https://ria.ru/20211021/samara-1755598811.html

В Самарской области введут дополнительные нерабочие дни

В Самарской области введут дополнительные нерабочие дни - РИА Новости, 21.10.2021

В Самарской области введут дополнительные нерабочие дни

Дополнительные нерабочие дни, помимо установленных указом президента РФ, введут в Самарской области из-за ситуации с коронавирусом, сроки действия режима будут... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T15:22

2021-10-21T15:22

2021-10-21T16:06

распространение коронавируса

самарская область

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коронавирус в россии

дмитрий азаров

владимир путин

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САМАРА, 21 окт - РИА Новости. Дополнительные нерабочие дни, помимо установленных указом президента РФ, введут в Самарской области из-за ситуации с коронавирусом, сроки действия режима будут определены до конца текущей недели, сообщила пресс-служба правительства региона.Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании у президента страны в среду отметила, что самая тяжелая ситуация с койками для больных COVID-19, где занято более 95% соответствующего фонда, наблюдается в семи регионах России, в том числе в Самарской области. Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания поддержал предложение о нерабочих днях в РФ с 30 октября по 7 ноября и предложил главам регионов с высоким уровнем заболеваемости COVID-19 при необходимости ввести нерабочие дни уже с 23 октября. Позже пресс-служба Кремля сообщила, что Путин подписал указ о нерабочих днях в РФ с 30 октября по 7 ноября."В целях недопущения дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции и укрепления здоровья граждан в регионе планируется введение дополнительных нерабочих дней, помимо тех, которые установлены указом президента РФ (с 30 октября по 7 ноября)", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, подготовить соответствующее постановление, в том числе на основе предложений от общественных организаций, региональному правительству поручил губернатор Дмитрий Азаров. Отмечается, что документ, в котором определят сроки действия режима нерабочих дней в Самарской области и функционирование организаций и предприятий в это время, будет подготовлен и опубликован до конца текущей недели.

https://ria.ru/20211021/vaktsinatsiya-1755610628.html

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