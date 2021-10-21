03:34 21.10.2021 (обновлено: 07:30 21.10.2021)
Times: Украина ведет переговоры с Британией о поставках ракет
Times: Великобритания ведет переговоры с Украиной о продаже вооружения, включая ракеты
ЛОНДОН, 21 окт - РИА Новости. Великобритания ведет переговоры с Украиной о продаже первой в истории партии вооружений, включая ракеты, пишет газета Times со ссылкой на украинский источник.
В рамках обсуждаемых договоренностей Лондон может поставить Киеву ракеты класса "земля-земля" и авиационные ракеты.
Министерство обороны Великобритании, по информации газеты, также обсуждает продажу Киеву ракет Brimstone, разрабатываемых консорциумом MDBA, для установки на кораблях украинских ВМС. Кроме того, стороны рассматривают возможность поставок ракет Brimstone воздушного базирования, их стоимость составляет около 138 тысяч долларов.
По некоторым данным, как пишет Times, переговоры о поставке вооружения на Украину также могут быть связаны со строительством трубопровода "Северный поток — 2". Они также вызваны укреплением отношений между Киевом и Лондоном после выхода Великобритании из Евросоюза.
В октябре прошлого года украинский лидер Владимир Зеленский подписал контракт с экспортно-кредитным агентством Великобритании, в котором идет речь о поставках Киеву современных образцов военной техники и новейшего высокоточного вооружения, налаживании производства отдельных видов военной продукции на Украине, а также строительстве объектов базирования ВМС Украины.
В офисе президента Украины уточнили, что Великобритания за 1,4 миллиарда долларов должна переоснастить Военно-морские силы Украины современными ракетными катерами, которые совместимы со стандартами НАТО.
4 августа, 23:35ВМС Британии сняли с вооружения два корабля и отдадут их Украине