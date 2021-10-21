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Сочинские санатории будут почти полностью загружены во время нерабочих дней

Сочинские санатории будут почти полностью загружены во время нерабочих дней - РИА Новости, 21.10.2021

Сочинские санатории будут почти полностью загружены во время нерабочих дней

Загрузка сочинских санаториев в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября составит 90 процентов, сообщил мэр курорта Алексей Копайгородский в своем... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T17:58

2021-10-21T17:58

2021-10-21T17:59

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сочи

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

татьяна голикова

новости - туризм

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СОЧИ, 21 окт — РИА Новости. Загрузка сочинских санаториев в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября составит 90 процентов, сообщил мэр курорта Алексей Копайгородский в своем телеграм-канале.Ранее сообщалось, что президент РФ поддержал инициативу вице-премьера Татьяны Голиковой о введении "ковидных каникул" из-за роста заболеваемости. Позже он подписал соответствующий указ."В предстоящие ноябрьские выходные дни мы ожидаем высокие показатели по загрузке. В отелях она составит более 75 процентов, в санаториях — порядка 90 процентов", — написал Копайгородский.Он добавил, что в период нерабочей недели в Сочи ожидается более 100 тысяч гостей. Однако глава города отметил, что попасть в рестораны курорта, развлекательные учреждения или на массовые мероприятия будет возможно только при наличии QR-кода. Кроме того, во всех районах города собираются осуществлять патрулирование сотрудники Роспотребнадзора, полиции и администрации, которые проконтролируют исполнение карантинных мер жителями и гостями Сочи.

https://ria.ru/20211021/puteshestviya-1755588069.html

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общество, краснодарский край, сочи, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), татьяна голикова, новости - туризм, туристы, алексей копайгородский, россия, коронавирус covid-19, праздники