https://ria.ru/20211021/skoraya-1755707521.html

В Калуге проверят сообщение о смерти мужчины из-за ожидания скорой

В Калуге проверят сообщение о смерти мужчины из-за ожидания скорой - РИА Новости, 21.10.2021

В Калуге проверят сообщение о смерти мужчины из-за ожидания скорой

Прокуратура Калужской области проводит проверку информации в СМИ о том, что житель региона несколько часов ждал помощи медиков, а когда его приняли, скончался... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T23:02

2021-10-21T23:02

2021-10-21T23:02

происшествия

калужская область

калуга

здоровье - общество

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755182227_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e5e13f0959e3f81cf4be8bb8a763ff4.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 21 окт – РИА Новости. Прокуратура Калужской области проводит проверку информации в СМИ о том, что житель региона несколько часов ждал помощи медиков, а когда его приняли, скончался от инфаркта, сообщила РИА Новости представитель надзорного ведомства.Интернет-издание "Калужские новости" опубликовало рассказ жительницы Тарусы Оксаны. Ее 44-летний муж Алексей 11 октября почувствовал себя плохо в связи с резким понижением давления. Прождав полтора часа скорую помощь, супруги поехали в ЦРБ сами. Там они еще 40 минут ждали приема.Затем мужчину приняли, а через два часа его супруге сказали, что повезут пациента в Калугу. Еще полтора часа, утверждает Оксана, ждали скорую, а затем почти столько же ехали до Калуги. В областной больнице Оксане сказали, что завтра Алексею предстоит операция, но утром сообщили, что он скончался от инфаркта."Организована проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение", - сказала представитель областной прокуратуры.РИА Новости пока не располагает комментарием регионального минздрава.

https://ria.ru/20211020/skoraya-1755440410.html

калужская область

калуга

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, калужская область, калуга, здоровье - общество, россия