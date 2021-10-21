https://ria.ru/20211021/sochi-1755614601.html

Сочи примет более ста тысяч туристов в ноябрьские выходные

Сочи примет более ста тысяч туристов в ноябрьские выходные - РИА Новости, 21.10.2021

Сочи примет более ста тысяч туристов в ноябрьские выходные

Сочи примет более 100 тысяч гостей в период ноябрьских выходных, такие цифры сопоставимы с показателями летнего сезона, сообщил мэр города Алексей... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T16:06

2021-10-21T16:06

2021-10-21T16:06

туризм

сочи

новости - туризм

алексей копайгородский

краснодарский край

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СОЧИ, 21 окт – РИА Новости. Сочи примет более 100 тысяч гостей в период ноябрьских выходных, такие цифры сопоставимы с показателями летнего сезона, сообщил мэр города Алексей Копайгородский в своем Telegram- канале.Ранее сообщалось, что президент РФ поддержал инициативу вице-премьера Татьяны Голиковой о введении нерабочих дней в период 30 октября по 7 ноября из-за роста заболеваемости коронавируса."По нашим расчетам, единовременная загрузка курортной сферы города превысит 120 тысяч человек... Эти цифры сопоставимы с показателями активного летнего сезона", - написал Копайгородский.Он уточнил, что только 100 тысяч гостей прибудут на курорт самолётом, остальные 20 тысяч – железнодорожным транспортом. При этом, глава города отметил, в эти дни допуск в рестораны курорта, развлекательные учреждения и на массовые мероприятия будет возможен только при наличии QR-кода. Копайгородский подчеркнул, что за исполнением карантинных мер проследят сотрудники Роспотребназора, администрации и полиции, которые будут осуществлять патрулирование во всех районах Большого Сочи.

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сочи

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сочи, новости - туризм, алексей копайгородский, краснодарский край