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Роспотребнадзор измерил уровень радиации в Ростовской области
Роспотребнадзор измерил уровень радиации в Ростовской области - РИА Новости, 21.10.2021
Роспотребнадзор измерил уровень радиации в Ростовской области
РИА Новости. РАДИАЦИОННАЯ ОБСТАНОВКА В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ СООТВЕТСТВУЕТ СРЕДНИМ ЗНАЧЕНИЯМ ПОСЛЕ ОТКЛОНЕНИЙ В РАБОТЕ БЛОКА РОСТОВСКОЙ АЭС - РОСПОТРЕБНАДЗОР РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T12:33
2021-10-21T12:33
2021-10-21T12:33
ростовская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
ростовская аэс
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РИА Новости. РАДИАЦИОННАЯ ОБСТАНОВКА В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ СООТВЕТСТВУЕТ СРЕДНИМ ЗНАЧЕНИЯМ ПОСЛЕ ОТКЛОНЕНИЙ В РАБОТЕ БЛОКА РОСТОВСКОЙ АЭС - РОСПОТРЕБНАДЗОР
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ростовская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), ростовская аэс
Роспотребнадзор измерил уровень радиации в Ростовской области
Роспотребнадзор измерил уровень радиации в Ростовской области после ЧП на АЭС