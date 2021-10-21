https://ria.ru/20211021/shkolnitsa-1755630950.html

В Вологде простились с убитой девятилетней школьницей

В Вологде простились с убитой девятилетней школьницей - РИА Новости, 21.10.2021

В Вологде простились с убитой девятилетней школьницей

Прощание с убитой 9-летней девочкой состоялось в четверг в Кафедральном соборе Вологды, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской администрации. РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T17:05

2021-10-21T17:05

2021-10-21T17:05

происшествия

вологда

следственный комитет россии (ск рф)

сергей воропанов

убийство девятилетней девочки в вологодской области

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт - РИА Новости. Прощание с убитой 9-летней девочкой состоялось в четверг в Кафедральном соборе Вологды, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской администрации."Прощание и похороны девочки прошли сегодня. Было очень много народу. Несли цветы, игрушки. Службу отслужил митрополит Савва, он произнес очень трогательные слова, от которых у всех сердце сжалось", - рассказали в городской администрации.В течение часа вологжане приходили к гробу погибшей с цветами и игрушками, выражали соболезнование родным и знакомым девочки. Среди тех, кто захотел с ней проститься, был и мэр Вологды Сергей Воропанов. В последний путь проводили девочку проводили волонтеры и спасатели, принимавшие участие в поисковой операции.По данным СК, 16 октября жительница Вологды Ульяна Ланская заманила двух девочек к себе в квартиру, купив им сладости: одну затем отпустила, а вторую убила. Задержали ее в Карелии, в четверг суд арестовал Ланскую на два месяца.Против матери погибшей девочки возбуждено уголовное дело по статье об оставлении в опасности. Кроме того, следователи завели уголовное дело о халатности сотрудников органов системы профилактики, которые своевременно не изъяли ребенка из семьи.

https://ria.ru/20211021/ubiystvo-1755550675.html

вологда

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, вологда, следственный комитет россии (ск рф), сергей воропанов, убийство девятилетней девочки в вологодской области