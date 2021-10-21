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РАНХиГС перейдет на дистанционку с 25 октября
РАНХиГС перейдет на дистанционку с 25 октября - РИА Новости, 21.10.2021
РАНХиГС перейдет на дистанционку с 25 октября
Российская академия народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте РФ с 25 октября по 7 ноября перейдет на дистанционную работу, сообщили РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T21:11
2021-10-21T21:11
2021-10-21T21:11
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общество
российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс)
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Российская академия народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте РФ с 25 октября по 7 ноября перейдет на дистанционную работу, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза."С 25 октября по 7 ноября учебный процесс для студентов академии, получающих высшее образование, будет организован полностью в дистанционном формате", - рассказали в вузе.Отмечается, что решение было принято, исходя из развития эпидемиологической ситуации и в соответствии с рекомендациями и постановлениями органов власти.
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общество, российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс), россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
РАНХиГС перейдет на дистанционку с 25 октября
РАНХиГС перейдет на дистанционную работу с 25 октября