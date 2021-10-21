https://ria.ru/20211021/restoran-1755512301.html
Число жертв взрыва в ресторане на северо-востоке Китая выросло до трех
Число жертв взрыва в ресторане на северо-востоке Китая выросло до трех - РИА Новости, 21.10.2021
Число жертв взрыва в ресторане на северо-востоке Китая выросло до трех
Число жертв взрыва в одном из ресторанов города Шэньян провинции Ляонин на северо-востоке КНР выросло до трех, 30 человек пострадали, говорится в заявлении... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T07:33
2021-10-21T07:33
2021-10-21T07:33
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ПЕКИН, 21 окт - РИА Новости. Число жертв взрыва в одном из ресторанов города Шэньян провинции Ляонин на северо-востоке КНР выросло до трех, 30 человек пострадали, говорится в заявлении администрации городского района Хэпин.Ранее сообщалось об одном погибшем и 33 пострадавших.Взрыв произошел в районе Хэпин в четверг в 8.20 по местному времени (3.20 мск). Ресторан расположен в здании на перекрестке двух улиц, в результате взрыва повреждены все угловые здания, городской рейсовый автобус, множество автомобилей.Поисково-спасательная операция продолжается, на месте работают пожарные, спасатели, сотрудники газовой службы, медики, сотрудники правоохранительных органов.По предварительным данным, причиной взрыва могла стать утечка газа.
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в мире, китай, шэньян, ляонин
Число жертв взрыва в ресторане на северо-востоке Китая выросло до трех
Число жертв взрыва в одном из ресторанов города Шэньян в Китае выросло до трех
ПЕКИН, 21 окт - РИА Новости.
Число жертв взрыва в одном из ресторанов города Шэньян
провинции Ляонин
на северо-востоке КНР
выросло до трех, 30 человек пострадали, говорится в заявлении администрации городского района Хэпин.
Ранее сообщалось об одном погибшем и 33 пострадавших.
Взрыв произошел в районе Хэпин в четверг в 8.20 по местному времени (3.20 мск). Ресторан расположен в здании на перекрестке двух улиц, в результате взрыва повреждены все угловые здания, городской рейсовый автобус, множество автомобилей.
Поисково-спасательная операция продолжается, на месте работают пожарные, спасатели, сотрудники газовой службы, медики, сотрудники правоохранительных органов.
По предварительным данным, причиной взрыва могла стать утечка газа.