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Путин предложил ООН создать реестр вызовов и угроз
Путин предложил ООН создать реестр вызовов и угроз - РИА Новости, 21.10.2021
Путин предложил ООН создать реестр вызовов и угроз
Президент России Владимир Путин заявил, что стоит составить на уровне ООН реестр вызовов и угроз, к этой работе следует привлечь специалистов из разных стран. РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T18:25
2021-10-21T19:38
оон
владимир путин
в мире
международный дискуссионный клуб "валдай"
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что стоит составить на уровне ООН реестр вызовов и угроз, к этой работе следует привлечь специалистов из разных стран."Стоит, например, составить на уровне ООН своего рода реестр вызовов и угроз конкретным странам, а также возможных их последствий для других государств. При этом к такой работе следует привлечь специалистов из различных государств и различных научных дисциплин", - заявил он, выступая на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай".Президент пояснил, что общемировые вызовы – это вызовы всем вместе и каждому в отдельности. И если каждый для себя сможет увидеть конкретную выгоду от сотрудничества по противодействию таким вызовам, это повысит безусловную степень готовности к реальной совестной работе."Полагаем, что подобная дорожная карта способна подвигнуть многие государства по-новому взглянуть на мировые проблемы и оценить, какую пользу именно они могут извлечь из кооперации", - добавил Путин.
https://ria.ru/20211021/oon-1755635708.html
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оон, владимир путин, в мире, международный дискуссионный клуб "валдай"
Материал дополняется
18:25 21.10.2021 (обновлено: 19:38 21.10.2021)
 
Путин предложил ООН создать реестр вызовов и угроз

Путин: стоит со специалистами из разных стран создать на уровне ООН реестр вызовов и угроз

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что стоит составить на уровне ООН реестр вызовов и угроз, к этой работе следует привлечь специалистов из разных стран.
"Стоит, например, составить на уровне ООН своего рода реестр вызовов и угроз конкретным странам, а также возможных их последствий для других государств. При этом к такой работе следует привлечь специалистов из различных государств и различных научных дисциплин", - заявил он, выступая на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай".
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш во время совместной с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым пресс-конференции по итогам встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
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Генсек ООН заявил о начале новой гонки вооружений
Президент пояснил, что общемировые вызовы – это вызовы всем вместе и каждому в отдельности. И если каждый для себя сможет увидеть конкретную выгоду от сотрудничества по противодействию таким вызовам, это повысит безусловную степень готовности к реальной совестной работе.
"Полагаем, что подобная дорожная карта способна подвигнуть многие государства по-новому взглянуть на мировые проблемы и оценить, какую пользу именно они могут извлечь из кооперации", - добавил Путин.
 
ООНВладимир ПутинВ миреМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"
 
 
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