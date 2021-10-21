https://ria.ru/20211021/saakashvili-1755706157.html
В Грузии госпитализировали отца Саакашвили
В Грузии госпитализировали отца Саакашвили - РИА Новости, 21.10.2021
В Грузии госпитализировали отца Саакашвили
Отец бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Николоз Саакашвили госпитализирован, передает телекомпания "Мтавари архи". РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T22:45
2021-10-21T22:45
2021-10-21T22:45
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михаил саакашвили
давид саакашвили
задержание саакашвили в грузии
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ТБИЛИСИ, 21 окт - РИА Новости. Отец бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Николоз Саакашвили госпитализирован, передает телекомпания "Мтавари архи". "Отец Михаила Саакашвили госпитализирован. Николоз Саакашвили переведен в клинику Чапидзе с кардиологическими проблемами. Отец третьего президента еще некоторое время пробудет в клинике под наблюдением медиков", - сообщает ТВ.По данным телекомпании, состояние его здоровья на данный момент стабильное."Он действительно напряжен, учитывая ситуацию. Отцу очень сложно наблюдать за своим сыном за решеткой. Конечно, это повлияло",- сообщил журналистам брат экс-президента Давид Саакашвили.Михаил Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, на родине он проходит по нескольким уголовным делам. Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.
https://ria.ru/20211021/saakashvili-1755704560.html
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в мире, грузия, михаил саакашвили, давид саакашвили, задержание саакашвили в грузии
В Грузии госпитализировали отца Саакашвили
"Мтавари архи": отец Саакашвили госпитализирован с кардиологическими проблемам