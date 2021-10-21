https://ria.ru/20211021/smert-1755706474.html

Зеленскому пообещали скорый конец

Зеленскому предрекли скорую политическую смерть - РИА Новости, 21.10.2021

Зеленскому пообещали скорый конец

Украинский эксперт Тарас Загородний считает, что президента страны Владимира Зеленского ждет "политическая смерть". Об этом он написал в статье для "Главреда". РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T22:47

2021-10-21T22:47

2021-10-21T23:23

в мире

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Украинский эксперт Тарас Загородний считает, что президента страны Владимира Зеленского ждет "политическая смерть". Об этом он написал в статье для "Главреда".Он напомнил, что сейчас, согласно опросам, за главу украинского государства проголосовали бы 24,7% избирателей. По его мнению, реальное положение дел еще хуже и настоящий рейтинг Зеленского вряд ли превышает 21%.Как уточнил Загородний, на дальнейшее падение этого показателя будет влиять "вакханалия с налоговым законодательством, скандалы с тарифами" и "безумие вокруг депутатов"."Все эти ситуации имеют накопительный эффект — люди видят, что холодильник уже побеждает телевизор. И это еще даже не получили платежки", — подытожил политолог.

https://ria.ru/20211021/kotel-1755608282.html

украина

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в мире, украина, владимир зеленский