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Возлюбленная Саакашвили рассказала, что он планировал прилететь в Грузию

Возлюбленная Саакашвили рассказала, что он планировал прилететь в Грузию - РИА Новости, 21.10.2021

Возлюбленная Саакашвили рассказала, что он планировал прилететь в Грузию

Депутат Верховной рады Елизавета Ясько, которая состоит в отношениях с экс-президентом Грузии и главой исполнительного комитета национального совета реформ... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T01:17

2021-10-21T01:17

2021-10-21T01:17

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елизавета ясько

задержание саакашвили в грузии

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КИЕВ, 21 окт - РИА Новости. Депутат Верховной рады Елизавета Ясько, которая состоит в отношениях с экс-президентом Грузии и главой исполнительного комитета национального совета реформ Украины Михаилом Саакашвили, заявила, что изначально политик планировал лететь в Грузию на самолете, но его билет был аннулирован.Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. В Грузии он проходит по нескольким уголовным делам. Саакашвили - глава исполнительного комитета национального совета реформ Украины, имеет украинское гражданство. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал ранее, что он лично и власти страны будут заниматься возвращением Саакашвили. Прокурор Джарджи Циклаури заявлял, что вопрос об экстрадиции бывшего президента на Украину не рассматривается.Грузинский омбудсмен Нино Ломджария 1 октября заявила, что после задержания Саакашвили объявляет голодовку, так как не согласен с обвинениями и считает себя политзаключенным. Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.

https://ria.ru/20211021/golodovka-1755500300.html

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