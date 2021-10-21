https://ria.ru/20211021/saakashvili-1755508664.html

Действия Саакашвили вредят Грузии, предупредил дипломатический источник

Действия Саакашвили вредят Грузии, предупредил дипломатический источник - РИА Новости, 21.10.2021

Действия Саакашвили вредят Грузии, предупредил дипломатический источник

Действия экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, в том числе его нелегальное возвращение на родину и последующие заявления, не идут на пользу Тбилиси, заявил... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T05:14

2021-10-21T05:14

2021-10-21T08:53

в мире

грузия

михаил саакашвили

задержание саакашвили в грузии

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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Действия экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, в том числе его нелегальное возвращение на родину и последующие заявления, не идут на пользу Тбилиси, заявил РИА Новости дипломатический источник в Москве.При этом он отметил, что все происходящее — внутреннее дело Грузии."Поэтому в первую очередь грузинские власти должны сами определиться, в какой степени они воспринимают вот эти последние действия Михаила Саакашвили, но, я так понимаю, поскольку он задержан, то это та самая реакция, которой он удостоился в Тбилиси", — добавил источник.Саакашвили задержали в Грузии 1 октября после того, как он вернулся на родину перед местными выборами. Накануне прокуратура республики сообщила, что экс-президент приехал в трейлере с молочными продуктами.По делу о незаконном пересечении границы уже арестовали трех человек: водителя трейлера Элгуджа Цомая, а также двоих сотрудников порта Поти. В среду стало известно о задержании четвертого фигуранта дела.Саакашвили проходит на родине по нескольким уголовным делам, в том числе об убийствe банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его заочно приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести.Кроме того, бывший президент фигурирует в делах о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.Также власти открыли дело о незаконном пересечении госграницы.У Саакашвили украинское гражданство. Президент Владимир Зеленский обещал лично заняться возвращением политика в страну.

https://ria.ru/20211020/saakashvili-1755493448.html

https://ria.ru/20211021/samolet-1755503917.html

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в мире, грузия, михаил саакашвили, задержание саакашвили в грузии