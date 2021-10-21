https://ria.ru/20211021/shtamm-1755510771.html
В России выявили новый вариант коронавируса AY.4.2
В России выявили новый вариант коронавируса AY.4.2 - РИА Новости, 21.10.2021
В России выявили новый вариант коронавируса AY.4.2
В России выявили единичные случаи разновидности штамма коронавируса дельта AY.4.2, заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T07:05
2021-10-21T07:05
2021-10-21T12:19
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
камиль хафизов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0e/1575799631_0:74:1789:1080_1920x0_80_0_0_f8ddc2352998c5b0d0645481ca1c634d.jpg
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. В России выявили единичные случаи разновидности штамма коронавируса дельта AY.4.2, заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.Ученый уточнил, что AY.4.2 — одно из множества ответвлений линии дельта, которое, вероятно, имеет преимущества перед исходной и остальными версиями вируса. Насколько мутация заразнее, сказать пока сложно, ученые исследуют этот вопрос.Хафизов отметил, что вероятность широкого распространения AY.4.2 в России и мире достаточно высока. "Частота этой подлинии увеличивается, но эксперты не считают, что именно она ответственна за сохраняющееся большое количество ежедневных случаев заражения коронавирусом в различных странах", — добавил он.Представитель Роспотребнадзора не исключил, что эта разновидность дельты может спровоцировать дополнительный подъем заболеваемости. Он подчеркнул, что помочь в борьбе с ней может только вакцинация, особенно среди тех, кто еще не переболел COVID-19.При этом Хафизов заверил, что применяемые в России вакцины достаточно эффективны и против AY.4.2. "Он не настолько сильно отличается, чтобы кардинально изменить способность связывания с антителами. И если судить по тому, что у него есть мутации именно в S-белке, то, скорее всего, он больше связан именно с заразностью, а не с тяжестью протекания заболевания", — пояснил эпидемиолог.Министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид накануне признал, что в стране распространяется новый вариант штамма дельта. По данным британских ученых, AY.4.2 может быть на десять-пятнадцать процентов более заразным, чем исходный дельта.
https://ria.ru/20211020/delta-shtamm-1755489036.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211021/kovid-1755432505.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0e/1575799631_175:0:1615:1080_1920x0_80_0_0_16331315c2f90b5c8c846a91e59e5ef4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, камиль хафизов
07:05 21.10.2021 (обновлено: 12:19 21.10.2021)
В России выявили новый вариант коронавируса AY.4.2
Эпидемиолог Роспотребнадзора Хафизов: в России выявили новую разновидность коронавируса AY.4.2
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости.
В России
выявили единичные случаи разновидности штамма коронавируса дельта AY.4.2, заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов
.
"В некоторых кругах новый геновариант называют дельта плюс, но это же название ранее относилось к другому варианту и потому сейчас происходит некоторая путаница", — сказал он журналистам.
Ученый уточнил, что AY.4.2 — одно из множества ответвлений линии дельта, которое, вероятно, имеет преимущества перед исходной и остальными версиями вируса. Насколько мутация заразнее, сказать пока сложно, ученые исследуют этот вопрос.
Хафизов отметил, что вероятность широкого распространения AY.4.2 в России и мире достаточно высока. "Частота этой подлинии увеличивается, но эксперты не считают, что именно она ответственна за сохраняющееся большое количество ежедневных случаев заражения коронавирусом в различных странах", — добавил он.
Представитель Роспотребнадзора не исключил, что эта разновидность дельты может спровоцировать дополнительный подъем заболеваемости. Он подчеркнул, что помочь в борьбе с ней может только вакцинация, особенно среди тех, кто еще не переболел COVID-19.
При этом Хафизов заверил, что применяемые в России вакцины достаточно эффективны и против AY.4.2. "Он не настолько сильно отличается, чтобы кардинально изменить способность связывания с антителами. И если судить по тому, что у него есть мутации именно в S-белке, то, скорее всего, он больше связан именно с заразностью, а не с тяжестью протекания заболевания", — пояснил эпидемиолог.
Министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид
накануне признал, что в стране распространяется новый вариант штамма дельта. По данным британских ученых, AY.4.2 может быть на десять-пятнадцать процентов более заразным, чем исходный дельта.