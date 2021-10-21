https://ria.ru/20211021/simonyan-1755681961.html

Симоньян не летает в США, чтобы ее не посадили из-за закона об иноагентах

Симоньян не летает в США, чтобы ее не посадили из-за закона об иноагентах - РИА Новости, 21.10.2021

Симоньян не летает в США, чтобы ее не посадили из-за закона об иноагентах

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что на всякий случай не летает в США из-за закона об иностранных... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T20:01

2021-10-21T20:01

2021-10-21T20:06

общество

сша

владимир путин

маргарита симоньян

международный дискуссионный клуб "валдай"

россия

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СОЧИ, 21 окт — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что на всякий случай не летает в США из-за закона об иностранных агентах."Потому что меня там, возможно, посадят", — пояснила она.Задавая вопрос Владимиру Путина на дискуссионном клубе "Валдай", она рассказала, что RT America имеет статус иноагента в Штатах уже много лет. По словам Симоньян, у нее уже несколько лет повестка на допрос в США — "за то, что мы не зарегистрировались иноагентами ранее"."Несмотря на то, что все наши юристы <...> нас убеждали — и у нас есть письменно это все, юридические заключения, — что этот закон к нам не относится, потому что там было написано английским языком: кроме СМИ", — сказала журналистка.По ее словам, наказание за нерегистрацию в качестве иноагента — пять лет лишения свободы."От тюрьмы и от сумы, Маргарита, никто не отказывается", — заметил в ответ Путин. Он также напомнил, что вопрос иноагентов в США можно решать через суд.В 2017-м Министерство юстиции США внесло RT America в список иноагентов по закону от 1938 года. При этом многие другие иностранные государственные СМИ, такие как британская BBC, китайская CCTV, французский телеканал France 24, немецкая радиостанция Deutsche Welle, не зарегистрированы в этом качестве. Затем RT лишили аккредитации в конгрессе США. Компании-партнеры Sputnik USA также внесли в список иноагентов.В ответ на действия Вашингтона Минюст России в 2017 году внес в реестр СМИ-иностранных агентов некоторые проекты "Радио Свобода"*, которые финансирует конгресс США.* Средство массовой информации, выполняющее функции иностранного агента.

https://ria.ru/20210928/simonyan-1752231511.html

https://ria.ru/20210616/vstrecha-1737301031.html

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общество, сша, владимир путин, маргарита симоньян, международный дискуссионный клуб "валдай", россия