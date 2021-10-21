https://ria.ru/20211021/siberica-1755684883.html
К иску об управлении активами создателя Natura Siberica привлекли Гринберга
К иску об управлении активами создателя Natura Siberica привлекли Гринберга - РИА Новости, 21.10.2021
К иску об управлении активами создателя Natura Siberica привлекли Гринберга
Арбитражный суд Москвы привлек известного экономиста, члена-корреспондента РАН Руслана Гринберга к делу по иску Дмитрия Трубникова, оспаривающего договор... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T20:14
2021-10-21T20:14
2021-10-21T20:15
экономика
руслан гринберг
андрей трубников
natura siberica
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МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы привлек известного экономиста, члена-корреспондента РАН Руслана Гринберга к делу по иску Дмитрия Трубникова, оспаривающего договор доверительного управления активами его отца, основателя Natura Siberica Андрея Трубникова, заключенный нотариусом Айгуль Карнауховой с Григорием Ждановым.Об этом РИА Новости сообщила адвокат Анастасия Тараданкина, представляющая интересы Ирины Трубниковой, матери Дмитрия и первой жены Андрея Трубникова. Ирину, которая является совладельцем всех основных компаний группы, суд в четверг так же, как и Гринберга, привлек к делу в качестве третьего лица.Дмитрий Трубников просит признать недействительными договоры доверительного управления наследственным имуществом отца между Карнауховой и Ждановым. Ранее суд в этом деле принял обеспечительные меры, во-первых, приостановив право Жданова распоряжаться долями Трубникова-старшего в компаниях "Первое решение" (головная структура группы, доля 62%), "Натура Сиберика" (60%), "Вкусные продукты Агафьи" (60%), "Планета органика" (55%) и "Органик Шоп Рус" (55%), а во-вторых, назначив исполняющим обязанности доверительного управляющего Гринберга.Как рассказала Тараданкина, ответчик Карнаухова в четверг просила суд передать дело по подсудности в суд общей юрисдикции. "Мы возражали, поскольку спор не касается наследственных правоотношений, а относится к спорам с долями в обществах, отнесенным к подсудности арбитражных судов", - заявила адвокат.Судья Ольга Жура ходатайство ответчицы отклонила и отложила слушания на 1 декабря, предложив нотариусу представить истцу материалы наследственного дела.Ирина Трубникова ранее заявила РИА Новости, что "назначение Руслана Гринберга, обладающего безупречной репутацией и непререкаемым авторитетом, доверительным управляющим компаний периметра Natura Siberica позволит снять все сложности вокруг компании, возобновить производство и поставки продукции, реанимировать розничную сеть продаж и вернуть трудовой коллектив к работе". По словам Трубниковой, назначение Гринберга поддерживается наследниками, чьи совокупные доли составляют 3/4 наследства.Основатель косметических брендов Natura Siberica и "Рецепты бабушки Агафьи" Андрей Трубников умер в январе, не оставив завещания. После этого у компании начались проблемы, связанные с тем, что на наследство претендуют две жены предпринимателя и дети от разных браков. Ситуация осложнилась сменой руководства в Natura Siberica. В настоящее время компания пребывает в состоянии корпоративного конфликта.
https://ria.ru/20210921/sud-1751137069.html
https://ria.ru/20210902/kosmetika-1748439232.html
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экономика, руслан гринберг, андрей трубников, natura siberica
20:14 21.10.2021 (обновлено: 20:15 21.10.2021)
К иску об управлении активами создателя Natura Siberica привлекли Гринберга
Суд привлек экономиста Гринберга к спору об управлении активами основателя Natura Siberica
МОСКВА, 21 окт – РИА Новости.
Арбитражный суд Москвы привлек известного экономиста, члена-корреспондента РАН Руслана Гринберга
к делу по иску Дмитрия Трубникова, оспаривающего договор доверительного управления активами его отца, основателя Natura Siberica Андрея Трубникова, заключенный нотариусом Айгуль Карнауховой с Григорием Ждановым.
Об этом РИА Новости сообщила адвокат Анастасия Тараданкина, представляющая интересы Ирины Трубниковой, матери Дмитрия и первой жены Андрея Трубникова. Ирину, которая является совладельцем всех основных компаний группы, суд в четверг так же, как и Гринберга, привлек к делу в качестве третьего лица.
Дмитрий Трубников просит признать недействительными договоры доверительного управления наследственным имуществом отца между Карнауховой и Ждановым. Ранее суд в этом деле принял обеспечительные меры, во-первых, приостановив право Жданова распоряжаться долями Трубникова-старшего в компаниях "Первое решение" (головная структура группы, доля 62%), "Натура Сиберика" (60%), "Вкусные продукты Агафьи" (60%), "Планета органика" (55%) и "Органик Шоп Рус" (55%), а во-вторых, назначив исполняющим обязанности доверительного управляющего Гринберга.
Как рассказала Тараданкина, ответчик Карнаухова в четверг просила суд передать дело по подсудности в суд общей юрисдикции. "Мы возражали, поскольку спор не касается наследственных правоотношений, а относится к спорам с долями в обществах, отнесенным к подсудности арбитражных судов", - заявила адвокат.
Судья Ольга Жура ходатайство ответчицы отклонила и отложила слушания на 1 декабря, предложив нотариусу представить истцу материалы наследственного дела.
Ирина Трубникова ранее заявила РИА Новости, что "назначение Руслана Гринберга, обладающего безупречной репутацией и непререкаемым авторитетом, доверительным управляющим компаний периметра Natura Siberica позволит снять все сложности вокруг компании, возобновить производство и поставки продукции, реанимировать розничную сеть продаж и вернуть трудовой коллектив к работе". По словам Трубниковой, назначение Гринберга поддерживается наследниками, чьи совокупные доли составляют 3/4 наследства.
Основатель косметических брендов Natura Siberica и "Рецепты бабушки Агафьи" Андрей Трубников
умер в январе, не оставив завещания. После этого у компании начались проблемы, связанные с тем, что на наследство претендуют две жены предпринимателя и дети от разных браков. Ситуация осложнилась сменой руководства в Natura Siberica. В настоящее время компания пребывает в состоянии корпоративного конфликта.