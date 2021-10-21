https://ria.ru/20211021/spetsnaz-1755515669.html
Спецназ в Сибири впервые уничтожил условного врага "тигровой каруселью"
Спецназ в Сибири впервые уничтожил условного врага "тигровой каруселью" - РИА Новости, 21.10.2021
Спецназ в Сибири впервые уничтожил условного врага "тигровой каруселью"
Спецназ Центрального военного округа на учениях на полигоне в Новосибирской области впервые отработал уничтожение условного противника с применением новой... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T08:34
2021-10-21T08:34
2021-10-21T11:04
безопасность
новосибирская область
центральный военный округ
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НОВОСИБИРСК, 21 окт — РИА Новости. Спецназ Центрального военного округа на учениях на полигоне в Новосибирской области впервые отработал уничтожение условного противника с применением новой тактики непрерывной стрельбы, рассказала пресс-служба ЦВО."Военнослужащие <...> в ходе тактико-специального учения, завершившегося сегодня на полигоне Шилово в Новосибирской области, уничтожили условного противника с применением нового метода повышенного темпа стрельбы — "тигровой карусели", — говорится в сообщении.По легенде маневров, незаконное вооруженное формирование на легкобронированной технике, пользуясь численным превосходством, попыталось напасть на систему опорных пунктов и позиций спецназовцев. Когда колонна техники условного противника приблизилась на прицельное расстояние, экипаж бронеавтомобилей "Тигр" обстрелял ее из крупнокалиберных пулеметов "Корд". В ЦВО отметили, что при "тигровой карусели" огонь ведут попарно и поочередно, а сами машины маневрируют таким образом, чтобы атака не прекращалась и во время перезарядки.В учениях задействовали более 500 военнослужащих и 30 единиц специальной техники.
https://ria.ru/20210919/pistolet-1750736274.html
https://ria.ru/20210806/terroristy-1744611631.html
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безопасность, новосибирская область, центральный военный округ
08:34 21.10.2021 (обновлено: 11:04 21.10.2021)
Спецназ в Сибири впервые уничтожил условного врага "тигровой каруселью"
Военный спецназ в Сибири впервые уничтожил условного врага "тигровой каруселью"
НОВОСИБИРСК, 21 окт — РИА Новости.
Спецназ Центрального военного округа на учениях на полигоне в Новосибирской области
впервые отработал уничтожение условного противника с применением новой тактики непрерывной стрельбы, рассказала пресс-служба ЦВО
.
"Военнослужащие <...> в ходе тактико-специального учения, завершившегося сегодня на полигоне Шилово в Новосибирской области, уничтожили условного противника с применением нового метода повышенного темпа стрельбы — "тигровой карусели", — говорится в сообщении.
По легенде маневров, незаконное вооруженное формирование на легкобронированной технике, пользуясь численным превосходством, попыталось напасть на систему опорных пунктов и позиций спецназовцев.
Когда колонна техники условного противника приблизилась на прицельное расстояние, экипаж бронеавтомобилей "Тигр" обстрелял ее из крупнокалиберных пулеметов "Корд". В ЦВО отметили, что при "тигровой карусели" огонь ведут попарно и поочередно, а сами машины маневрируют таким образом, чтобы атака не прекращалась и во время перезарядки.
В учениях задействовали более 500 военнослужащих и 30 единиц специальной техники.