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Действия Саакашвили вредят Грузии, предупредил дипломатический источник
Действия Саакашвили вредят Грузии, предупредил дипломатический источник - РИА Новости, 21.10.2021
Действия Саакашвили вредят Грузии, предупредил дипломатический источник
Действия экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, в том числе его нелегальное возвращение на родину и последующие заявления, не идут на пользу Тбилиси, заявил... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T05:14
2021-10-21T08:53
в мире
грузия
михаил саакашвили
задержание саакашвили в грузии
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Действия экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, в том числе его нелегальное возвращение на родину и последующие заявления, не идут на пользу Тбилиси, заявил РИА Новости дипломатический источник в Москве.При этом он отметил, что все происходящее — внутреннее дело Грузии."Поэтому в первую очередь грузинские власти должны сами определиться, в какой степени они воспринимают вот эти последние действия Михаила Саакашвили, но, я так понимаю, поскольку он задержан, то это та самая реакция, которой он удостоился в Тбилиси", — добавил источник.Саакашвили задержали в Грузии 1 октября после того, как он вернулся на родину перед местными выборами. Накануне прокуратура республики сообщила, что экс-президент приехал в трейлере с молочными продуктами.По делу о незаконном пересечении границы уже арестовали трех человек: водителя трейлера Элгуджа Цомая, а также двоих сотрудников порта Поти. В среду стало известно о задержании четвертого фигуранта дела.Саакашвили проходит на родине по нескольким уголовным делам, в том числе об убийствe банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его заочно приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести.Кроме того, бывший президент фигурирует в делах о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.Также власти открыли дело о незаконном пересечении госграницы.У Саакашвили украинское гражданство. Президент Владимир Зеленский обещал лично заняться возвращением политика в страну.
https://ria.ru/20211020/saakashvili-1755493448.html
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в мире, грузия, михаил саакашвили, задержание саакашвили в грузии
05:14 21.10.2021 (обновлено: 08:53 21.10.2021)
 
Действия Саакашвили вредят Грузии, предупредил дипломатический источник

Действия экс-президента Саакашвили не идут на пользу Грузии, сообщил источник

© AP Photo / Georgian Interior Ministry Press ServiceБывший президент Грузии Михаил Саакашвили после задержания
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили после задержания - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© AP Photo / Georgian Interior Ministry Press Service
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Действия экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, в том числе его нелегальное возвращение на родину и последующие заявления, не идут на пользу Тбилиси, заявил РИА Новости дипломатический источник в Москве.

"Как сказал (пресс-секретарь президента России — Прим. ред.) Дмитрий Песков, все, что связано с Саакашвили, больше похоже на цирк. Я не думаю, что то, что он там вытворяет, работает на пользу Грузии", — сказал собеседник агентства.

При этом он отметил, что все происходящее — внутреннее дело Грузии.
"Поэтому в первую очередь грузинские власти должны сами определиться, в какой степени они воспринимают вот эти последние действия Михаила Саакашвили, но, я так понимаю, поскольку он задержан, то это та самая реакция, которой он удостоился в Тбилиси", — добавил источник.
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в суде Киева - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
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Саакашвили задержали в Грузии 1 октября после того, как он вернулся на родину перед местными выборами. Накануне прокуратура республики сообщила, что экс-президент приехал в трейлере с молочными продуктами.
По делу о незаконном пересечении границы уже арестовали трех человек: водителя трейлера Элгуджа Цомая, а также двоих сотрудников порта Поти. В среду стало известно о задержании четвертого фигуранта дела.
Саакашвили проходит на родине по нескольким уголовным делам, в том числе об убийствe банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его заочно приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести.
Кроме того, бывший президент фигурирует в делах о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.
Также власти открыли дело о незаконном пересечении госграницы.
У Саакашвили украинское гражданство. Президент Владимир Зеленский обещал лично заняться возвращением политика в страну.
Депутат Верховной рады от партии Слуга народа Елизавета Ясько - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
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В миреГрузияМихаил СаакашвилиЗадержание Саакашвили в Грузии
 
 
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