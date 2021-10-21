https://ria.ru/20211021/sistema-1755651185.html
Путин прокомментировал доминирование Запада в мировых делах
Путин прокомментировал доминирование Запада в мировых делах - РИА Новости, 21.10.2021
Путин прокомментировал доминирование Запада в мировых делах
Доминирование Запада в мировых делах уступает место намного более разнообразной системе, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T18:08
2021-10-21T18:08
2021-10-21T21:44
владимир путин
россия
в мире
международный дискуссионный клуб "валдай"
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СОЧИ, 21 окт - РИА Новости. Доминирование Запада в мировых делах уступает место намного более разнообразной системе, заявил президент России Владимир Путин."Изменившаяся расстановка сил предполагает перераспределение долей в пользу тех растущих и развивающихся стран, которые до сих пор чувствовали себя обделенными. Говоря прямо, доминирование Запада в мировых делах, начавшееся несколько столетий назад и ставшее едва ли не абсолютным на короткий период в конце 20-го века, уступает место намного более многообразной системе", - сказал Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".Процесс этой трансформации, по его словам, "естественно, не механический, и "по своему, даже можно сказать, уникален".
https://ria.ru/20211021/putin-1755688750.html
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владимир путин, россия, в мире, международный дискуссионный клуб "валдай"
18:08 21.10.2021 (обновлено: 21:44 21.10.2021)
Путин прокомментировал доминирование Запада в мировых делах
Путин: доминирование Запада в мировых делах уступает место более разнообразной системе