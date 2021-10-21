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Суд отказался дать Facebook вторую отсрочку в оплате штрафов
Суд отказался дать Facebook вторую отсрочку в оплате штрафов - РИА Новости, 21.10.2021
Суд отказался дать Facebook вторую отсрочку в оплате штрафов
Суд в Москве отказался дать Facebook вторую отсрочку на оплату 26 миллионов рублей штрафов, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Зульфия Гуринчук. РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T19:51
2021-10-21T19:51
2021-10-21T20:19
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Суд в Москве отказался дать Facebook вторую отсрочку на оплату 26 миллионов рублей штрафов, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Зульфия Гуринчук.Ранее соцсеть подала заявление с такой просьбой, ссылаясь на технические проблемы в переводе денежных средств."Постановлениями мирового судьи судебного участка № 374 Таганского района Москвы Facebook Inc отказано в удовлетворении повторных заявлений об отсрочке исполнения постановлений", — сказала пресс-секретарь.Ранее компания Facebook уже получала отсрочку по этим штрафам, но деньги перечислены не были.Всего с начала года ей выписали штрафов на сумму более 80 миллионов рублей за отказ удалить публикации и локализовать данные российских пользователей. Информация, которую требовали стереть, содержала призывы к участию граждан, в том числе несовершеннолетних, в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка.
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происшествия, москва, facebook, россия
19:51 21.10.2021 (обновлено: 20:19 21.10.2021)
Суд отказался дать Facebook вторую отсрочку в оплате штрафов
Суд в Москве отказался дать Facebook вторую отсрочку в оплате 26 миллионов рублей штрафов
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости.
Суд в Москве
отказался дать Facebook
вторую отсрочку на оплату 26 миллионов рублей штрафов, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Зульфия Гуринчук.
Ранее соцсеть подала заявление с такой просьбой, ссылаясь на технические проблемы в переводе денежных средств.
"Постановлениями мирового судьи судебного участка № 374 Таганского района Москвы Facebook Inc отказано в удовлетворении повторных заявлений об отсрочке исполнения постановлений", — сказала пресс-секретарь.
Ранее компания Facebook уже получала отсрочку по этим штрафам, но деньги перечислены не были.
Всего с начала года ей выписали штрафов на сумму более 80 миллионов рублей за отказ удалить публикации и локализовать данные российских пользователей. Информация, которую требовали стереть, содержала призывы к участию граждан, в том числе несовершеннолетних, в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка.