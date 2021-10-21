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В России запретили продажу 61 модели смартфонов Samsung
В России запретили продажу 61 модели смартфонов Samsung - РИА Новости, 21.10.2021
В России запретили продажу 61 модели смартфонов Samsung
Арбитражный суд Москвы запретил корейской Samsung Electronics и ее российской "дочке" ввоз, реализацию и хранение 61 модели смартфонов Samsung. РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T11:21
2021-10-21T12:38
технологии
москва
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
samsung
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы запретил корейской Samsung Electronics и ее российской "дочке" ввоз, реализацию и хранение 61 модели смартфонов Samsung.В список вошли телефоны начиная с 2017 года выпуска (Samsung Galaxy J5) до новейших Samsung Galaxy Z Flip и Samsung Galaxy Fold.Об этом говорится в опубликованной резолютивной части дополнительного решения по иску швейцарской Sqwin SA.Ранее европейская компания потребовала прекратить использование платежного сервиса Samsung Pay, поскольку он нарушает ее права на изобретение "Системы электронных платежей", охраняемое российским патентом.Суд удовлетворил иск. В июле ответчикам запретили вводить в гражданский оборот продукцию с Samsung Рау, при этом конкретные модели не указывались. Истец подал ходатайство об уточнениях, решение по которому огласили 19 октября.Ответчики обжаловали заключение первой инстанции, оно пока не вступило в законную силу.По данным Роспатента, автор изобретения — Виктор Гульченко, проживающий в Швейцарии, а патентообладатель — Sqwin SA. Датой регистрации патента указано 23 апреля 2019 года, при этом начало отсчета его действия — 2 декабря 2013-го.Сервис Samsung Pay запустили в 2015-м, в России он появился спустя год. Samsung Pay — третья по популярности система бесконтактных платежей в стране, ею пользуются 17% граждан. На первом месте Google Pay с 32% пользователей, за ним идет Apple Pay (30%). По мнению экспертов, Google Pay и Apple Pay также могут попасть под иски, так как на них тоже можно распространить формулировки, указанные в патенте Sqwin SA.
https://ria.ru/20210901/samsung-1748047302.html
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технологии, москва, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), samsung
11:21 21.10.2021 (обновлено: 12:38 21.10.2021)
 

В России запретили продажу 61 модели смартфонов Samsung

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкНовый смартфон с гибким экраном Samsung Galaxy Z Fold2
Новый смартфон с гибким экраном Samsung Galaxy Z Fold2 - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы запретил корейской Samsung Electronics и ее российской "дочке" ввоз, реализацию и хранение 61 модели смартфонов Samsung.
В список вошли телефоны начиная с 2017 года выпуска (Samsung Galaxy J5) до новейших Samsung Galaxy Z Flip и Samsung Galaxy Fold.
Об этом говорится в опубликованной резолютивной части дополнительного решения по иску швейцарской Sqwin SA.
Ранее европейская компания потребовала прекратить использование платежного сервиса Samsung Pay, поскольку он нарушает ее права на изобретение "Системы электронных платежей", охраняемое российским патентом.
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Суд удовлетворил иск. В июле ответчикам запретили вводить в гражданский оборот продукцию с Samsung Рау, при этом конкретные модели не указывались. Истец подал ходатайство об уточнениях, решение по которому огласили 19 октября.
Ответчики обжаловали заключение первой инстанции, оно пока не вступило в законную силу.
По данным Роспатента, автор изобретения — Виктор Гульченко, проживающий в Швейцарии, а патентообладатель — Sqwin SA. Датой регистрации патента указано 23 апреля 2019 года, при этом начало отсчета его действия — 2 декабря 2013-го.
Сервис Samsung Pay запустили в 2015-м, в России он появился спустя год. Samsung Pay — третья по популярности система бесконтактных платежей в стране, ею пользуются 17% граждан. На первом месте Google Pay с 32% пользователей, за ним идет Apple Pay (30%). По мнению экспертов, Google Pay и Apple Pay также могут попасть под иски, так как на них тоже можно распространить формулировки, указанные в патенте Sqwin SA.
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