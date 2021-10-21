https://ria.ru/20211021/robot-1755545911.html
На Восточном завершились испытания робота-охранника
На Восточном завершились испытания робота-охранника - РИА Новости, 21.10.2021
На Восточном завершились испытания робота-охранника
Испытания робота-охранника "Маркер" на космодроме Восточный завершены, сообщает Фонд перспективных исследований. РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T11:51
2021-10-21T11:51
2021-10-21T11:51
безопасность
роскосмос
фонд перспективных исследований
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Испытания робота-охранника "Маркер" на космодроме Восточный завершены, сообщает Фонд перспективных исследований."В эксперименте, который проводился 8-14 октября 2021 года на объектах Восточного, был задействован колесный вариант платформы "Маркер", оснащенный универсальным оптико-электронным модулем. Машина обеспечивала контроль состояния линий энергоснабжения и коммуникаций космодрома, производила мониторинг целостности периметра объектов", - говорится в сообщении, сопровождающем видеоролик ФПИ на YouTube.Там отмечается, что робот двигался по заданному маршруту в полностью автономном режиме, благодаря интеллектуальной системе технического зрения" самостоятельно объезжая препятствия на пути. Автономность машины, оснащенной гибридной силовой установкой, составляет до трех суток.О перспективах дальнейшего применения робота на космодроме Восточный не сообщается.Ранее научно-технический центр "Охрана" (ведомственная охрана "Роскосмоса") начал тестирование на космодроме Восточный робототехнической охранной платформы "Маркер". Испытания проходят совместно с частной компанией "Андроидная техника" и Фондом перспективных исследований, которые создали робота.В рамках испытаний шла отработка автономного патрулирования объектов наземной космической инфраструктуры, выявления нарушителей периметра охраны, его идентификация и перехват, противодействия террористическим актам, борьбы с беспилотными летательными аппаратами.
https://ria.ru/20211001/robot-1752592989.html
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РИА Новости
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Испытания робота "Маркер" на космодроме Восточный
Рогозин опубликовал видео робота "Маркера", который испытывается на космодроме Восточный в системе охраны. Его создали разработчики робота-космонавта "Фёдора".
2021-10-21T11:51
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, роскосмос, фонд перспективных исследований
На Восточном завершились испытания робота-охранника
На космодроме Восточный завершились испытания робота-охранника "Маркер"