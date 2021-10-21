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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211021/sertifikatsiya-1755539005.html
В России завершают подготовку документов для сертификации "Спутника V" в ЕС
В России завершают подготовку документов для сертификации "Спутника V" в ЕС - РИА Новости, 21.10.2021
В России завершают подготовку документов для сертификации "Спутника V" в ЕС
Подготовка дополнительно запрошенных документов, необходимых для завершения процесса сертификации вакцины "Спутник V" Европейским медицинским агентством (ЕМА),... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T11:23
2021-10-21T11:45
распространение коронавируса
евросоюз
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
россия
вакцина "спутник v"
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МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Подготовка дополнительно запрошенных документов, необходимых для завершения процесса сертификации вакцины "Спутник V" Европейским медицинским агентством (ЕМА), завершается, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов."В настоящее время производственные площадки завершают подготовку дополнительно запрошенных документов, необходимых для завершения процесса сертификации вакцины Европейским медицинским агентством", - сказал Кузнецов журналистам.Ранее зарубежные СМИ со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщали, что решение регулятора ЕС о применении "Спутника V" может быть принято в первом квартале следующего года."Продолжается согласование дат инспекционной поездки специалистов ЕМА на предприятия. Мы готовим визит в этом году", - добавил он.В РФ в настоящее время зарегистрированы пять вакцин от COVID-19. Первая из них - "Спутник V", созданная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи при поддержке РФПИ, - широко применяется для массовой иммунизации, ее одобрили в 70 странах.
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евросоюз, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), россия, вакцина "спутник v"
11:23 21.10.2021 (обновлено: 11:45 21.10.2021)
 
В России завершают подготовку документов для сертификации "Спутника V" в ЕС

В России завершают подготовку дополнительных документов для сертификации "Спутника V" в ЕС

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМедицинский работник демонстрирует препарат от коронавирусной инфекции "Гам-Ковид-Вак" (Спутник V)
Медицинский работник демонстрирует препарат от коронавирусной инфекции Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Подготовка дополнительно запрошенных документов, необходимых для завершения процесса сертификации вакцины "Спутник V" Европейским медицинским агентством (ЕМА), завершается, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

"В настоящее время производственные площадки завершают подготовку дополнительно запрошенных документов, необходимых для завершения процесса сертификации вакцины Европейским медицинским агентством", - сказал Кузнецов журналистам.
Ранее зарубежные СМИ со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщали, что решение регулятора ЕС о применении "Спутника V" может быть принято в первом квартале следующего года.
"Продолжается согласование дат инспекционной поездки специалистов ЕМА на предприятия. Мы готовим визит в этом году", - добавил он.
В РФ в настоящее время зарегистрированы пять вакцин от COVID-19. Первая из них - "Спутник V", созданная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи при поддержке РФПИ, - широко применяется для массовой иммунизации, ее одобрили в 70 странах.
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Распространение коронавирусаЕвросоюзМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)РоссияВакцина "Спутник V"
 
 
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