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В Госдуме оценили сообщения о поставках Лондоном ракет Киеву
В Госдуме оценили сообщения о поставках Лондоном ракет Киеву - РИА Новости, 21.10.2021
В Госдуме оценили сообщения о поставках Лондоном ракет Киеву
Первый заместитель комитета по обороне Алексей Журавлев выразил беспокойство по поводу возможной продажи Украине ракет Великобританией, о чем ранее написала... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T15:38
2021-10-21T15:38
в мире
киев
сша
госдума рф
алексей журавлев
донбасс
javelin (птрк)
россия
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МОСКВА, 21 окт&nbsp; - РИА Новости. Первый заместитель комитета по обороне Алексей Журавлев выразил беспокойство по поводу возможной продажи Украине ракет Великобританией, о чем ранее написала газета Times.Великобритания ведет переговоры с Украиной о продаже вооружения, в частности ракет, в эту страну впервые, пишет газета Times со ссылкой на украинский источник. Отмечается, что переговоры происходят на фоне предположений, что Россия якобы "может использовать топливный кризис для захвата территории". В рамках обсуждаемых договоренностей Лондон может поставить Киеву ракеты класса "земля-земля" и ракеты для воздушных судов. Министерство обороны Британии также обсуждает продажу Киеву ракет Brimstone, разрабатываемых консорциумом MDBA, для установки на кораблях украинских ВМС."Разумеется, украинский режим может выпросить эти ракеты в качестве "гуманитарной помощи". Такое уже бывало, поэтому любые переговоры Киева с Западом о поставках оружия вызывают у нас резонное беспокойство. Нам совершенно не нужна по соседству такая "обезьяна с гранатой"! Ведь Украина даже не с самым современным и сложным вооружением обращается так, что может натворить бед, создав проблемы и себе, и соседям. Вспомним хотя бы знаменитые американские противотанковые Javelin, которые украинские военные так и не смогли запустить на учениях "Объединенные усилия - 2020" в Николаевской области. С этими комплексами управляются до сих пор только инструкторы из США!", -&nbsp;сообщил Журавлев РИА Новости, отметив, что США поставляли эти ракеты бесплатно.Вместе с тем, он отметил, что украинская сторона, вероятно, не сможет потянуть финансово указанную сделку, "учитывая, что на один боевой самолет устанавливается до 12 таких ракет, выходит баснословная сумма"."Британия может продать или даже бесплатно передать Украине ракеты. Но в случае их гипотетического использования против России они должны учесть наши неоднократные заявления об ответных ударах. Удары будут наноситься не только непосредственно по военным объектам, исполняющим решение, но и по центру принятия решения. А как известно, он находится в Киеве. Так что всем им есть о чем крепко задуматься!" - заявил Журавлев.Кроме того, он прокомментировал саму публикацию в британской прессе."Британская The Times, как обычно, немного недоговаривает, немного привирает. Ракеты Brimstone, о которых идет речь в статье, класса "воздух - земля", и ни на каких кораблях ВМФ, конечно, они использоваться не могут - только в авиации. Подобная некомпетентность уже наводит на определенные вопросы", - сообщил Журавлев.При этом парламентарий отметил, что британское минобороны уже подтвердило, что переговоры о продаже Украине ракет Brimstone ведутся с лета, но "переговоры с Киевом могут длиться бесконечно"."На Донбассе Украина, слава Богу, не использует авиацию с 2014 года - когда ополченцы очень доходчиво показали, что не дадут безнаказанно стрелять по мирным жителям с воздуха. Тогда зачем Киеву покупать Brimstone? Чтобы просто радостно бряцать оружием?" - также задался вопросами парламентарий.
https://ria.ru/20211021/rakety-1755572018.html
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в мире, киев, сша, госдума рф, алексей журавлев , донбасс, javelin (птрк), россия
15:38 21.10.2021
 
В Госдуме оценили сообщения о поставках Лондоном ракет Киеву

Депутат Журавлев выразил обеспокоенность из-за сообщений о покупке Киевом ракет у Лондона

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 21 окт  - РИА Новости. Первый заместитель комитета по обороне Алексей Журавлев выразил беспокойство по поводу возможной продажи Украине ракет Великобританией, о чем ранее написала газета Times.
Великобритания ведет переговоры с Украиной о продаже вооружения, в частности ракет, в эту страну впервые, пишет газета Times со ссылкой на украинский источник. Отмечается, что переговоры происходят на фоне предположений, что Россия якобы "может использовать топливный кризис для захвата территории". В рамках обсуждаемых договоренностей Лондон может поставить Киеву ракеты класса "земля-земля" и ракеты для воздушных судов. Министерство обороны Британии также обсуждает продажу Киеву ракет Brimstone, разрабатываемых консорциумом MDBA, для установки на кораблях украинских ВМС.
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
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Великобритания подтвердила информацию о поставках ракет Украине
"Разумеется, украинский режим может выпросить эти ракеты в качестве "гуманитарной помощи". Такое уже бывало, поэтому любые переговоры Киева с Западом о поставках оружия вызывают у нас резонное беспокойство. Нам совершенно не нужна по соседству такая "обезьяна с гранатой"! Ведь Украина даже не с самым современным и сложным вооружением обращается так, что может натворить бед, создав проблемы и себе, и соседям. Вспомним хотя бы знаменитые американские противотанковые Javelin, которые украинские военные так и не смогли запустить на учениях "Объединенные усилия - 2020" в Николаевской области. С этими комплексами управляются до сих пор только инструкторы из США!", - сообщил Журавлев РИА Новости, отметив, что США поставляли эти ракеты бесплатно.
Вместе с тем, он отметил, что украинская сторона, вероятно, не сможет потянуть финансово указанную сделку, "учитывая, что на один боевой самолет устанавливается до 12 таких ракет, выходит баснословная сумма".
"Британия может продать или даже бесплатно передать Украине ракеты. Но в случае их гипотетического использования против России они должны учесть наши неоднократные заявления об ответных ударах. Удары будут наноситься не только непосредственно по военным объектам, исполняющим решение, но и по центру принятия решения. А как известно, он находится в Киеве. Так что всем им есть о чем крепко задуматься!" - заявил Журавлев.
Кроме того, он прокомментировал саму публикацию в британской прессе.
"Британская The Times, как обычно, немного недоговаривает, немного привирает. Ракеты Brimstone, о которых идет речь в статье, класса "воздух - земля", и ни на каких кораблях ВМФ, конечно, они использоваться не могут - только в авиации. Подобная некомпетентность уже наводит на определенные вопросы", - сообщил Журавлев.
При этом парламентарий отметил, что британское минобороны уже подтвердило, что переговоры о продаже Украине ракет Brimstone ведутся с лета, но "переговоры с Киевом могут длиться бесконечно".
"На Донбассе Украина, слава Богу, не использует авиацию с 2014 года - когда ополченцы очень доходчиво показали, что не дадут безнаказанно стрелять по мирным жителям с воздуха. Тогда зачем Киеву покупать Brimstone? Чтобы просто радостно бряцать оружием?" - также задался вопросами парламентарий.
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