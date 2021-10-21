https://ria.ru/20211021/reestr-1755656259.html
Путин предложил ООН создать реестр вызовов и угроз
Путин предложил ООН создать реестр вызовов и угроз - РИА Новости, 21.10.2021
Путин предложил ООН создать реестр вызовов и угроз
Президент России Владимир Путин заявил, что стоит составить на уровне ООН реестр вызовов и угроз, к этой работе следует привлечь специалистов из разных стран. РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T18:25
2021-10-21T18:25
2021-10-21T19:38
оон
владимир путин
в мире
международный дискуссионный клуб "валдай"
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что стоит составить на уровне ООН реестр вызовов и угроз, к этой работе следует привлечь специалистов из разных стран."Стоит, например, составить на уровне ООН своего рода реестр вызовов и угроз конкретным странам, а также возможных их последствий для других государств. При этом к такой работе следует привлечь специалистов из различных государств и различных научных дисциплин", - заявил он, выступая на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай".Президент пояснил, что общемировые вызовы – это вызовы всем вместе и каждому в отдельности. И если каждый для себя сможет увидеть конкретную выгоду от сотрудничества по противодействию таким вызовам, это повысит безусловную степень готовности к реальной совестной работе."Полагаем, что подобная дорожная карта способна подвигнуть многие государства по-новому взглянуть на мировые проблемы и оценить, какую пользу именно они могут извлечь из кооперации", - добавил Путин.
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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оон, владимир путин, в мире, международный дискуссионный клуб "валдай"
Материал дополняется
18:25 21.10.2021 (обновлено: 19:38 21.10.2021)
Путин предложил ООН создать реестр вызовов и угроз
Путин: стоит со специалистами из разных стран создать на уровне ООН реестр вызовов и угроз
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
заявил, что стоит составить на уровне ООН
реестр вызовов и угроз, к этой работе следует привлечь специалистов из разных стран.
"Стоит, например, составить на уровне ООН своего рода реестр вызовов и угроз конкретным странам, а также возможных их последствий для других государств. При этом к такой работе следует привлечь специалистов из различных государств и различных научных дисциплин", - заявил он, выступая на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай".
Президент пояснил, что общемировые вызовы – это вызовы всем вместе и каждому в отдельности. И если каждый для себя сможет увидеть конкретную выгоду от сотрудничества по противодействию таким вызовам, это повысит безусловную степень готовности к реальной совестной работе.
"Полагаем, что подобная дорожная карта способна подвигнуть многие государства по-новому взглянуть на мировые проблемы и оценить, какую пользу именно они могут извлечь из кооперации", - добавил Путин.