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В Калуге проверят сообщение о смерти мужчины из-за ожидания скорой
В Калуге проверят сообщение о смерти мужчины из-за ожидания скорой - РИА Новости, 21.10.2021
В Калуге проверят сообщение о смерти мужчины из-за ожидания скорой
Прокуратура Калужской области проводит проверку информации в СМИ о том, что житель региона несколько часов ждал помощи медиков, а когда его приняли, скончался... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T23:02
2021-10-21T23:02
происшествия
калужская область
калуга
здоровье - общество
россия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 21 окт – РИА Новости. Прокуратура Калужской области проводит проверку информации в СМИ о том, что житель региона несколько часов ждал помощи медиков, а когда его приняли, скончался от инфаркта, сообщила РИА Новости представитель надзорного ведомства.Интернет-издание "Калужские новости" опубликовало рассказ жительницы Тарусы Оксаны. Ее 44-летний муж Алексей 11 октября почувствовал себя плохо в связи с резким понижением давления. Прождав полтора часа скорую помощь, супруги поехали в ЦРБ сами. Там они еще 40 минут ждали приема.Затем мужчину приняли, а через два часа его супруге сказали, что повезут пациента в Калугу. Еще полтора часа, утверждает Оксана, ждали скорую, а затем почти столько же ехали до Калуги. В областной больнице Оксане сказали, что завтра Алексею предстоит операция, но утром сообщили, что он скончался от инфаркта."Организована проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение", - сказала представитель областной прокуратуры.РИА Новости пока не располагает комментарием регионального минздрава.
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происшествия, калужская область, калуга, здоровье - общество, россия
23:02 21.10.2021
 
В Калуге проверят сообщение о смерти мужчины из-за ожидания скорой

Прокуратура Калужской области проверит сообщение о смерти мужчины из-за ожидания скорой

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЯРОСЛАВЛЬ, 21 окт – РИА Новости. Прокуратура Калужской области проводит проверку информации в СМИ о том, что житель региона несколько часов ждал помощи медиков, а когда его приняли, скончался от инфаркта, сообщила РИА Новости представитель надзорного ведомства.
Интернет-издание "Калужские новости" опубликовало рассказ жительницы Тарусы Оксаны. Ее 44-летний муж Алексей 11 октября почувствовал себя плохо в связи с резким понижением давления. Прождав полтора часа скорую помощь, супруги поехали в ЦРБ сами. Там они еще 40 минут ждали приема.
Затем мужчину приняли, а через два часа его супруге сказали, что повезут пациента в Калугу. Еще полтора часа, утверждает Оксана, ждали скорую, а затем почти столько же ехали до Калуги. В областной больнице Оксане сказали, что завтра Алексею предстоит операция, но утром сообщили, что он скончался от инфаркта.
"Организована проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение", - сказала представитель областной прокуратуры.
РИА Новости пока не располагает комментарием регионального минздрава.
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