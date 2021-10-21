21:08 21.10.2021 (обновлено: 21:09 21.10.2021)
В Латвии добивают русскоязычные СМИ, заявили в Рижской думе
В Латвии добивают русскоязычные СМИ, заявил депутат Рижской думы Митрофанов
© Sputnik / Sergey MelkonovЗдание городской Думы в Риге
© Sputnik / Sergey Melkonov
РИГА, 21 окт – РИА Новости. Сопредседатель Русского союза Латвии, депутат Рижской думы Мирослав Митрофанов назвал упреждающим ударом консервативной латышской элиты решение аннулировать лицензию на вещание в стране ретранслятора Первого канала России – Первого балтийского канала.
Совет по электронным СМИ Латвии в четверг принял решение аннулировать лицензию на вещание в республике Первого балтийского канала (ПБК). Этот канал, который в основном ретранслирует программы Первого канала России, был одним из самых популярных в республике.
"Это упреждающий удар со стороны консервативной части латышской элиты, встревоженной голосами в латышской же среде, которые требуют наладить коммуникацию с русскими жителями страны на русском языке для того, чтобы ускорить вакцинацию. То есть, сторонники традиционных национальных ценностей готовы жертвовать здоровьем жителей Латвии для того, чтобы добить русскоязычные СМИ. Надо иметь в виду, что ещё три года назад работающий ПБК был основным источником информации о жизни Латвии для 54 процентов русскоязычных жителей страны. Не удивительно, что вопреки приоритету борьбы с пандемией его ускоренным образом добивают", - сказал Митрофанов РИА Новости.
В Латвии объявлен локдаун и комендантский час в связи с высоким уровнем заболеваемости коронавирусом. Власти Латвии также пытаются найти способ мотивировать русскоязычное население республики, которое составляет около 40%.