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США в панике: Евросоюз готов ее бросить ради России и Китая

В США предрекли "развод" с Евросоюзом - РИА Новости, 21.10.2021

США в панике: Евросоюз готов ее бросить ради России и Китая

Североатлантический альянс переживает серьезный кризис и не может отстаивать западные интересы из-за Европы, которая все чаще сотрудничает с Россией и Китаем... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T11:33

2021-10-21T11:33

2021-10-21T11:39

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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Североатлантический альянс переживает серьезный кризис и не может отстаивать западные интересы из-за Европы, которая все чаще сотрудничает с Россией и Китаем. Об этом пишет журналист газеты Wall Street Journal Уильям Галстон.По словам репортера, времена, когда страны Европы "плечом к плечу" с США открыто противостояли Советскому Союзу, уже не вернуть, а инициатива флагманов ЕС сотрудничать не только с Россией, но и с Китаем угрожает американскому влиянию в Индо-Тихоокеанском регионе. Журналист отмечает, что мнение Белого дома имеет все меньшее значение для Франции и Германии."Несмотря на решительные возражения США, Германия завершила строительство газопровода "Северный поток — 2", укрепив свою энергетическую зависимость от России и ослабив осажденную демократию на Украине. <...> Между тем Франция объединилась с Германией, чтобы добиться по отношению к России более примирительной позиции, чем США и большинство стран Центральной и Восточной Европы могут принять", — пишет он.Галстон отметил, что позиция европейских государств объясняется желанием вести политику самостоятельно, исходя из европейских, а не только американских интересов. Однако при этом автор настаивает на том, что роль Европы на мировой арене заключается исключительно в безоговорочной поддержке Соединенных Штатов."На случай, если кто-то упустил суть, министр финансов Макрона Бруно Ле Мэр недавно заявил: "Соединенные Штаты хотят противостоять Китаю. Европейский Союз хочет привлечь Китай". Если лидеры двух самых могущественных держав Европы серьезно настроены проводить политику нейтралитета в растущей борьбе между США и Китаем, это неизбежно приведет к негативным последствиям для трансатлантических отношений", — утверждает журналист.Также автор Wall Street Journal ссылается на мнение бывшего генсека НАТО Андерса Фога Расмуссена. Экс-лидер военно-политического блока уверен, что Европа не может и не должна быть уравновешивающей силой в отношениях со странами, которые считаются противниками Североатлантического альянса. Расмуссен назвал стремление Европы самостоятельно определять собственную политику "близоруким меркантилизмом", способным пошатнуть существующий проамериканский баланс сил.Ранее кандидат в канцлеры Германии от СДПГ Олаф Шольц призвал ФРГ и Евросоюз к новой "восточной политике", напомнив об историческом успехе подобной стратегии во времена номинанта Нобелевской премии мира канцлера Вилли Брандта. Также МИД Германии выступил за скорейшее проведение Совета Россия — НАТО на фоне приостановления работы российского представительства при альянсе, а также информбюро и военной миссии организации в Москве с 1 ноября.Такое решение приняли в ответ на высылку восьми сотрудников миссии России при НАТО, а также сокращение еще двух штатных позиций в российском представительстве. Глава МИД Сергей Лавров отметил, что Североатлантический альянс так и не объяснил причины лишения аккредитации дипломатов.

https://ria.ru/20211021/gaz-1755458183.html

https://ria.ru/20211021/nato-1755538201.html

https://ria.ru/20211020/germaniya-1755429649.html

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