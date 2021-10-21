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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211021/shtamm-1755510771.html
В России выявили новый вариант коронавируса AY.4.2
В России выявили новый вариант коронавируса AY.4.2 - РИА Новости, 21.10.2021
В России выявили новый вариант коронавируса AY.4.2
В России выявили единичные случаи разновидности штамма коронавируса дельта AY.4.2, заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T07:05
2021-10-21T12:19
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
камиль хафизов
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. В России выявили единичные случаи разновидности штамма коронавируса дельта AY.4.2, заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.Ученый уточнил, что AY.4.2 — одно из множества ответвлений линии дельта, которое, вероятно, имеет преимущества перед исходной и остальными версиями вируса. Насколько мутация заразнее, сказать пока сложно, ученые исследуют этот вопрос.Хафизов отметил, что вероятность широкого распространения AY.4.2 в России и мире достаточно высока. "Частота этой подлинии увеличивается, но эксперты не считают, что именно она ответственна за сохраняющееся большое количество ежедневных случаев заражения коронавирусом в различных странах", — добавил он.Представитель Роспотребнадзора не исключил, что эта разновидность дельты может спровоцировать дополнительный подъем заболеваемости. Он подчеркнул, что помочь в борьбе с ней может только вакцинация, особенно среди тех, кто еще не переболел COVID-19.При этом Хафизов заверил, что применяемые в России вакцины достаточно эффективны и против AY.4.2. "Он не настолько сильно отличается, чтобы кардинально изменить способность связывания с антителами. И если судить по тому, что у него есть мутации именно в S-белке, то, скорее всего, он больше связан именно с заразностью, а не с тяжестью протекания заболевания", — пояснил эпидемиолог.Министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид накануне признал, что в стране распространяется новый вариант штамма дельта. По данным британских ученых, AY.4.2 может быть на десять-пятнадцать процентов более заразным, чем исходный дельта.
https://ria.ru/20211020/delta-shtamm-1755489036.html
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, камиль хафизов
07:05 21.10.2021 (обновлено: 12:19 21.10.2021)
 
В России выявили новый вариант коронавируса AY.4.2

Эпидемиолог Роспотребнадзора Хафизов: в России выявили новую разновидность коронавируса AY.4.2

© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкПробирки для анализа на наличие коронавируса
Пробирки для анализа на наличие коронавируса
© Пресс-служба Минобороны РФ
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. В России выявили единичные случаи разновидности штамма коронавируса дельта AY.4.2, заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

"В некоторых кругах новый геновариант называют дельта плюс, но это же название ранее относилось к другому варианту и потому сейчас происходит некоторая путаница", — сказал он журналистам.

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Ученый уточнил, что AY.4.2 — одно из множества ответвлений линии дельта, которое, вероятно, имеет преимущества перед исходной и остальными версиями вируса. Насколько мутация заразнее, сказать пока сложно, ученые исследуют этот вопрос.
Хафизов отметил, что вероятность широкого распространения AY.4.2 в России и мире достаточно высока. "Частота этой подлинии увеличивается, но эксперты не считают, что именно она ответственна за сохраняющееся большое количество ежедневных случаев заражения коронавирусом в различных странах", — добавил он.
Представитель Роспотребнадзора не исключил, что эта разновидность дельты может спровоцировать дополнительный подъем заболеваемости. Он подчеркнул, что помочь в борьбе с ней может только вакцинация, особенно среди тех, кто еще не переболел COVID-19.
При этом Хафизов заверил, что применяемые в России вакцины достаточно эффективны и против AY.4.2. "Он не настолько сильно отличается, чтобы кардинально изменить способность связывания с антителами. И если судить по тому, что у него есть мутации именно в S-белке, то, скорее всего, он больше связан именно с заразностью, а не с тяжестью протекания заболевания", — пояснил эпидемиолог.
Министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид накануне признал, что в стране распространяется новый вариант штамма дельта. По данным британских ученых, AY.4.2 может быть на десять-пятнадцать процентов более заразным, чем исходный дельта.
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Распространение коронавирусаОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоРоссияКоронавирус COVID-19Камиль Хафизов
 
 
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