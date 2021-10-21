https://ria.ru/20211021/raketa-1755704890.html
В США отсрочили испытание ракеты из-за нештатной ситуации, сообщили СМИ
В США отсрочили испытание ракеты из-за нештатной ситуации, сообщили СМИ - РИА Новости, 21.10.2021
В США отсрочили испытание ракеты из-за нештатной ситуации, сообщили СМИ
Испытание гиперзвукового оружия в США отсрочили из-за нештатной ситуации с ракетой. РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T22:35
2021-10-21T22:35
2021-10-21T23:52
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ВАШИНГТОН, 21 окт — РИА Новости. Испытание гиперзвукового оружия в США отсрочили из-за нештатной ситуации с ракетой.Ранее ВМС США подтвердили три ракетных пуска для испытания перспективных систем гиперзвукового оружия."Программы Пентагона по разработке гиперзвукового оружия замедлились после того, как несущая гиперзвуковое оружие ракета-носитель не смогла взлететь", - говорится в сообщении агентства Рейтер, которое ссылается на осведомленные источники.Ранее сообщалось также о трех успешных испытаниях прототипов компонентов гиперзвуковых ракет. В Пентагоне не ответили на запросы РИА Новости об испытаниях.В июле ВВС США заявили, что их второе испытание гиперзвуковой ракеты воздушного базирования (ARRW) провалилось после того, как не сработал двигатель. Первое испытание провалилось в апреле, проблема была в ракете-носителе.Военные США разрабатывают как минимум три типа гиперзвукового оружия - стандартное быстрое ударное оружие ВМС, гиперзвуковое оружие дальнего действия и такое же для ВВС.
https://ria.ru/20211020/nato-1755442135.html
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РИА Новости
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в мире, сша, министерство обороны сша, военно-морские силы сша, ввс сша
22:35 21.10.2021 (обновлено: 23:52 21.10.2021)
В США отсрочили испытание ракеты из-за нештатной ситуации, сообщили СМИ
Рейтер: испытание гиперзвукового оружия в США отсрочили из-за нештатной ситуации