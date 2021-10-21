11:23 21.10.2021 (обновлено: 11:45 21.10.2021)
В России завершают подготовку документов для сертификации "Спутника V" в ЕС
В России завершают подготовку дополнительных документов для сертификации "Спутника V" в ЕС
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМедицинский работник демонстрирует препарат от коронавирусной инфекции "Гам-Ковид-Вак" (Спутник V)
МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Подготовка дополнительно запрошенных документов, необходимых для завершения процесса сертификации вакцины "Спутник V" Европейским медицинским агентством (ЕМА), завершается, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
"В настоящее время производственные площадки завершают подготовку дополнительно запрошенных документов, необходимых для завершения процесса сертификации вакцины Европейским медицинским агентством", - сказал Кузнецов журналистам.
"В настоящее время производственные площадки завершают подготовку дополнительно запрошенных документов, необходимых для завершения процесса сертификации вакцины Европейским медицинским агентством", - сказал Кузнецов журналистам.
Ранее зарубежные СМИ со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщали, что решение регулятора ЕС о применении "Спутника V" может быть принято в первом квартале следующего года.
"Продолжается согласование дат инспекционной поездки специалистов ЕМА на предприятия. Мы готовим визит в этом году", - добавил он.
В РФ в настоящее время зарегистрированы пять вакцин от COVID-19. Первая из них - "Спутник V", созданная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи при поддержке РФПИ, - широко применяется для массовой иммунизации, ее одобрили в 70 странах.