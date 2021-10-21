https://ria.ru/20211021/rakety-1755508231.html

МИД КНДР заявил, что испытание ракет не направлено против США

МИД КНДР заявил, что испытание ракет не направлено против США - РИА Новости, 21.10.2021

МИД КНДР заявил, что испытание ракет не направлено против США

МИД КНДР утверждает, что недавнее испытание баллистической ракеты подводной лодки не было направлено против США или каких-либо других стран, и называет... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T04:36

2021-10-21T04:36

2021-10-21T04:37

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. МИД КНДР утверждает, что недавнее испытание баллистической ракеты подводной лодки не было направлено против США или каких-либо других стран, и называет заявления Вашингтона и ООН о пуске "бессмысленными" и "провокационными", сообщает северокорейское агентство ЦТАК.Северокорейское министерство иностранных дел после комментариев США о пуске заявляет, что Вашингтон не должен "переживать или страдать" из-за прошедших недавно испытаний, так как КНДР только "использует свое право на оборону".МИД КНДР также в своем заявлении обвинил США в двойных стандартах, призвав не осуждать страну за "разработку и испытания таких же систем вооружения, которыми обладают или которые разрабатывают США".Северокорейское ведомство подчеркивает, что страна исключила США и Южную Корею из списка главных врагов.Ранее военные США осудили ракетные пуски КНДР и неоднократно выступали с заявлениями по этому вопросу. Постпред страны при ООН Линда Томас-Гринфилд в среду заявила, что Соединенные Штаты призывают КНДР воздержаться от дальнейших провокаций и приступить к предметному диалогу.Во вторник Южная Корея заявила о пуске в КНДР в Японском море, предположительно, одной БРПЛ, возможно, с подводной лодки. Назывались разные оценки дальности ее полета - от 450 до 590 километров, высота траектории составила максимум 60 километров. В Японии заявили о пуске в КНДР двух ракет. В ночь на среду КНДР заявила, что 19 октября произвела успешный тестовый пуск баллистической ракеты подводной лодки, лидер страны Ким Чен Ын лично не участвовал в испытаниях ракеты.

https://ria.ru/20211020/raketa-1755498094.html

https://ria.ru/20211020/raketa-1755305111.html

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2021

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в мире, сша, япония, оон, кндр (северная корея), ким чен ын, мид кндр