https://ria.ru/20211021/rossiya-1755526260.html

Постпред России оценил возможность выхода из ОЗХО

Постпред России оценил возможность выхода из ОЗХО - РИА Новости, 21.10.2021

Постпред России оценил возможность выхода из ОЗХО

Постпред РФ Александр Шульгин назвал не очень простым вопрос о возможности выхода Москвы и Пекина из ОЗХО и отметил, что он требует обстоятельного анализа. РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T10:03

2021-10-21T10:03

2021-10-21T10:16

в мире

организация по запрещению химического оружия

россия

пекин

москва

александр шульгин

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Постпред РФ Александр Шульгин назвал не очень простым вопрос о возможности выхода Москвы и Пекина из ОЗХО и отметил, что он требует обстоятельного анализа.Организация создавалась в конце 90-х годов для избавления от химического оружия, несколько лет назад получила Нобелевскую премию мира, напомнил постпред."Это не очень простой вопрос, здесь надо просчитать массу факторов, плюсы и минусы нашего дальнейшего членства и выхода из организации", - заметил Шульгин в эфире Youtube-канала "Соловьев Live"."Когда мы проведем такой обстоятельный, полный анализ, тогда можно будет со знанием дела уже говорить, что нам предпринимать дальше", - добавил он.

https://ria.ru/20211010/instrument-1753900158.html

https://ria.ru/20211008/ozkho-1753751479.html

россия

пекин

москва

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в мире, организация по запрещению химического оружия, россия, пекин, москва, александр шульгин