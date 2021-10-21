https://ria.ru/20211021/rakety-1755507081.html

Times: Украина ведет переговоры с Британией о поставках ракет

Times: Украина ведет переговоры с Британией о поставках ракет - РИА Новости, 21.10.2021

Times: Украина ведет переговоры с Британией о поставках ракет

Великобритания ведет переговоры с Украиной о продаже первой в истории партии вооружений, включая ракеты, пишет газета Times со ссылкой на украинский источник. РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T03:34

2021-10-21T03:34

2021-10-21T07:30

в мире

украина

великобритания

министерство обороны великобритании

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0e/1750059299_0:75:1280:795_1920x0_80_0_0_2c6b6b97ed06c97af1165d55507a47f6.jpg

ЛОНДОН, 21 окт - РИА Новости. Великобритания ведет переговоры с Украиной о продаже первой в истории партии вооружений, включая ракеты, пишет газета Times со ссылкой на украинский источник.В рамках обсуждаемых договоренностей Лондон может поставить Киеву ракеты класса "земля-земля" и авиационные ракеты. Министерство обороны Великобритании, по информации газеты, также обсуждает продажу Киеву ракет Brimstone, разрабатываемых консорциумом MDBA, для установки на кораблях украинских ВМС. Кроме того, стороны рассматривают возможность поставок ракет Brimstone воздушного базирования, их стоимость составляет около 138 тысяч долларов.По некоторым данным, как пишет Times, переговоры о поставке вооружения на Украину также могут быть связаны со строительством трубопровода "Северный поток — 2". Они также вызваны укреплением отношений между Киевом и Лондоном после выхода Великобритании из Евросоюза.В октябре прошлого года украинский лидер Владимир Зеленский подписал контракт с экспортно-кредитным агентством Великобритании, в котором идет речь о поставках Киеву современных образцов военной техники и новейшего высокоточного вооружения, налаживании производства отдельных видов военной продукции на Украине, а также строительстве объектов базирования ВМС Украины.В офисе президента Украины уточнили, что Великобритания за 1,4 миллиарда долларов должна переоснастить Военно-морские силы Украины современными ракетными катерами, которые совместимы со стандартами НАТО.

https://ria.ru/20210804/korabl-1744426366.html

украина

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, великобритания, министерство обороны великобритании