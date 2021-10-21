Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211021/saakashvili-1755571040.html
Саакашвили можно перевести только в тюремную больницу, заявил премьер
Саакашвили можно перевести только в тюремную больницу, заявил премьер - РИА Новости, 21.10.2021
Саакашвили можно перевести только в тюремную больницу, заявил премьер
Голодающего бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, в случае необходимости, переведут лишь в тюремную больницу, другие места не обсуждаются, заявил... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T13:23
2021-10-21T13:23
в мире
грузия
дмитрий песков
михаил саакашвили
ираклий гарибашвили
поти
россия
задержание саакашвили в грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/12/1598074102_0:82:3000:1770_1920x0_80_0_0_ac8c0c775c15ed678f83d288f2b66715.jpg
ТБИЛИСИ, 21 окт - РИА Новости. Голодающего бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, в случае необходимости, переведут лишь в тюремную больницу, другие места не обсуждаются, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили.Вопрос о возможной госпитализации Саакашвили обсуждается после ухудшения состояния его здоровья из-за длительной голодовки. Саакашвили голодает в знак протеста его заключения уже 21-й день. По словам личного врача экс-президента Николоза Кипшидзе, политику трудно передвигаться и разговаривать, при этом прекращать голодовку он не собирается. Ранее Саакашвили отказывался от медицинской помощи в случае ухудшения здоровья, однако позже согласился. Грузинские СМИ сообщали, что Саакашвили, возможно, будет госпитализирован в Тбилисскую клинику "Вивамед"."Мы выслушали от министра юстиции, что единственное учреждение, куда в случае необходимости, по рекомендации врачей, будет переведен Михаил Саакашвили - это тюремная больница. Никакое другое учреждение не рассматривается, это исключено", - сказал Гарибашвили.Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. Он вернулся на родину накануне местных выборов. Накануне прокуратура Грузии детально рассказала о маршруте экс-президента с Украины в Грузию: он путешествовал в трейлере с молочными продуктами. По делу о незаконном пересечении границы Саакашвили в Грузии уже арестованы три человека: водитель трейлера Элгуджа Цомая, а также двое сотрудников порта Поти. В среду МВД страны сообщило о задержании четвертого фигуранта дела.Саакашвили на родине проходит по нескольким уголовным делам. Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды. Сам Саакашвили после заключения под арест написал письмо президенту Украины Зеленскому, в котором назвал себя "личным узником Путина".Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с возвращением экс-президента в Грузию после восьмилетнего перерыва, заявил журналистам, что "там, где Саакашвили, там - цирк ".
https://ria.ru/20211021/golodovka-1755500300.html
https://ria.ru/20211020/saakashvili-1755366592.html
грузия
поти
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/12/1598074102_0:0:2691:2018_1920x0_80_0_0_547e7ef925b119c1e996ef385da404cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, грузия, дмитрий песков, михаил саакашвили, ираклий гарибашвили, поти, россия, задержание саакашвили в грузии
13:23 21.10.2021
 
Саакашвили можно перевести только в тюремную больницу, заявил премьер

Премьер Гарибашвили заявил, что Саакашвили можно перевести только в тюремную больницу

