывать на более ускоренную динамику взаимного признания вакцинации, акта вакцинации, что позволит нашим гражданам перемещаться свободно по территории ЕС, тем гражданам, которые привиты здесь нашими прививками", - сказал он.
Песков также утвердительно ответил на вопрос о том, что у администрации президента нет вопросов к российским ведомствам, которые занимаются вопросами регистрации вакцины в ЕС и взаимного признания вакцинации с Европой, и они делают все правильно и вовремя.
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