https://ria.ru/20211021/shestun-1755598338.html

В УФСИН опровергли информацию об избиении Шестуна в СИЗО

В УФСИН опровергли информацию об избиении Шестуна в СИЗО - РИА Новости, 21.10.2021

В УФСИН опровергли информацию об избиении Шестуна в СИЗО

Информация об избиении осужденного за коррупционные преступления экс-главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна в СИЗО не соответствует... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T15:19

2021-10-21T15:19

2021-10-21T15:28

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александр шестун

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МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Информация об избиении осужденного за коррупционные преступления экс-главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна в СИЗО не соответствует действительности - он сам нанес себе раны на лбу, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСИН по Тверской области.Шестун заявил своим адвокатам, что его избили в СИЗО Твери, сообщила накануне супруга бывшего чиновника."В связи с распространением в ряде СМИ информации о якобы избиении начальником СИЗО-1 УФСИН России по Тверской области осужденного А. Шестуна сообщаем, что данная информация не соответствует действительности", - сказали в УФСИН."Шестун, используя демонстративно-шантажное поведение, разбил видеокамеру, находящуюся в камере, и совершил акт членовредительства. А именно, нанес себе множественные поверхностные резаные раны лобной области. Для пресечения умышленного причинения вреда своему здоровью к осужденному была применена физическая сила - загиб руки за спину", - уточнили в ведомстве.Там отметили, что травмы, нанесенные себе осужденным, не представляют опасности для его жизни и здоровья. Шестуну была оказана медицинская помощь, состояние удовлетворительное, госпитализация не требуется.Подольский городской суд Подмосковья в конце декабря 2020 года приговорил экс-главу района к 15 годам колонии строгого режима со штрафом в 49 миллионов рублей по делу о коррупции с многомиллиардным ущербом. Кроме того, суд обязал бывшего чиновника выплатить 64,5 миллиона рублей в пользу муниципального бюджета Серпуховского района. Мособлсуд признал приговор законным.Шестун не признал вину во вменяемых преступлениях, в этой связи в СИЗО и колонии он несколько раз держал голодовки.

https://ria.ru/20210601/shestun-1735116118.html

https://ria.ru/20210218/shestun-1598031721.html

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происшествия, александр шестун, московская область (подмосковье), тверская область, московский областной суд, россия