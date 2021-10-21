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Возлюбленная Саакашвили рассказала, что он планировал прилететь в Грузию
Возлюбленная Саакашвили рассказала, что он планировал прилететь в Грузию - РИА Новости, 21.10.2021
Возлюбленная Саакашвили рассказала, что он планировал прилететь в Грузию
Депутат Верховной рады Елизавета Ясько, которая состоит в отношениях с экс-президентом Грузии и главой исполнительного комитета национального совета реформ... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T01:17
2021-10-21T01:17
в мире
украина
грузия
михаил саакашвили
верховная рада украины
елизавета ясько
задержание саакашвили в грузии
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КИЕВ, 21 окт - РИА Новости. Депутат Верховной рады Елизавета Ясько, которая состоит в отношениях с экс-президентом Грузии и главой исполнительного комитета национального совета реформ Украины Михаилом Саакашвили, заявила, что изначально политик планировал лететь в Грузию на самолете, но его билет был аннулирован.Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. В Грузии он проходит по нескольким уголовным делам. Саакашвили - глава исполнительного комитета национального совета реформ Украины, имеет украинское гражданство. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал ранее, что он лично и власти страны будут заниматься возвращением Саакашвили. Прокурор Джарджи Циклаури заявлял, что вопрос об экстрадиции бывшего президента на Украину не рассматривается.Грузинский омбудсмен Нино Ломджария 1 октября заявила, что после задержания Саакашвили объявляет голодовку, так как не согласен с обвинениями и считает себя политзаключенным. Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.
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в мире, украина, грузия, михаил саакашвили, верховная рада украины, елизавета ясько, задержание саакашвили в грузии
01:17 21.10.2021
 
Возлюбленная Саакашвили рассказала, что он планировал прилететь в Грузию

Возлюбленная Саакашвили депутат Рады Ясько заявила, что его билет на самолет аннулировали

CC BY-SA 4.0 / Kkavuza / Депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Елизавета Ясько
Депутат Верховной рады от партии Слуга народа Елизавета Ясько - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
CC BY-SA 4.0 / Kkavuza /
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КИЕВ, 21 окт - РИА Новости. Депутат Верховной рады Елизавета Ясько, которая состоит в отношениях с экс-президентом Грузии и главой исполнительного комитета национального совета реформ Украины Михаилом Саакашвили, заявила, что изначально политик планировал лететь в Грузию на самолете, но его билет был аннулирован.

"Была информация, что его не пустят на самолет или его самолет не полетит. Он понимал, что ему, скорее всего, не дадут полететь на этом самолете. Как он принимал решение дальше, я не могу прокомментировать, потому что я была в Страсбурге. Билет был куплен, но он был аннулирован. Есть система бронирования, туда были направлены атаки. Было сделано все, чтобы у него не было этого билета, чтобы система бронирования его не пропустила. Я думаю, что в конце концов его просто не пропустили бы на самолет. Я думаю, что он не хотел ставить под угрозу безопасность людей, которые летят этим самолетом", - заявила Ясько в интервью украинской журналистке Алесе Бацман, которое транслировалось на ее YouTube-канале.

Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. В Грузии он проходит по нескольким уголовным делам. Саакашвили - глава исполнительного комитета национального совета реформ Украины, имеет украинское гражданство. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал ранее, что он лично и власти страны будут заниматься возвращением Саакашвили. Прокурор Джарджи Циклаури заявлял, что вопрос об экстрадиции бывшего президента на Украину не рассматривается.
Грузинский омбудсмен Нино Ломджария 1 октября заявила, что после задержания Саакашвили объявляет голодовку, так как не согласен с обвинениями и считает себя политзаключенным. Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.
Депутат Верховной рады Украины Елизавета Ясько, которая состоит в отношениях с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
00:15
Возлюбленная Саакашвили заявила, что отговаривала его от голодовки в тюрьме
 
В миреУкраинаГрузияМихаил СаакашвилиВерховная Рада УкраиныЕлизавета ЯськоЗадержание Саакашвили в Грузии
 
 
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