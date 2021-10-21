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СМИ: инженера ВМС США обвинили в попытке передачи Франции чертежей подлодок
СМИ: инженера ВМС США обвинили в попытке передачи Франции чертежей подлодок - РИА Новости, 21.10.2021
СМИ: инженера ВМС США обвинили в попытке передачи Франции чертежей подлодок
Инженер ВМС США Джонатан Тоэби и его жена Диана, арестованные за попытку передать за рубеж чертежи подлодок, заявили о своей невиновности в шпионаже в пользу... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T03:00
2021-10-21T03:00
в мире
сша
франция
военно-морские силы сша
фбр
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ВАШИНГТОН, 21 окт - РИА Новости. Инженер ВМС США Джонатан Тоэби и его жена Диана, арестованные за попытку передать за рубеж чертежи подлодок, заявили о своей невиновности в шпионаже в пользу иностранной державы, сообщил телеканал CBS со ссылкой на заседание суда в штате Западная Виргиния.Супруги Тоэби были арестованы за попытку передать некоей иностранной державе чертежи современных подводных лодок США класса "Виргиния".Заявление о невиновности - стандартная практика в подобных делах. Если бы обвиняемые признали себя виновными, суд автоматически приговорил бы их к максимальному сроку, который в их деле может оказаться пожизненным.Минюст США в октябре заявлял, что одному из сотрудников министерства ВМС предъявлены обвинения в передаче другому государству секретной информации об атомных подводных лодках. По данным властей, речь шла о 42-летнем Тоэби, который в апреле 2020 года попытался связаться с иностранными властями, направив им письмо с предложением продать данные о силовых установках атомных субмарин ВМС США. На мужчину вышел сотрудник ФБР США, представившийся иностранным агентом, при содействии своей жены обвиняемый несколько раз успел передать ему секретные данные, получив за них порядка 100 тысяч долларов в криптовалюте, отмечал Минюст.Издание Slate пишет, что наиболее вероятным кандидатом на получение секретной информации от Тоэби является Франция, которая и уведомила об этом ФБР. При этом уже в 2021 году Франция потеряла многомиллиардный контракт с Австралией на поставки подводных лодок. Австралия решила заключить новый контракт с США на поставки подлодок класса "Виргиния".
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в мире, сша, франция, военно-морские силы сша, фбр
03:00 21.10.2021
 
СМИ: инженера ВМС США обвинили в попытке передачи Франции чертежей подлодок

Slate: инженера ВМС США Тоэби арестовали за попытку передать Франции чертежи подлодок

© Фото : U.S. NavyАмериканская подводная лодка USS Seawolf (SSN 21)
Американская подводная лодка USS Seawolf (SSN 21) - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© Фото : U.S. Navy
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ВАШИНГТОН, 21 окт - РИА Новости. Инженер ВМС США Джонатан Тоэби и его жена Диана, арестованные за попытку передать за рубеж чертежи подлодок, заявили о своей невиновности в шпионаже в пользу иностранной державы, сообщил телеканал CBS со ссылкой на заседание суда в штате Западная Виргиния.
Супруги Тоэби были арестованы за попытку передать некоей иностранной державе чертежи современных подводных лодок США класса "Виргиния".
Заявление о невиновности - стандартная практика в подобных делах. Если бы обвиняемые признали себя виновными, суд автоматически приговорил бы их к максимальному сроку, который в их деле может оказаться пожизненным.
Минюст США в октябре заявлял, что одному из сотрудников министерства ВМС предъявлены обвинения в передаче другому государству секретной информации об атомных подводных лодках. По данным властей, речь шла о 42-летнем Тоэби, который в апреле 2020 года попытался связаться с иностранными властями, направив им письмо с предложением продать данные о силовых установках атомных субмарин ВМС США. На мужчину вышел сотрудник ФБР США, представившийся иностранным агентом, при содействии своей жены обвиняемый несколько раз успел передать ему секретные данные, получив за них порядка 100 тысяч долларов в криптовалюте, отмечал Минюст.
Издание Slate пишет, что наиболее вероятным кандидатом на получение секретной информации от Тоэби является Франция, которая и уведомила об этом ФБР. При этом уже в 2021 году Франция потеряла многомиллиардный контракт с Австралией на поставки подводных лодок. Австралия решила заключить новый контракт с США на поставки подлодок класса "Виргиния".
Военно-морская верфь компании Naval Group - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
16 сентября, 09:43
Во Франции осудили решение Австралии разорвать контракт по подлодкам
 
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