https://ria.ru/20211021/rol-1755651948.html
Пандемия показала основополагающую роль государства, заявил Путин
Пандемия показала основополагающую роль государства, заявил Путин - РИА Новости, 21.10.2021
Пандемия показала основополагающую роль государства, заявил Путин
Пандемия коронавируса показала, что только государства являются структурообразующей единицей мира, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T18:11
2021-10-21T18:11
2021-10-21T21:45
владимир путин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755673428_0:149:3078:1880_1920x0_80_0_0_c8f81986d80726eae8aa6f67757fbb37.jpg
СОЧИ, 21 окт – РИА Новости. Пандемия коронавируса показала, что только государства являются структурообразующей единицей мира, заявил президент России Владимир Путин."Пандемия коронавируса наглядно продемонстрировала, что структурообразующей единицей мирового устройства является только государство", - сказал Путин на заседании дискуссионного клуба "Валдай".
https://ria.ru/20211021/putin-1755688750.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755673428_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_556fc936ab396e2615e45ee4b3fba585.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия
18:11 21.10.2021 (обновлено: 21:45 21.10.2021)
Пандемия показала основополагающую роль государства, заявил Путин
Путин: пандемия COVID-19 продемонстрировала структурообразующую роль государства