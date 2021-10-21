20:01 21.10.2021 (обновлено: 20:06 21.10.2021)
Симоньян не летает в США, чтобы ее не посадили из-за закона об иноагентах
Симоньян не летает в США, чтобы там ее не посадили из-за закона об иноагентах
© РИА Новости / RT / Перейти в фотобанкГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
СОЧИ, 21 окт — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что на всякий случай не летает в США из-за закона об иностранных агентах.
"Потому что меня там, возможно, посадят", — пояснила она.
Задавая вопрос Владимиру Путина на дискуссионном клубе "Валдай", она рассказала, что RT America имеет статус иноагента в Штатах уже много лет. По словам Симоньян, у нее уже несколько лет повестка на допрос в США — "за то, что мы не зарегистрировались иноагентами ранее".
"Несмотря на то, что все наши юристы <...> нас убеждали — и у нас есть письменно это все, юридические заключения, — что этот закон к нам не относится, потому что там было написано английским языком: кроме СМИ", — сказала журналистка.
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По ее словам, наказание за нерегистрацию в качестве иноагента — пять лет лишения свободы.
"От тюрьмы и от сумы, Маргарита, никто не отказывается", — заметил в ответ Путин. Он также напомнил, что вопрос иноагентов в США можно решать через суд.
В 2017-м Министерство юстиции США внесло RT America в список иноагентов по закону от 1938 года. При этом многие другие иностранные государственные СМИ, такие как британская BBC, китайская CCTV, французский телеканал France 24, немецкая радиостанция Deutsche Welle, не зарегистрированы в этом качестве. Затем RT лишили аккредитации в конгрессе США. Компании-партнеры Sputnik USA также внесли в список иноагентов.
В ответ на действия Вашингтона Минюст России в 2017 году внес в реестр СМИ-иностранных агентов некоторые проекты "Радио Свобода"*, которые финансирует конгресс США.
В ответ на действия Вашингтона Минюст России в 2017 году внес в реестр СМИ-иностранных агентов некоторые проекты "Радио Свобода"*, которые финансирует конгресс США.
* Средство массовой информации, выполняющее функции иностранного агента.