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РАНХиГС перейдет на дистанционку с 25 октября

РАНХиГС перейдет на дистанционку с 25 октября - РИА Новости, 21.10.2021

РАНХиГС перейдет на дистанционку с 25 октября

Российская академия народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте РФ с 25 октября по 7 ноября перейдет на дистанционную работу, сообщили РИА Новости, 21.10.2021

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общество

российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс)

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Российская академия народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте РФ с 25 октября по 7 ноября перейдет на дистанционную работу, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза."С 25 октября по 7 ноября учебный процесс для студентов академии, получающих высшее образование, будет организован полностью в дистанционном формате", - рассказали в вузе.Отмечается, что решение было принято, исходя из развития эпидемиологической ситуации и в соответствии с рекомендациями и постановлениями органов власти.

https://ria.ru/20211021/evolyutsiya-1755501519.html

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общество, российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс), россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии