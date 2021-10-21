https://ria.ru/20211021/shtamm-1755510771.html

В России выявили новый вариант коронавируса AY.4.2

В России выявили новый вариант коронавируса AY.4.2 - РИА Новости, 21.10.2021

В России выявили новый вариант коронавируса AY.4.2

В России выявили единичные случаи разновидности штамма коронавируса дельта AY.4.2, заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T07:05

2021-10-21T07:05

2021-10-21T12:19

распространение коронавируса

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

камиль хафизов

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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. В России выявили единичные случаи разновидности штамма коронавируса дельта AY.4.2, заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.Ученый уточнил, что AY.4.2 — одно из множества ответвлений линии дельта, которое, вероятно, имеет преимущества перед исходной и остальными версиями вируса. Насколько мутация заразнее, сказать пока сложно, ученые исследуют этот вопрос.Хафизов отметил, что вероятность широкого распространения AY.4.2 в России и мире достаточно высока. "Частота этой подлинии увеличивается, но эксперты не считают, что именно она ответственна за сохраняющееся большое количество ежедневных случаев заражения коронавирусом в различных странах", — добавил он.Представитель Роспотребнадзора не исключил, что эта разновидность дельты может спровоцировать дополнительный подъем заболеваемости. Он подчеркнул, что помочь в борьбе с ней может только вакцинация, особенно среди тех, кто еще не переболел COVID-19.При этом Хафизов заверил, что применяемые в России вакцины достаточно эффективны и против AY.4.2. "Он не настолько сильно отличается, чтобы кардинально изменить способность связывания с антителами. И если судить по тому, что у него есть мутации именно в S-белке, то, скорее всего, он больше связан именно с заразностью, а не с тяжестью протекания заболевания", — пояснил эпидемиолог.Министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид накануне признал, что в стране распространяется новый вариант штамма дельта. По данным британских ученых, AY.4.2 может быть на десять-пятнадцать процентов более заразным, чем исходный дельта.

https://ria.ru/20211020/delta-shtamm-1755489036.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211021/kovid-1755432505.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, камиль хафизов