https://ria.ru/20211021/robot-1755545911.html

На Восточном завершились испытания робота-охранника

На Восточном завершились испытания робота-охранника - РИА Новости, 21.10.2021

На Восточном завершились испытания робота-охранника

Испытания робота-охранника "Маркер" на космодроме Восточный завершены, сообщает Фонд перспективных исследований. РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T11:51

2021-10-21T11:51

2021-10-21T11:51

безопасность

роскосмос

фонд перспективных исследований

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755148355_483:0:2575:1177_1920x0_80_0_0_24f5df6797f3edc8a9b1dc1ef5af7076.jpg

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Испытания робота-охранника "Маркер" на космодроме Восточный завершены, сообщает Фонд перспективных исследований."В эксперименте, который проводился 8-14 октября 2021 года на объектах Восточного, был задействован колесный вариант платформы "Маркер", оснащенный универсальным оптико-электронным модулем. Машина обеспечивала контроль состояния линий энергоснабжения и коммуникаций космодрома, производила мониторинг целостности периметра объектов", - говорится в сообщении, сопровождающем видеоролик ФПИ на YouTube.Там отмечается, что робот двигался по заданному маршруту в полностью автономном режиме, благодаря интеллектуальной системе технического зрения" самостоятельно объезжая препятствия на пути. Автономность машины, оснащенной гибридной силовой установкой, составляет до трех суток.О перспективах дальнейшего применения робота на космодроме Восточный не сообщается.Ранее научно-технический центр "Охрана" (ведомственная охрана "Роскосмоса") начал тестирование на космодроме Восточный робототехнической охранной платформы "Маркер". Испытания проходят совместно с частной компанией "Андроидная техника" и Фондом перспективных исследований, которые создали робота.В рамках испытаний шла отработка автономного патрулирования объектов наземной космической инфраструктуры, выявления нарушителей периметра охраны, его идентификация и перехват, противодействия террористическим актам, борьбы с беспилотными летательными аппаратами.

https://ria.ru/20211001/robot-1752592989.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Испытания робота "Маркер" на космодроме Восточный Рогозин опубликовал видео робота "Маркера", который испытывается на космодроме Восточный в системе охраны. Его создали разработчики робота-космонавта "Фёдора". 2021-10-21T11:51 true PT0M10S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, роскосмос, фонд перспективных исследований