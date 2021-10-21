https://ria.ru/20211021/restoran-1755512301.html

Число жертв взрыва в ресторане на северо-востоке Китая выросло до трех

Число жертв взрыва в ресторане на северо-востоке Китая выросло до трех - РИА Новости, 21.10.2021

Число жертв взрыва в ресторане на северо-востоке Китая выросло до трех

Число жертв взрыва в одном из ресторанов города Шэньян провинции Ляонин на северо-востоке КНР выросло до трех, 30 человек пострадали, говорится в заявлении... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T07:33

2021-10-21T07:33

2021-10-21T07:33

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ПЕКИН, 21 окт - РИА Новости. Число жертв взрыва в одном из ресторанов города Шэньян провинции Ляонин на северо-востоке КНР выросло до трех, 30 человек пострадали, говорится в заявлении администрации городского района Хэпин.Ранее сообщалось об одном погибшем и 33 пострадавших.Взрыв произошел в районе Хэпин в четверг в 8.20 по местному времени (3.20 мск). Ресторан расположен в здании на перекрестке двух улиц, в результате взрыва повреждены все угловые здания, городской рейсовый автобус, множество автомобилей.Поисково-спасательная операция продолжается, на месте работают пожарные, спасатели, сотрудники газовой службы, медики, сотрудники правоохранительных органов.По предварительным данным, причиной взрыва могла стать утечка газа.

https://ria.ru/20211021/vzryv-1755509125.html

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в мире, китай, шэньян, ляонин