https://ria.ru/20211021/regiony-1755501373.html

Счетная палата предложила меры по раскрытию налогового потенциала регионов

Счетная палата предложила меры по раскрытию налогового потенциала регионов - РИА Новости, 21.10.2021

Счетная палата предложила меры по раскрытию налогового потенциала регионов

Счетная палата считает, что налоговый потенциал российских регионов используется не в полном объеме, в частности их доходы можно увеличить за счет налога на... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T00:35

2021-10-21T00:35

2021-10-21T00:35

экономика

федеральная налоговая служба (фнс россии)

федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)

россия

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Счетная палата считает, что налоговый потенциал российских регионов используется не в полном объеме, в частности их доходы можно увеличить за счет налога на имущество компаний, работы с сектором неформальной занятости и снижения уровня безработицы, говорится в материалах ведомства по итогам анализа налогового потенциала консолидированных бюджетов отдельных дотационных регионов.По мнению СП, ставка по нему для юрлиц должна рассчитываться исходя из кадастровой стоимости по всем объектам имущества, а не выборочно. "Сейчас действуют неравные условия определения налоговой базы на одинаковые виды недвижимого имущества в зависимости от их принадлежности (организации или физическому лицу, включая индивидуального предпринимателя). Это приводит к нарушению принципа справедливого налогообложения. Общие потери по налогу на имущество организаций составляют порядка 192,3 миллиарда рублей в год. По рассмотренным регионам сумма достигает 4,2 миллиарда рублей", - сообщил аудитор Андрей Батуркин.Еще одним источником доходов может стать привлечение к налогообложению участников долевой собственности на земельные участки, доля которых выражена в гектарах или так называемых балло-гектарах. "Это могло бы существенно помочь регионам. Из-за того, что в действующих нормативных правовых актах этот вопрос не решен, сумма выпадающих доходов в целом по РФ составляет 576,7 миллиона рублей ежегодно", - добавил аудитор.Повышению налоговых поступлений будет способствовать своевременное проведение государственной кадастровой оценки объектов недвижимости. "Только в двух из двенадцати исследуемых субъектов государственная кадастровая оценка была проведена без нарушения сроков. Выпадающие доходы консолидированных бюджетов по четырем регионам составили более одного миллиарда рублей", - отметил Батуркин.Ведомство также считает, что разрешения требует ситуация с неформальной занятостью и безработицей. "Вовлечение неформально занятых и безработных лиц в экономический оборот приведет к росту поступлений как по НДФЛ, так и по иным видам налогов (налогу на прибыль организаций, специальным налоговым режимам и налогу на профессиональный доход)", - подчеркнул аудитор.СП указывает, что есть резервы и в части улучшения налогового администрирования и сверки информации об объектах недвижимости, которая содержится в базах данных ФНС и Росреестра. "В 2020 году верификацию данных провели 8 из рассмотренных 12 объектов. По ее итогам в двух регионах были поставлены на учет около 2 тысяч земельных участков с общей кадастровой стоимостью 2,84 миллиарда рублей", - отметило ведомство.

https://ria.ru/20210903/peredacha-1748447270.html

https://ria.ru/20210928/puzyr-1752094419.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, федеральная налоговая служба (фнс россии), федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр), россия