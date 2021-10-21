https://ria.ru/20211021/rassledovanie-1755684442.html

Путин пообещал помочь в расследовании взрыва в порту Бейрута

Путин пообещал помочь в расследовании взрыва в порту Бейрута - РИА Новости, 21.10.2021

Путин пообещал помочь в расследовании взрыва в порту Бейрута

Президент России Владимир Путин, комментируя вопрос содействия РФ в расследовании взрыва в порту Бейрута путем предоставления снимков из космоса, заявил, что он РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T20:10

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2021-10-21T21:59

ливан

бейрут

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в мире

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СОЧИ, 21 окт – РИА Новости. Президент России Владимир Путин, комментируя вопрос содействия РФ в расследовании взрыва в порту Бейрута путем предоставления снимков из космоса, заявил, что он обязательно переговорит с ответственными сотрудниками, которые могут располагать соответствующей информацией, и, если это возможно, помощь будет оказана."Что касается взрыва в порту Бейрута: честно говоря, когда эта трагедия случилась, я хочу ещё раз принести свои соболезнования… Если мы можем помочь в расследовании, честно говоря, я не очень понимаю, как могут помочь какие-то снимки космические, есть ли они у нас, то я обещаю вам, то, конечно, я наведу справки, если это есть у нас, и мы способны оказать содействие в расследовании, конечно, мы это сделаем", - сказал Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".Путин добавил, что этот вопрос ему нужно обсудить с ответственными коллегами, "которые могут располагать такой информацией".Мощный взрыв произошел в порту Бейрута 4 августа 2020 года. Были уничтожены или повреждены сотни домов, автомобилей, во многих кварталах столицы Ливана выбило стекла, часть построек была разрушена полностью. Как сообщили власти, причиной стала детонация 2750 тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами в 2014 году и хранившейся на складе. Погибли не менее 280 человек, более 6 тысяч получили ранения. Столица Ливана была признана районом бедствия.

https://ria.ru/20211015/beyrut-1754693433.html

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ливан, бейрут, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай", в мире, россия