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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211021/rzhd-1755576967.html
В РЖД отказались отменять дополнительные поезда на праздники
В РЖД отказались отменять дополнительные поезда на праздники - РИА Новости, 21.10.2021
В РЖД отказались отменять дополнительные поезда на праздники
РЖД назначили около 170 дополнительных поездов на праздники в ноябре и отменять их на фоне вводимых ограничений из-за COVID не планируют, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T13:50
2021-10-21T14:21
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. РЖД назначили около 170 дополнительных поездов на праздники в ноябре и отменять их на фоне вводимых ограничений из-за COVID не планируют, сообщили РИА Новости в компании."Холдингом РЖД назначены около 170 дополнительных поездов на период ноябрьских праздничных дней. Специалистами осуществляется постоянный мониторинг наличия мест в продаже. При необходимости в составы уже назначенных дополнительных и графиковых поездов будут включаться дополнительные вагоны", - сообщили в компании, добавив, что отменять ранее назначенные составы из-за вводимых ограничений на фоне ситуации с коронавирусом не планируют.Президент России Владимир Путин в среду подписал указ о нерабочих днях в РФ с 30 октября по 7 ноября для недопущения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Российские регионы могут установить дополнительные нерабочие дни до 30 октября и продлить их после 7 ноября. Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев установили нерабочие дни в регионах с 28 октября по 7 ноября.РЖД в период праздничных дней с 3 по 7 ноября назначили дополнительные поезда на нескольких маршрутах. Так, из Москвы составы отправятся в Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань, Самару, Саранск, из Петербурга в Москву, Нижний Новгород, Киров, из Нижнего Новгорода в Ижевск, из Казани в Петербург, а также по маршруту Сортавала - Рускеала.
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ржд, общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
13:50 21.10.2021 (обновлено: 14:21 21.10.2021)
 
В РЖД отказались отменять дополнительные поезда на праздники

В РЖД отказались отменять ранее назначенные поезда на праздники из-за новых ограничений

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкОткрытие нового вокзального комплекса Восточный
Открытие нового вокзального комплекса Восточный - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. РЖД назначили около 170 дополнительных поездов на праздники в ноябре и отменять их на фоне вводимых ограничений из-за COVID не планируют, сообщили РИА Новости в компании.
"Холдингом РЖД назначены около 170 дополнительных поездов на период ноябрьских праздничных дней. Специалистами осуществляется постоянный мониторинг наличия мест в продаже. При необходимости в составы уже назначенных дополнительных и графиковых поездов будут включаться дополнительные вагоны", - сообщили в компании, добавив, что отменять ранее назначенные составы из-за вводимых ограничений на фоне ситуации с коронавирусом не планируют.
Президент России Владимир Путин в среду подписал указ о нерабочих днях в РФ с 30 октября по 7 ноября для недопущения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Российские регионы могут установить дополнительные нерабочие дни до 30 октября и продлить их после 7 ноября. Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев установили нерабочие дни в регионах с 28 октября по 7 ноября.
РЖД в период праздничных дней с 3 по 7 ноября назначили дополнительные поезда на нескольких маршрутах. Так, из Москвы составы отправятся в Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань, Самару, Саранск, из Петербурга в Москву, Нижний Новгород, Киров, из Нижнего Новгорода в Ижевск, из Казани в Петербург, а также по маршруту Сортавала - Рускеала.
Арбат в Москве 17 апреля 2020 года - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
Вчера, 12:40Распространение коронавируса
Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от поездок в нерабочие дни
 
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