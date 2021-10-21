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Постпред России оценил возможность выхода из ОЗХО
Постпред России оценил возможность выхода из ОЗХО - РИА Новости, 21.10.2021
Постпред России оценил возможность выхода из ОЗХО
Постпред РФ Александр Шульгин назвал не очень простым вопрос о возможности выхода Москвы и Пекина из ОЗХО и отметил, что он требует обстоятельного анализа. РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T10:03
2021-10-21T10:16
в мире
организация по запрещению химического оружия
россия
пекин
москва
александр шульгин
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Постпред РФ Александр Шульгин назвал не очень простым вопрос о возможности выхода Москвы и Пекина из ОЗХО и отметил, что он требует обстоятельного анализа.Организация создавалась в конце 90-х годов для избавления от химического оружия, несколько лет назад получила Нобелевскую премию мира, напомнил постпред."Это не очень простой вопрос, здесь надо просчитать массу факторов, плюсы и минусы нашего дальнейшего членства и выхода из организации", - заметил Шульгин в эфире Youtube-канала "Соловьев Live"."Когда мы проведем такой обстоятельный, полный анализ, тогда можно будет со знанием дела уже говорить, что нам предпринимать дальше", - добавил он.
https://ria.ru/20211010/instrument-1753900158.html
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в мире, организация по запрещению химического оружия, россия, пекин, москва, александр шульгин
10:03 21.10.2021 (обновлено: 10:16 21.10.2021)
 
Постпред России оценил возможность выхода из ОЗХО

Постпред России о возможности выхода из ОЗХО: нужен полный анализ ситуации

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийВид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге
Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Постпред РФ Александр Шульгин назвал не очень простым вопрос о возможности выхода Москвы и Пекина из ОЗХО и отметил, что он требует обстоятельного анализа.
Организация создавалась в конце 90-х годов для избавления от химического оружия, несколько лет назад получила Нобелевскую премию мира, напомнил постпред.
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"Это не очень простой вопрос, здесь надо просчитать массу факторов, плюсы и минусы нашего дальнейшего членства и выхода из организации", - заметил Шульгин в эфире Youtube-канала "Соловьев Live".
"Когда мы проведем такой обстоятельный, полный анализ, тогда можно будет со знанием дела уже говорить, что нам предпринимать дальше", - добавил он.
Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
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В миреОрганизация по запрещению химического оружияРоссияПекинМоскваАлександр Шульгин
 
 
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