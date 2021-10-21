https://ria.ru/20211021/smert-1755706474.html
Зеленскому пообещали скорый конец
Зеленскому предрекли скорую политическую смерть - РИА Новости, 21.10.2021
Зеленскому пообещали скорый конец
Украинский эксперт Тарас Загородний считает, что президента страны Владимира Зеленского ждет "политическая смерть". Об этом он написал в статье для "Главреда". РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T22:47
2021-10-21T22:47
2021-10-21T23:23
в мире
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Украинский эксперт Тарас Загородний считает, что президента страны Владимира Зеленского ждет "политическая смерть". Об этом он написал в статье для "Главреда".Он напомнил, что сейчас, согласно опросам, за главу украинского государства проголосовали бы 24,7% избирателей. По его мнению, реальное положение дел еще хуже и настоящий рейтинг Зеленского вряд ли превышает 21%.Как уточнил Загородний, на дальнейшее падение этого показателя будет влиять "вакханалия с налоговым законодательством, скандалы с тарифами" и "безумие вокруг депутатов"."Все эти ситуации имеют накопительный эффект — люди видят, что холодильник уже побеждает телевизор. И это еще даже не получили платежки", — подытожил политолог.
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в мире, украина, владимир зеленский
22:47 21.10.2021 (обновлено: 23:23 21.10.2021)
Зеленскому предрекли скорую политическую смерть
Украинский эксперт Загородний предрек Зеленскому политическую смерть
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости.
Украинский эксперт Тарас Загородний считает, что президента страны Владимира Зеленского
ждет "политическая смерть". Об этом он написал в статье для "Главреда"
.
"Граница падения рейтинга Зеленского, как показывает практика украинского политикума — это десять процентов. То есть по меньшей мере столько избирателей голосует за власть — это, как правило, или чиновники, или те, кто патерналистски настроены. Но такой рейтинг — это фактически политическая смерть Зеленского, которая может наступить раньше, чем он думал", — считает обозреватель.
Он напомнил, что сейчас, согласно опросам, за главу украинского государства проголосовали бы 24,7% избирателей. По его мнению, реальное положение дел еще хуже и настоящий рейтинг Зеленского вряд ли превышает 21%.
Как уточнил Загородний, на дальнейшее падение этого показателя будет влиять "вакханалия с налоговым законодательством, скандалы с тарифами" и "безумие вокруг депутатов".
"Все эти ситуации имеют накопительный эффект — люди видят, что холодильник уже побеждает телевизор. И это еще даже не получили платежки", — подытожил политолог.