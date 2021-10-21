https://ria.ru/20211021/sachkov-1755555862.html

Мосгорсуд оставил в СИЗО основателя Group-IB Сачкова

Мосгорсуд оставил в СИЗО основателя Group-IB Сачкова - РИА Новости, 21.10.2021

Мосгорсуд оставил в СИЗО основателя Group-IB Сачкова

Мосгорсуд признал законным арест основателя Group-IB Ильи Сачкова, которого обвиняют в государственной измене, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T12:26

2021-10-21T12:26

2021-10-21T12:26

происшествия

group-ib

москва

интерпол

илья сачков

европол

дело основателя group-ib сачкова

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест основателя Group-IB Ильи Сачкова, которого обвиняют в государственной измене, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Решение Лефортовского районного суда Москвы оставлено без изменений, апелляционная жалоба - без удовлетворения", - сказал собеседник агентства.Заседание проходило в закрытом от публики режиме в связи с секретностью сведений, содержащихся в деле.Лефортовский суд в конце сентября арестовал Сачкова на два месяца в рамках уголовного дела о государственной измене. Материалы дела, как и в подавляющем большинстве расследований, связанных с госизменой, засекречены. Сачкову грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.Group-IB - международная компания-разработчик решений для обнаружения и предотвращения кибератак, выявления мошенничества, исследования высокотехнологичных преступлений и защиты интеллектуальной собственности в сети. Группа участвовала в проведении международных расследований в сфере киберпреступности. Компания является официальным партнером Интерпола и Европола, среди ее клиентов - крупнейшие российские и международные финансовые компании, нефтегазовые и промышленные группы, поставщики программных решений, телеком-операторы и государственные структуры.

https://ria.ru/20211007/sachkov-1753500529.html

https://ria.ru/20210929/sachkov-1752312077.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, group-ib, москва, интерпол, илья сачков, европол, дело основателя group-ib сачкова