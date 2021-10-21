https://ria.ru/20211021/rzhd-1755576967.html

В РЖД отказались отменять дополнительные поезда на праздники

В РЖД отказались отменять дополнительные поезда на праздники - РИА Новости, 21.10.2021

В РЖД отказались отменять дополнительные поезда на праздники

РЖД назначили около 170 дополнительных поездов на праздники в ноябре и отменять их на фоне вводимых ограничений из-за COVID не планируют, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T13:50

2021-10-21T13:50

2021-10-21T14:21

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. РЖД назначили около 170 дополнительных поездов на праздники в ноябре и отменять их на фоне вводимых ограничений из-за COVID не планируют, сообщили РИА Новости в компании."Холдингом РЖД назначены около 170 дополнительных поездов на период ноябрьских праздничных дней. Специалистами осуществляется постоянный мониторинг наличия мест в продаже. При необходимости в составы уже назначенных дополнительных и графиковых поездов будут включаться дополнительные вагоны", - сообщили в компании, добавив, что отменять ранее назначенные составы из-за вводимых ограничений на фоне ситуации с коронавирусом не планируют.Президент России Владимир Путин в среду подписал указ о нерабочих днях в РФ с 30 октября по 7 ноября для недопущения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Российские регионы могут установить дополнительные нерабочие дни до 30 октября и продлить их после 7 ноября. Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев установили нерабочие дни в регионах с 28 октября по 7 ноября.РЖД в период праздничных дней с 3 по 7 ноября назначили дополнительные поезда на нескольких маршрутах. Так, из Москвы составы отправятся в Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань, Самару, Саранск, из Петербурга в Москву, Нижний Новгород, Киров, из Нижнего Новгорода в Ижевск, из Казани в Петербург, а также по маршруту Сортавала - Рускеала.

https://ria.ru/20211021/rospotrebnadzor-1755560326.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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