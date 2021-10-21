https://ria.ru/20211021/rusofobiya-1755619740.html

МИД отметил русофобские заявления главы Пентагона в поездке на Украину

МИД отметил русофобские заявления главы Пентагона в поездке на Украину - РИА Новости, 21.10.2021

МИД отметил русофобские заявления главы Пентагона в поездке на Украину

Москва обратила внимание на агрессивно русофобские заявления, прозвучавшие в ходе визита главы минобороны США Ллойда Остина на Украину, заявила в четверг... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T16:30

2021-10-21T16:30

2021-10-21T16:48

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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

андрей руденко

мария захарова

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Москва обратила внимание на агрессивно русофобские заявления, прозвучавшие в ходе визита главы минобороны США Ллойда Остина на Украину, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Она отметила, что каждая страна имеет право развивать отношения по всем сферам с другими суверенными государствами."При этом, конечно, обратили внимание на агрессивный русофобский тон главы Пентагона, в этих заявлениях прямо поощряются реваншистские настроения партии войны в Киеве", - заявила Захарова на брифинге.Ранее министр обороны США Ллойд Остин, комментируя перспективы членства Украины в альянсе, заявил, что третьи страны не имеют права вето на вступление Украины в НАТО, при этом Вашингтон поддерживает Киев в его устремлениях.Также ранее в четверг замглавы МИД РФ Андрей Руденко, комментируя заявления Остина по теме членства Украины в НАТО, заявил РИА Новости, что Москва предупредила альянс: любой шаг по вопросу членства Киева будет иметь последствия.

https://ria.ru/20211021/ostin-1755443763.html

https://ria.ru/20211019/voyna-1755233730.html

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в мире, сша, россия, украина, киев, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), андрей руденко, мария захарова, ллойд остин