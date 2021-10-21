https://ria.ru/20211021/saakashvili-1755571040.html

Саакашвили можно перевести только в тюремную больницу, заявил премьер

Саакашвили можно перевести только в тюремную больницу, заявил премьер - РИА Новости, 21.10.2021

Саакашвили можно перевести только в тюремную больницу, заявил премьер

Голодающего бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, в случае необходимости, переведут лишь в тюремную больницу, другие места не обсуждаются, заявил... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T13:23

2021-10-21T13:23

2021-10-21T13:23

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ТБИЛИСИ, 21 окт - РИА Новости. Голодающего бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, в случае необходимости, переведут лишь в тюремную больницу, другие места не обсуждаются, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили.Вопрос о возможной госпитализации Саакашвили обсуждается после ухудшения состояния его здоровья из-за длительной голодовки. Саакашвили голодает в знак протеста его заключения уже 21-й день. По словам личного врача экс-президента Николоза Кипшидзе, политику трудно передвигаться и разговаривать, при этом прекращать голодовку он не собирается. Ранее Саакашвили отказывался от медицинской помощи в случае ухудшения здоровья, однако позже согласился. Грузинские СМИ сообщали, что Саакашвили, возможно, будет госпитализирован в Тбилисскую клинику "Вивамед"."Мы выслушали от министра юстиции, что единственное учреждение, куда в случае необходимости, по рекомендации врачей, будет переведен Михаил Саакашвили - это тюремная больница. Никакое другое учреждение не рассматривается, это исключено", - сказал Гарибашвили.Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. Он вернулся на родину накануне местных выборов. Накануне прокуратура Грузии детально рассказала о маршруте экс-президента с Украины в Грузию: он путешествовал в трейлере с молочными продуктами. По делу о незаконном пересечении границы Саакашвили в Грузии уже арестованы три человека: водитель трейлера Элгуджа Цомая, а также двое сотрудников порта Поти. В среду МВД страны сообщило о задержании четвертого фигуранта дела.Саакашвили на родине проходит по нескольким уголовным делам. Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды. Сам Саакашвили после заключения под арест написал письмо президенту Украины Зеленскому, в котором назвал себя "личным узником Путина".Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с возвращением экс-президента в Грузию после восьмилетнего перерыва, заявил журналистам, что "там, где Саакашвили, там - цирк ".

https://ria.ru/20211021/golodovka-1755500300.html

https://ria.ru/20211020/saakashvili-1755366592.html

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в мире, грузия, дмитрий песков, михаил саакашвили, ираклий гарибашвили, поти, россия, задержание саакашвили в грузии