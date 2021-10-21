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В Красноярске проверят сообщения о жестоком убийстве совы
В Красноярске проверят сообщения о жестоком убийстве совы - РИА Новости, 21.10.2021
В Красноярске проверят сообщения о жестоком убийстве совы
Полиция Красноярска проводит проверку после обнаружения мертвой совы в одном из микрорайонов города, сообщает пресс-служба управления МВД по Красноярскому краю. РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T09:11
2021-10-21T09:11
2021-10-21T09:11
происшествия
красноярск
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 21 окт - РИА Новости. Полиция Красноярска проводит проверку после обнаружения мертвой совы в одном из микрорайонов города, сообщает пресс-служба управления МВД по Красноярскому краю."В дежурную часть отдела полиции №9 МУ МВД России "Красноярское" поступило сообщение об обнаружении мертвой совы на улице Светлова в микрорайоне Солнечный. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа полиции. Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства происшествия", - говорится в сообщении.Ранее в ряде СМИ и социальных сетях появилась информация, что в красноярском микрорайоне Солнечный неизвестные жестоко расправились с совой. В сообщениях утверждается, что у птицы множественные переломы, а также следы применения степлера на теле.
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происшествия, красноярск, красноярский край
В Красноярске проверят сообщения о жестоком убийстве совы
В Красноярске полиция проверит сообщения о жестоком убийстве совы