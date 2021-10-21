https://ria.ru/20211021/spetsnaz-1755515669.html

Спецназ в Сибири впервые уничтожил условного врага "тигровой каруселью"

Спецназ в Сибири впервые уничтожил условного врага "тигровой каруселью" - РИА Новости, 21.10.2021

Спецназ в Сибири впервые уничтожил условного врага "тигровой каруселью"

Спецназ Центрального военного округа на учениях на полигоне в Новосибирской области впервые отработал уничтожение условного противника с применением новой... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T08:34

2021-10-21T08:34

2021-10-21T11:04

безопасность

новосибирская область

центральный военный округ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755518217_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4108d95a3b7155b853d8f19ee072fb48.jpg

НОВОСИБИРСК, 21 окт — РИА Новости. Спецназ Центрального военного округа на учениях на полигоне в Новосибирской области впервые отработал уничтожение условного противника с применением новой тактики непрерывной стрельбы, рассказала пресс-служба ЦВО."Военнослужащие <...> в ходе тактико-специального учения, завершившегося сегодня на полигоне Шилово в Новосибирской области, уничтожили условного противника с применением нового метода повышенного темпа стрельбы — "тигровой карусели", — говорится в сообщении.По легенде маневров, незаконное вооруженное формирование на легкобронированной технике, пользуясь численным превосходством, попыталось напасть на систему опорных пунктов и позиций спецназовцев. Когда колонна техники условного противника приблизилась на прицельное расстояние, экипаж бронеавтомобилей "Тигр" обстрелял ее из крупнокалиберных пулеметов "Корд". В ЦВО отметили, что при "тигровой карусели" огонь ведут попарно и поочередно, а сами машины маневрируют таким образом, чтобы атака не прекращалась и во время перезарядки.В учениях задействовали более 500 военнослужащих и 30 единиц специальной техники.

https://ria.ru/20210919/pistolet-1750736274.html

https://ria.ru/20210806/terroristy-1744611631.html

новосибирская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, новосибирская область, центральный военный округ