https://ria.ru/20211021/reestr-1755656259.html

Путин предложил ООН создать реестр вызовов и угроз

Путин предложил ООН создать реестр вызовов и угроз - РИА Новости, 21.10.2021

Путин предложил ООН создать реестр вызовов и угроз

Президент России Владимир Путин заявил, что стоит составить на уровне ООН реестр вызовов и угроз, к этой работе следует привлечь специалистов из разных стран. РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T18:25

2021-10-21T18:25

2021-10-21T19:38

оон

владимир путин

в мире

международный дискуссионный клуб "валдай"

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что стоит составить на уровне ООН реестр вызовов и угроз, к этой работе следует привлечь специалистов из разных стран."Стоит, например, составить на уровне ООН своего рода реестр вызовов и угроз конкретным странам, а также возможных их последствий для других государств. При этом к такой работе следует привлечь специалистов из различных государств и различных научных дисциплин", - заявил он, выступая на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай".Президент пояснил, что общемировые вызовы – это вызовы всем вместе и каждому в отдельности. И если каждый для себя сможет увидеть конкретную выгоду от сотрудничества по противодействию таким вызовам, это повысит безусловную степень готовности к реальной совестной работе."Полагаем, что подобная дорожная карта способна подвигнуть многие государства по-новому взглянуть на мировые проблемы и оценить, какую пользу именно они могут извлечь из кооперации", - добавил Путин.

https://ria.ru/20211021/oon-1755635708.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оон, владимир путин, в мире, международный дискуссионный клуб "валдай"