https://ria.ru/20211021/radiatsiya-1755558402.html

Роспотребнадзор измерил уровень радиации в Ростовской области

Роспотребнадзор измерил уровень радиации в Ростовской области - РИА Новости, 21.10.2021

Роспотребнадзор измерил уровень радиации в Ростовской области

РИА Новости. РАДИАЦИОННАЯ ОБСТАНОВКА В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ СООТВЕТСТВУЕТ СРЕДНИМ ЗНАЧЕНИЯМ ПОСЛЕ ОТКЛОНЕНИЙ В РАБОТЕ БЛОКА РОСТОВСКОЙ АЭС - РОСПОТРЕБНАДЗОР РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T12:33

2021-10-21T12:33

2021-10-21T12:33

ростовская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

ростовская аэс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/18/1586111930_0:125:3077:1856_1920x0_80_0_0_dfdc33bbc0f8ef0cb729c47dd29b67d2.jpg

РИА Новости. РАДИАЦИОННАЯ ОБСТАНОВКА В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ СООТВЕТСТВУЕТ СРЕДНИМ ЗНАЧЕНИЯМ ПОСЛЕ ОТКЛОНЕНИЙ В РАБОТЕ БЛОКА РОСТОВСКОЙ АЭС - РОСПОТРЕБНАДЗОР

ростовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростовская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), ростовская аэс