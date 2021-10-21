https://ria.ru/20211021/sobyanin-1755553573.html

Собянин разрешил общепиту в нерабочие дни работу только на вынос

Собянин разрешил общепиту в нерабочие дни работу только на вынос - РИА Новости, 21.10.2021

Собянин разрешил общепиту в нерабочие дни работу только на вынос

Мэр Москвы Сергей Собянин приостановил доступ посетителей в места торговли и общепита, разрешив работу на вынос в нерабочие дни, сообщается в указе мэра Москвы... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T12:19

2021-10-21T12:19

2021-10-21T12:53

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин приостановил доступ посетителей в места торговли и общепита, разрешив работу на вынос в нерабочие дни, сообщается в указе мэра Москвы Сергея Собянина, опубликованного на портале мэра столицы."Приостанавливается доступ посетителей и работников в здания, строения, сооружения (помещения в них), на территории, в которых осуществляется реализация товаров, выполнение работ, оказание услуг, в том числе: ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, в том числе в парках культуры и отдыха", - говорится в указе.Уточняется, что исключение составляет обслуживание на вынос без посещения помещений, доставка заказов, а также работа предприятий, оказывающих услуги общественного питания в гостиницах, хостелах и для работников организаций и ИП."Объектов розничной торговли за исключением: аптек и аптечных пунктов; объектов розничной торговли в части реализации продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров первой необходимости... объектов розничной торговли в части продажи товаров дистанционным способом, в том числе с условием доставки", - дополняется в указе.

https://ria.ru/20211020/uscherb-1755405550.html

https://ria.ru/20210626/obschepit-1738723346.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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