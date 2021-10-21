15:19 21.10.2021 (обновлено: 15:28 21.10.2021)
В УФСИН опровергли информацию об избиении Шестуна в СИЗО
УФСИН: информация об избиении Шестуна в СИЗО не соответствует действительности
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкБывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун в суде
МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Информация об избиении осужденного за коррупционные преступления экс-главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна в СИЗО не соответствует действительности - он сам нанес себе раны на лбу, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСИН по Тверской области.
Шестун заявил своим адвокатам, что его избили в СИЗО Твери, сообщила накануне супруга бывшего чиновника.
"В связи с распространением в ряде СМИ информации о якобы избиении начальником СИЗО-1 УФСИН России по Тверской области осужденного А. Шестуна сообщаем, что данная информация не соответствует действительности", - сказали в УФСИН.
"Шестун, используя демонстративно-шантажное поведение, разбил видеокамеру, находящуюся в камере, и совершил акт членовредительства. А именно, нанес себе множественные поверхностные резаные раны лобной области. Для пресечения умышленного причинения вреда своему здоровью к осужденному была применена физическая сила - загиб руки за спину", - уточнили в ведомстве.
Там отметили, что травмы, нанесенные себе осужденным, не представляют опасности для его жизни и здоровья. Шестуну была оказана медицинская помощь, состояние удовлетворительное, госпитализация не требуется.
18 февраля, 15:27Прокуратура сочла 15-летний приговор Шестуну законным
Подольский городской суд Подмосковья в конце декабря 2020 года приговорил экс-главу района к 15 годам колонии строгого режима со штрафом в 49 миллионов рублей по делу о коррупции с многомиллиардным ущербом. Кроме того, суд обязал бывшего чиновника выплатить 64,5 миллиона рублей в пользу муниципального бюджета Серпуховского района. Мособлсуд признал приговор законным.
Шестун не признал вину во вменяемых преступлениях, в этой связи в СИЗО и колонии он несколько раз держал голодовки.