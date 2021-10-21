https://ria.ru/20211021/sova-1755518595.html

В Красноярске проверят сообщения о жестоком убийстве совы

В Красноярске проверят сообщения о жестоком убийстве совы - РИА Новости, 21.10.2021

В Красноярске проверят сообщения о жестоком убийстве совы

Полиция Красноярска проводит проверку после обнаружения мертвой совы в одном из микрорайонов города, сообщает пресс-служба управления МВД по Красноярскому краю. РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T09:11

2021-10-21T09:11

2021-10-21T09:11

происшествия

красноярск

красноярский край

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КРАСНОЯРСК, 21 окт - РИА Новости. Полиция Красноярска проводит проверку после обнаружения мертвой совы в одном из микрорайонов города, сообщает пресс-служба управления МВД по Красноярскому краю."В дежурную часть отдела полиции №9 МУ МВД России "Красноярское" поступило сообщение об обнаружении мертвой совы на улице Светлова в микрорайоне Солнечный. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа полиции. Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства происшествия", - говорится в сообщении.Ранее в ряде СМИ и социальных сетях появилась информация, что в красноярском микрорайоне Солнечный неизвестные жестоко расправились с совой. В сообщениях утверждается, что у птицы множественные переломы, а также следы применения степлера на теле.

https://ria.ru/20210929/zhivodery-1752199813.html

красноярск

красноярский край

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2021

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происшествия, красноярск, красноярский край