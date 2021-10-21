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Собянин разрешил общепиту в нерабочие дни работу только на вынос
Собянин разрешил общепиту в нерабочие дни работу только на вынос - РИА Новости, 21.10.2021
Собянин разрешил общепиту в нерабочие дни работу только на вынос
Мэр Москвы Сергей Собянин приостановил доступ посетителей в места торговли и общепита, разрешив работу на вынос в нерабочие дни, сообщается в указе мэра Москвы... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T12:19
2021-10-21T12:53
распространение коронавируса
общество
москва
сергей собянин
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин приостановил доступ посетителей в места торговли и общепита, разрешив работу на вынос в нерабочие дни, сообщается в указе мэра Москвы Сергея Собянина, опубликованного на портале мэра столицы."Приостанавливается доступ посетителей и работников в здания, строения, сооружения (помещения в них), на территории, в которых осуществляется реализация товаров, выполнение работ, оказание услуг, в том числе: ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, в том числе в парках культуры и отдыха", - говорится в указе.Уточняется, что исключение составляет обслуживание на вынос без посещения помещений, доставка заказов, а также работа предприятий, оказывающих услуги общественного питания в гостиницах, хостелах и для работников организаций и ИП."Объектов розничной торговли за исключением: аптек и аптечных пунктов; объектов розничной торговли в части реализации продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров первой необходимости... объектов розничной торговли в части продажи товаров дистанционным способом, в том числе с условием доставки", - дополняется в указе.
https://ria.ru/20211020/uscherb-1755405550.html
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общество, москва, сергей собянин, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
12:19 21.10.2021 (обновлено: 12:53 21.10.2021)
 
Собянин разрешил общепиту в нерабочие дни работу только на вынос

Собянин приостановил доступ в места торговли и общепита, разрешив работу на вынос

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПокупатель забирает заказ в ресторане быстрого питания KFC
Покупатель забирает заказ в ресторане быстрого питания KFC - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин приостановил доступ посетителей в места торговли и общепита, разрешив работу на вынос в нерабочие дни, сообщается в указе мэра Москвы Сергея Собянина, опубликованного на портале мэра столицы.
"Приостанавливается доступ посетителей и работников в здания, строения, сооружения (помещения в них), на территории, в которых осуществляется реализация товаров, выполнение работ, оказание услуг, в том числе: ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, в том числе в парках культуры и отдыха", - говорится в указе.
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Уточняется, что исключение составляет обслуживание на вынос без посещения помещений, доставка заказов, а также работа предприятий, оказывающих услуги общественного питания в гостиницах, хостелах и для работников организаций и ИП.
"Объектов розничной торговли за исключением: аптек и аптечных пунктов; объектов розничной торговли в части реализации продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров первой необходимости... объектов розничной торговли в части продажи товаров дистанционным способом, в том числе с условием доставки", - дополняется в указе.
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