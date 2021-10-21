16:52 21.10.2021 (обновлено: 17:10 21.10.2021)
Матвиенко прокомментировала участие Кишинева в "Крымской платформе"
Матвиенко назвала саммит "Крымская платформа" антироссийским
© Sputnik / Михай Карауш
АФИНЫ, 21 окт – РИА Новости. В России будут учитывать позицию руководства Молдавии, участие главы государства в такой антироссийской акции, как "Крымская платформа", заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в четверг в ходе встречи с председателем парламента Молдавии Игорем Гросу.
"При том, что президент Молдавии Майя Санду высказалась за взаимоуважительный, конструктивный характер российско-молдавских отношений, нас не может не беспокоить, что президент Молдавии, несмотря на озвученную позицию, сочла возможным принимать участие в Киеве, в так называемом саммите "Крымская платформа", (в мероприятии) с явным таким грубым антироссийским выпадом", - сказала Матвиенко.
По ее мнению, подобное мероприятие следует рассматривать как антироссийскую инициативу.
"Это ее право, но, конечно, мы не можем не учитывать (это) в нашем дальнейшем диалоге и выстраивании наших отношений в будущем", - сказала спикер.
По словам Матвиенко, в России внимательно наблюдают за развитием внутриполитической ситуации в Молдавии после состоявшихся в стране парламентских выборов и формирования нового правительства. "Уважаем выбор дружественного молдавского народа и рассчитываем, что Кишинёв сумеет сохранить баланс во взаимодействии с евразийскими интеграционным структурами и Евросоюзом и по-прежнему будет сохранять внеблоковый статус", - сказала председатель СФ. Она также считает важным сохранение связей Кишинева со странами СНГ, отметив, что это будет хорошей, прочной основой для нашего сотрудничества, взаимного учета интересов. -0-