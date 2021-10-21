https://ria.ru/20211021/saakashvili-1755704560.html

Саакашвили не хочет переходить в тюремную клинику

Саакашвили не хочет переходить в тюремную клинику - РИА Новости, 21.10.2021

Саакашвили не хочет переходить в тюремную клинику

Голодающий бывший президент Грузии Михаил Саакашвили не желает, чтобы его госпитализировали в тюремную клинику, заявил его врач Николоз Кипшидзе. РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T22:34

2021-10-21T22:34

2021-10-21T22:34

в мире

тбилиси

михаил саакашвили

задержание саакашвили в грузии

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ТБИЛИСИ, 21 окт - РИА Новости. Голодающий бывший президент Грузии Михаил Саакашвили не желает, чтобы его госпитализировали в тюремную клинику, заявил его врач Николоз Кипшидзе.Ранее в минюсте сообщили, что Саакашвили в случае ухудшения состояния здоровья будет помещен в тюремную клинику. Грузинские СМИ предполагали, что экс-президента могут поместить в больницу в Тбилиси."Позиция Михаила Саакашвили - не переходить в больницу Глданской тюрьмы. Однако до этого я услышал другую позицию от министра здравоохранения, который сказал мне, что предоставит мне список больниц, в которые может быть помещен Михаил Саакашвили", - сказал Кипшидзе журналистам.Вопрос о возможной госпитализации президента встал после того, как его состояние ухудшилось из-за длительной голодовки. Саакашвили голодает в знак протеста уже 21 день. По словам его личного врача Николоза Кипшидзе, политику трудно передвигаться и разговаривать, при этом прекращать голодовку он не собирается. Ранее Саакашвили отказывался получать медицинскую помощь в случае ухудшения здоровья, однако позже он согласился.

https://ria.ru/20211021/gruziya-1755597458.html

https://ria.ru/20211021/saakashvili-1755508664.html

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в мире, тбилиси, михаил саакашвили, задержание саакашвили в грузии