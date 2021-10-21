https://ria.ru/20211021/smi-1755693480.html

В Латвии добивают русскоязычные СМИ, заявили в Рижской думе

В Латвии добивают русскоязычные СМИ, заявили в Рижской думе - РИА Новости, 21.10.2021

В Латвии добивают русскоязычные СМИ, заявили в Рижской думе

Сопредседатель Русского союза Латвии, депутат Рижской думы Мирослав Митрофанов назвал упреждающим ударом консервативной латышской элиты решение аннулировать... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T21:08

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в мире

латвия

мирослав митрофанов

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РИГА, 21 окт – РИА Новости. Сопредседатель Русского союза Латвии, депутат Рижской думы Мирослав Митрофанов назвал упреждающим ударом консервативной латышской элиты решение аннулировать лицензию на вещание в стране ретранслятора Первого канала России – Первого балтийского канала.Совет по электронным СМИ Латвии в четверг принял решение аннулировать лицензию на вещание в республике Первого балтийского канала (ПБК). Этот канал, который в основном ретранслирует программы Первого канала России, был одним из самых популярных в республике."Это упреждающий удар со стороны консервативной части латышской элиты, встревоженной голосами в латышской же среде, которые требуют наладить коммуникацию с русскими жителями страны на русском языке для того, чтобы ускорить вакцинацию. То есть, сторонники традиционных национальных ценностей готовы жертвовать здоровьем жителей Латвии для того, чтобы добить русскоязычные СМИ. Надо иметь в виду, что ещё три года назад работающий ПБК был основным источником информации о жизни Латвии для 54 процентов русскоязычных жителей страны. Не удивительно, что вопреки приоритету борьбы с пандемией его ускоренным образом добивают", - сказал Митрофанов РИА Новости.В Латвии объявлен локдаун и комендантский час в связи с высоким уровнем заболеваемости коронавирусом. Власти Латвии также пытаются найти способ мотивировать русскоязычное население республики, которое составляет около 40%.

https://ria.ru/20211004/smetana-1753013956.html

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в мире, латвия, мирослав митрофанов