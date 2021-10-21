Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211021/shestun-1755598338.html
В УФСИН опровергли информацию об избиении Шестуна в СИЗО
В УФСИН опровергли информацию об избиении Шестуна в СИЗО - РИА Новости, 21.10.2021
В УФСИН опровергли информацию об избиении Шестуна в СИЗО
Информация об избиении осужденного за коррупционные преступления экс-главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна в СИЗО не соответствует... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T15:19
2021-10-21T15:28
происшествия
александр шестун
московская область (подмосковье)
тверская область
московский областной суд
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/15/1590247228_0:0:2420:1361_1920x0_80_0_0_f6f1e6ddf1a5971e6e6314f332d2088c.jpg
МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Информация об избиении осужденного за коррупционные преступления экс-главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна в СИЗО не соответствует действительности - он сам нанес себе раны на лбу, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСИН по Тверской области.Шестун заявил своим адвокатам, что его избили в СИЗО Твери, сообщила накануне супруга бывшего чиновника."В связи с распространением в ряде СМИ информации о якобы избиении начальником СИЗО-1 УФСИН России по Тверской области осужденного А. Шестуна сообщаем, что данная информация не соответствует действительности", - сказали в УФСИН."Шестун, используя демонстративно-шантажное поведение, разбил видеокамеру, находящуюся в камере, и совершил акт членовредительства. А именно, нанес себе множественные поверхностные резаные раны лобной области. Для пресечения умышленного причинения вреда своему здоровью к осужденному была применена физическая сила - загиб руки за спину", - уточнили в ведомстве.Там отметили, что травмы, нанесенные себе осужденным, не представляют опасности для его жизни и здоровья. Шестуну была оказана медицинская помощь, состояние удовлетворительное, госпитализация не требуется.Подольский городской суд Подмосковья в конце декабря 2020 года приговорил экс-главу района к 15 годам колонии строгого режима со штрафом в 49 миллионов рублей по делу о коррупции с многомиллиардным ущербом. Кроме того, суд обязал бывшего чиновника выплатить 64,5 миллиона рублей в пользу муниципального бюджета Серпуховского района. Мособлсуд признал приговор законным.Шестун не признал вину во вменяемых преступлениях, в этой связи в СИЗО и колонии он несколько раз держал голодовки.
https://ria.ru/20210601/shestun-1735116118.html
https://ria.ru/20210218/shestun-1598031721.html
московская область (подмосковье)
тверская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/15/1590247228_0:0:2396:1796_1920x0_80_0_0_ce313f0e53dd0447a7d2c3e2616a8244.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, александр шестун, московская область (подмосковье), тверская область, московский областной суд, россия
15:19 21.10.2021 (обновлено: 15:28 21.10.2021)
 
В УФСИН опровергли информацию об избиении Шестуна в СИЗО

УФСИН: информация об избиении Шестуна в СИЗО не соответствует действительности

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкБывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун в суде
Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун в суде - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Информация об избиении осужденного за коррупционные преступления экс-главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна в СИЗО не соответствует действительности - он сам нанес себе раны на лбу, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСИН по Тверской области.
Шестун заявил своим адвокатам, что его избили в СИЗО Твери, сообщила накануне супруга бывшего чиновника.
Супруга бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна Юлия в здании Басманного суда - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
1 июня, 16:10
Против жены экс-главы Серпуховского района Шестуна завели уголовное дело
"В связи с распространением в ряде СМИ информации о якобы избиении начальником СИЗО-1 УФСИН России по Тверской области осужденного А. Шестуна сообщаем, что данная информация не соответствует действительности", - сказали в УФСИН.
"Шестун, используя демонстративно-шантажное поведение, разбил видеокамеру, находящуюся в камере, и совершил акт членовредительства. А именно, нанес себе множественные поверхностные резаные раны лобной области. Для пресечения умышленного причинения вреда своему здоровью к осужденному была применена физическая сила - загиб руки за спину", - уточнили в ведомстве.
Там отметили, что травмы, нанесенные себе осужденным, не представляют опасности для его жизни и здоровья. Шестуну была оказана медицинская помощь, состояние удовлетворительное, госпитализация не требуется.
Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун в суде - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
18 февраля, 15:27
Прокуратура сочла 15-летний приговор Шестуну законным
Подольский городской суд Подмосковья в конце декабря 2020 года приговорил экс-главу района к 15 годам колонии строгого режима со штрафом в 49 миллионов рублей по делу о коррупции с многомиллиардным ущербом. Кроме того, суд обязал бывшего чиновника выплатить 64,5 миллиона рублей в пользу муниципального бюджета Серпуховского района. Мособлсуд признал приговор законным.
Шестун не признал вину во вменяемых преступлениях, в этой связи в СИЗО и колонии он несколько раз держал голодовки.
 
ПроисшествияАлександр ШестунМосковская область (Подмосковье)Тверская областьМосковский областной судРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:03"Подмешивают российский": на Украине пожаловались на качество газа
04:48Стюарт призналась, будет ли играть Джокера в фильме о Бэтмене с Паттинсоном
04:47США в случае агрессии со стороны Китая встанут на защиту Тайваня
04:43Байден заявил, что не хочет холодной войны с Китаем
04:34В Киеве заявили о превращении украинцев в "крепостных"
04:27Байден призвал не беспокоиться по поводу роста военной мощи России
04:22Байден пообещал "драматическое" снижение цен на топливо в США
04:15Байден назвал причину всплеска цен на топливо в США
04:12В США при стрельбе на съемках фильма погиб оператор, сообщили СМИ
04:09Назван сезонный продукт для похудения
04:01Байден заявил, что не ожидает снижения цен на газ до начала 2022 года
03:43Байден заявил, что "был сенатором 370 лет"
03:29Экономист назвал основные ошибки россиян при формировании накоплений
03:20Эксперт: Россия никогда не использовала поставки газа в политических целях
03:20Названа самая полезная каша для завтрака
03:18Россиянам рассказали, ждать ли роста рубля в ближайшем будущем
03:17Песков рассказал, увидят ли россияне ревакцинацию Путина
03:04Байден определился с кандидатом на пост посла в СПЧ ООН
02:41В США нашли останки жениха загадочно погибшей девушки
02:17Россиянам назвали способы мошенников определить баланс карты жертвы
Лента новостейМолния
"Подмешивают российский": на Украине пожаловались на качество газаСтюарт призналась, будет ли играть Джокера в фильме о Бэтмене с ПаттинсономСША в случае агрессии со стороны Китая встанут на защиту ТайваняБайден заявил, что не хочет холодной войны с КитаемВ Киеве заявили о превращении украинцев в "крепостных"Байден призвал не беспокоиться по поводу роста военной мощи РоссииБайден пообещал "драматическое" снижение цен на топливо в СШАБайден назвал причину всплеска цен на топливо в СШАВ США при стрельбе на съемках фильма погиб оператор, сообщили СМИНазван сезонный продукт для похуденияБайден заявил, что не ожидает снижения цен на газ до начала 2022 годаБайден заявил, что "был сенатором 370 лет"Экономист назвал основные ошибки россиян при формировании накопленийЭксперт: Россия никогда не использовала поставки газа в политических целяхНазвана самая полезная каша для завтракаРоссиянам рассказали, ждать ли роста рубля в ближайшем будущемПесков рассказал, увидят ли россияне ревакцинацию ПутинаБайден определился с кандидатом на пост посла в СПЧ ООНВ США нашли останки жениха загадочно погибшей девушкиРоссиянам назвали способы мошенников определить баланс карты жертвы