https://ria.ru/20211021/shtraf-1755680210.html

Суд отказался дать Facebook вторую отсрочку в оплате штрафов

Суд отказался дать Facebook вторую отсрочку в оплате штрафов - РИА Новости, 21.10.2021

Суд отказался дать Facebook вторую отсрочку в оплате штрафов

Суд в Москве отказался дать Facebook вторую отсрочку на оплату 26 миллионов рублей штрафов, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Зульфия Гуринчук. РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T19:51

2021-10-21T19:51

2021-10-21T20:19

происшествия

москва

facebook

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0b/1736609985_0:28:3072:1755_1920x0_80_0_0_9bee8894863909ae79a0996e72bedbb6.jpg

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Суд в Москве отказался дать Facebook вторую отсрочку на оплату 26 миллионов рублей штрафов, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Зульфия Гуринчук.Ранее соцсеть подала заявление с такой просьбой, ссылаясь на технические проблемы в переводе денежных средств."Постановлениями мирового судьи судебного участка № 374 Таганского района Москвы Facebook Inc отказано в удовлетворении повторных заявлений об отсрочке исполнения постановлений", — сказала пресс-секретарь.Ранее компания Facebook уже получала отсрочку по этим штрафам, но деньги перечислены не были.Всего с начала года ей выписали штрафов на сумму более 80 миллионов рублей за отказ удалить публикации и локализовать данные российских пользователей. Информация, которую требовали стереть, содержала призывы к участию граждан, в том числе несовершеннолетних, в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка.

https://radiosputnik.ria.ru/20211020/feysbuk-1755421721.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, facebook, россия