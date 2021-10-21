https://ria.ru/20211021/samara-1755704291.html

Нерабочие дни в Самарской области введут с 25 октября по 7 ноября

Нерабочие дни в Самарской области введут с 25 октября по 7 ноября - РИА Новости, 21.10.2021

Нерабочие дни в Самарской области введут с 25 октября по 7 ноября

Нерабочие дни в Самарской области из-за ситуации с коронавирусом введут с 25 октября по 7 ноября, сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров. РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T22:31

2021-10-21T22:31

2021-10-21T23:04

распространение коронавируса

самарская область

дмитрий азаров

здоровье - общество

россия

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САМАРА, 21 окт - РИА Новости. Нерабочие дни в Самарской области из-за ситуации с коронавирусом введут с 25 октября по 7 ноября, сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров.Ранее правительство региона проинформировало, что в Самарской области введут дополнительные нерабочие дни, помимо установленных президентом страны с 30 октября по 7 ноября."С понедельника вводим в регионе нерабочие дни, дополнительно к тем, которые объявлены в стране с 30 октября по 7 ноября", - написал Азаров в своем Instagram.По информации правительства региона, на две недели прекратят деятельность все организации и ИП, кроме тех, что указаны в постановлении губернатора, такие как больницы, аптеки, МФЦ и другие. В период нерабочих дней посещать крупные ТЦ и рынки, а также заселяться в гостиницы можно будет только с сертификатом о вакцинации (QR-кода) или справкой о перенесенном COVID-19. Кроме того, с 25 октября по 3 ноября рекомендовано отправить на каникулы школьников и студентов, а в детсадах организовать работу дежурных групп;В Самарской области из-за ситуации с коронавирусом посещение фитнес-центров, театров, концертов, кинотеатров, цирков и других культурно-досуговых учреждений возможно только при наличии QR-кода, сертификата о вакцинации или о перенесенном COVID-19. В регионе также действует обязательная вакцинация для сотрудников ряда сфер.Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании у президента страны в среду отметила, что самая тяжелая ситуация с койками для больных COVID-19, где занято более 95% соответствующего фонда, наблюдается в семи регионах России, в том числе в Самарской области. Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания поддержал предложение о нерабочих днях в РФ с 30 октября по 7 ноября и предложил главам регионов с высоким уровнем заболеваемости COVID-19 при необходимости ввести нерабочие дни уже с 23 октября. Позже пресс-служба Кремля сообщила, что Путин подписал указ о нерабочих днях в РФ с 30 октября по 7 ноября.

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самарская область, дмитрий азаров, здоровье - общество, россия