© AP Photo / Shakh AivazovПремьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© AP Photo / Shakh Aivazov
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 21 окт - РИА Новости. Голодающего бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, в случае необходимости, переведут лишь в тюремную больницу, другие места не обсуждаются, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили.
Вопрос о возможной госпитализации Саакашвили обсуждается после ухудшения состояния его здоровья из-за длительной голодовки. Саакашвили голодает в знак протеста его заключения уже 21-й день. По словам личного врача экс-президента Николоза Кипшидзе, политику трудно передвигаться и разговаривать, при этом прекращать голодовку он не собирается. Ранее Саакашвили отказывался от медицинской помощи в случае ухудшения здоровья, однако позже согласился. Грузинские СМИ сообщали, что Саакашвили, возможно, будет госпитализирован в Тбилисскую клинику "Вивамед".
Депутат Верховной рады Украины Елизавета Ясько, которая состоит в отношениях с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
Вчера, 00:15
Возлюбленная Саакашвили заявила, что отговаривала его от голодовки в тюрьме
"Мы выслушали от министра юстиции, что единственное учреждение, куда в случае необходимости, по рекомендации врачей, будет переведен Михаил Саакашвили - это тюремная больница. Никакое другое учреждение не рассматривается, это исключено", - сказал Гарибашвили.
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. Он вернулся на родину накануне местных выборов. Накануне прокуратура Грузии детально рассказала о маршруте экс-президента с Украины в Грузию: он путешествовал в трейлере с молочными продуктами. По делу о незаконном пересечении границы Саакашвили в Грузии уже арестованы три человека: водитель трейлера Элгуджа Цомая, а также двое сотрудников порта Поти. В среду МВД страны сообщило о задержании четвертого фигуранта дела.
Саакашвили на родине проходит по нескольким уголовным делам. Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды. Сам Саакашвили после заключения под арест написал письмо президенту Украины Зеленскому, в котором назвал себя "личным узником Путина".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с возвращением экс-президента в Грузию после восьмилетнего перерыва, заявил журналистам, что "там, где Саакашвили, там - цирк ".
Лидер политической партии Движение новых сил Михаил Саакашвили на пресс-конференции в Киеве. 13 июня 2019 - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
20 октября, 12:16
Саакашвили согласился на госпитализацию
 
В миреГрузияДмитрий ПесковМихаил СаакашвилиИраклий ГарибашвилиПотиРоссияЗадержание Саакашвили в Грузии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:03"Подмешивают российский": на Украине пожаловались на качество газа
04:48Стюарт призналась, будет ли играть Джокера в фильме о Бэтмене с Паттинсоном
04:47США в случае агрессии со стороны Китая встанут на защиту Тайваня
04:43Байден заявил, что не хочет холодной войны с Китаем
04:34В Киеве заявили о превращении украинцев в "крепостных"
04:27Байден призвал не беспокоиться по поводу роста военной мощи России
04:22Байден пообещал "драматическое" снижение цен на топливо в США
04:15Байден назвал причину всплеска цен на топливо в США
04:12В США при стрельбе на съемках фильма погиб оператор, сообщили СМИ
04:09Назван сезонный продукт для похудения
04:01Байден заявил, что не ожидает снижения цен на газ до начала 2022 года
03:43Байден заявил, что "был сенатором 370 лет"
03:29Экономист назвал основные ошибки россиян при формировании накоплений
03:20Эксперт: Россия никогда не использовала поставки газа в политических целях
03:20Названа самая полезная каша для завтрака
03:18Россиянам рассказали, ждать ли роста рубля в ближайшем будущем
03:17Песков рассказал, увидят ли россияне ревакцинацию Путина
03:04Байден определился с кандидатом на пост посла в СПЧ ООН
02:41В США нашли останки жениха загадочно погибшей девушки
02:17Россиянам назвали способы мошенников определить баланс карты жертвы
Лента новостейМолния
"Подмешивают российский": на Украине пожаловались на качество газаСтюарт призналась, будет ли играть Джокера в фильме о Бэтмене с ПаттинсономСША в случае агрессии со стороны Китая встанут на защиту ТайваняБайден заявил, что не хочет холодной войны с КитаемВ Киеве заявили о превращении украинцев в "крепостных"Байден призвал не беспокоиться по поводу роста военной мощи РоссииБайден пообещал "драматическое" снижение цен на топливо в СШАБайден назвал причину всплеска цен на топливо в СШАВ США при стрельбе на съемках фильма погиб оператор, сообщили СМИНазван сезонный продукт для похуденияБайден заявил, что не ожидает снижения цен на газ до начала 2022 годаБайден заявил, что "был сенатором 370 лет"Экономист назвал основные ошибки россиян при формировании накопленийЭксперт: Россия никогда не использовала поставки газа в политических целяхНазвана самая полезная каша для завтракаРоссиянам рассказали, ждать ли роста рубля в ближайшем будущемПесков рассказал, увидят ли россияне ревакцинацию ПутинаБайден определился с кандидатом на пост посла в СПЧ ООНВ США нашли останки жениха загадочно погибшей девушкиРоссиянам назвали способы мошенников определить баланс карты жертвы