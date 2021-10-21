https://ria.ru/20211021/sachkov-1755555862.html
Мосгорсуд оставил в СИЗО основателя Group-IB Сачкова
Мосгорсуд оставил в СИЗО основателя Group-IB Сачкова - РИА Новости, 21.10.2021
Мосгорсуд оставил в СИЗО основателя Group-IB Сачкова
Мосгорсуд признал законным арест основателя Group-IB Ильи Сачкова, которого обвиняют в государственной измене, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T12:26
2021-10-21T12:26
2021-10-21T12:26
происшествия
group-ib
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илья сачков
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дело основателя group-ib сачкова
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест основателя Group-IB Ильи Сачкова, которого обвиняют в государственной измене, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Решение Лефортовского районного суда Москвы оставлено без изменений, апелляционная жалоба - без удовлетворения", - сказал собеседник агентства.Заседание проходило в закрытом от публики режиме в связи с секретностью сведений, содержащихся в деле.Лефортовский суд в конце сентября арестовал Сачкова на два месяца в рамках уголовного дела о государственной измене. Материалы дела, как и в подавляющем большинстве расследований, связанных с госизменой, засекречены. Сачкову грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.Group-IB - международная компания-разработчик решений для обнаружения и предотвращения кибератак, выявления мошенничества, исследования высокотехнологичных преступлений и защиты интеллектуальной собственности в сети. Группа участвовала в проведении международных расследований в сфере киберпреступности. Компания является официальным партнером Интерпола и Европола, среди ее клиентов - крупнейшие российские и международные финансовые компании, нефтегазовые и промышленные группы, поставщики программных решений, телеком-операторы и государственные структуры.
https://ria.ru/20211007/sachkov-1753500529.html
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происшествия, group-ib, москва, интерпол, илья сачков, европол, дело основателя group-ib сачкова
Мосгорсуд оставил в СИЗО основателя Group-IB Сачкова
Мосгорсуд признал законным арест основателя Group-IB Ильи Сачкова, обвиняемого в госизмене