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Матвиенко прокомментировала участие Кишинева в "Крымской платформе"

Матвиенко прокомментировала участие Кишинева в "Крымской платформе" - РИА Новости, 21.10.2021

Матвиенко прокомментировала участие Кишинева в "Крымской платформе"

В России будут учитывать позицию руководства Молдавии, участие главы государства в такой антироссийской акции, как "Крымская платформа", заявила спикер Совфеда... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T16:52

2021-10-21T16:52

2021-10-21T17:10

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валентина матвиенко

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АФИНЫ, 21 окт – РИА Новости. В России будут учитывать позицию руководства Молдавии, участие главы государства в такой антироссийской акции, как "Крымская платформа", заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в четверг в ходе встречи с председателем парламента Молдавии Игорем Гросу."При том, что президент Молдавии Майя Санду высказалась за взаимоуважительный, конструктивный характер российско-молдавских отношений, нас не может не беспокоить, что президент Молдавии, несмотря на озвученную позицию, сочла возможным принимать участие в Киеве, в так называемом саммите "Крымская платформа", (в мероприятии) с явным таким грубым антироссийским выпадом", - сказала Матвиенко.По ее мнению, подобное мероприятие следует рассматривать как антироссийскую инициативу."Это ее право, но, конечно, мы не можем не учитывать (это) в нашем дальнейшем диалоге и выстраивании наших отношений в будущем", - сказала спикер.По словам Матвиенко, в России внимательно наблюдают за развитием внутриполитической ситуации в Молдавии после состоявшихся в стране парламентских выборов и формирования нового правительства. "Уважаем выбор дружественного молдавского народа и рассчитываем, что Кишинёв сумеет сохранить баланс во взаимодействии с евразийскими интеграционным структурами и Евросоюзом и по-прежнему будет сохранять внеблоковый статус", - сказала председатель СФ. Она также считает важным сохранение связей Кишинева со странами СНГ, отметив, что это будет хорошей, прочной основой для нашего сотрудничества, взаимного учета интересов. -0-

https://radiosputnik.ria.ru/20211010/krym-1753908905.html

кишинев

молдавия

россия

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в мире, кишинев, молдавия, снг, валентина матвиенко, майя санду, россия