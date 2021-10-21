https://ria.ru/20211021/rusofobiya-1755619740.html
МИД отметил русофобские заявления главы Пентагона в поездке на Украину
МИД отметил русофобские заявления главы Пентагона в поездке на Украину - РИА Новости, 21.10.2021
МИД отметил русофобские заявления главы Пентагона в поездке на Украину
Москва обратила внимание на агрессивно русофобские заявления, прозвучавшие в ходе визита главы минобороны США Ллойда Остина на Украину, заявила в четверг... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T16:30
2021-10-21T16:30
2021-10-21T16:48
в мире
сша
россия
украина
киев
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
андрей руденко
мария захарова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152596/37/1525963707_0:89:3068:1815_1920x0_80_0_0_bff1cfbe9f52fe2971bd52feac31c283.jpg
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Москва обратила внимание на агрессивно русофобские заявления, прозвучавшие в ходе визита главы минобороны США Ллойда Остина на Украину, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Она отметила, что каждая страна имеет право развивать отношения по всем сферам с другими суверенными государствами."При этом, конечно, обратили внимание на агрессивный русофобский тон главы Пентагона, в этих заявлениях прямо поощряются реваншистские настроения партии войны в Киеве", - заявила Захарова на брифинге.Ранее министр обороны США Ллойд Остин, комментируя перспективы членства Украины в альянсе, заявил, что третьи страны не имеют права вето на вступление Украины в НАТО, при этом Вашингтон поддерживает Киев в его устремлениях.Также ранее в четверг замглавы МИД РФ Андрей Руденко, комментируя заявления Остина по теме членства Украины в НАТО, заявил РИА Новости, что Москва предупредила альянс: любой шаг по вопросу членства Киева будет иметь последствия.
https://ria.ru/20211021/ostin-1755443763.html
https://ria.ru/20211019/voyna-1755233730.html
сша
россия
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152596/37/1525963707_163:0:2894:2048_1920x0_80_0_0_d4e66c4fa3669e2bae0eb3bf43ac57b9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, украина, киев, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), андрей руденко, мария захарова, ллойд остин
16:30 21.10.2021 (обновлено: 16:48 21.10.2021)
МИД отметил русофобские заявления главы Пентагона в поездке на Украину
Захарова отметила русофобские заявления главы Пентагона Остина в поездке на Украину