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МИД КНДР заявил, что испытание ракет не направлено против США
МИД КНДР заявил, что испытание ракет не направлено против США - РИА Новости, 21.10.2021
МИД КНДР заявил, что испытание ракет не направлено против США
МИД КНДР утверждает, что недавнее испытание баллистической ракеты подводной лодки не было направлено против США или каких-либо других стран, и называет... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T04:36
2021-10-21T04:37
в мире
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кндр (северная корея)
ким чен ын
мид кндр
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. МИД КНДР утверждает, что недавнее испытание баллистической ракеты подводной лодки не было направлено против США или каких-либо других стран, и называет заявления Вашингтона и ООН о пуске "бессмысленными" и "провокационными", сообщает северокорейское агентство ЦТАК.Северокорейское министерство иностранных дел после комментариев США о пуске заявляет, что Вашингтон не должен "переживать или страдать" из-за прошедших недавно испытаний, так как КНДР только "использует свое право на оборону".МИД КНДР также в своем заявлении обвинил США в двойных стандартах, призвав не осуждать страну за "разработку и испытания таких же систем вооружения, которыми обладают или которые разрабатывают США".Северокорейское ведомство подчеркивает, что страна исключила США и Южную Корею из списка главных врагов.Ранее военные США осудили ракетные пуски КНДР и неоднократно выступали с заявлениями по этому вопросу. Постпред страны при ООН Линда Томас-Гринфилд в среду заявила, что Соединенные Штаты призывают КНДР воздержаться от дальнейших провокаций и приступить к предметному диалогу.Во вторник Южная Корея заявила о пуске в КНДР в Японском море, предположительно, одной БРПЛ, возможно, с подводной лодки. Назывались разные оценки дальности ее полета - от 450 до 590 километров, высота траектории составила максимум 60 километров. В Японии заявили о пуске в КНДР двух ракет. В ночь на среду КНДР заявила, что 19 октября произвела успешный тестовый пуск баллистической ракеты подводной лодки, лидер страны Ким Чен Ын лично не участвовал в испытаниях ракеты.
https://ria.ru/20211020/raketa-1755498094.html
https://ria.ru/20211020/raketa-1755305111.html
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в мире, сша, япония, оон, кндр (северная корея), ким чен ын, мид кндр
04:36 21.10.2021 (обновлено: 04:37 21.10.2021)
 
МИД КНДР заявил, что испытание ракет не направлено против США

МИД КНДР заявил, что испытание ракет не направлено против США или других стран

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкФлаг КНДР на автомобиле
Флаг КНДР на автомобиле - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. МИД КНДР утверждает, что недавнее испытание баллистической ракеты подводной лодки не было направлено против США или каких-либо других стран, и называет заявления Вашингтона и ООН о пуске "бессмысленными" и "провокационными", сообщает северокорейское агентство ЦТАК.
Северокорейское министерство иностранных дел после комментариев США о пуске заявляет, что Вашингтон не должен "переживать или страдать" из-за прошедших недавно испытаний, так как КНДР только "использует свое право на оборону".
"При проведении недавнего испытательного запуска мы не думали о США или не направляли (действия - ред.) против них, это работа, которая уже была спланирована только ради обороны страны... сдерживание со стороны КНДР не направлено против какого-то определенного государства или сил, его целью является предотвращение войны и защита суверенных прав", - приводит агентство заявление внешнеполитического ведомства.
МИД КНДР также в своем заявлении обвинил США в двойных стандартах, призвав не осуждать страну за "разработку и испытания таких же систем вооружения, которыми обладают или которые разрабатывают США".
Пуск ракеты в Северной Корее - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
Вчера, 23:48
Пуск ракеты в КНДР нарушил множество резолюций СБ ООН, заявила постпред США
Северокорейское ведомство подчеркивает, что страна исключила США и Южную Корею из списка главных врагов.
Ранее военные США осудили ракетные пуски КНДР и неоднократно выступали с заявлениями по этому вопросу. Постпред страны при ООН Линда Томас-Гринфилд в среду заявила, что Соединенные Штаты призывают КНДР воздержаться от дальнейших провокаций и приступить к предметному диалогу.
Во вторник Южная Корея заявила о пуске в КНДР в Японском море, предположительно, одной БРПЛ, возможно, с подводной лодки. Назывались разные оценки дальности ее полета - от 450 до 590 километров, высота траектории составила максимум 60 километров. В Японии заявили о пуске в КНДР двух ракет. В ночь на среду КНДР заявила, что 19 октября произвела успешный тестовый пуск баллистической ракеты подводной лодки, лидер страны Ким Чен Ын лично не участвовал в испытаниях ракеты.
Запуск баллистической ракеты с подводной лодки в КНДР - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
Вчера, 00:40
КНДР произвела запуск баллистической ракеты с подлодки, сообщили СМИ
 
В миреСШАЯпонияООНКНДР (Северная Корея)Ким Чен ЫнМИД КНДР
 
 
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