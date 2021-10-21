https://ria.ru/20211021/rada-1755603474.html

Депутаты от партии Порошенко спели в зале Рады песню о Бандере

Депутаты от партии Порошенко спели в зале Рады песню о Бандере - РИА Новости, 21.10.2021

Депутаты от партии Порошенко спели в зале Рады песню о Бандере

Депутаты партии "Европейская солидарность" экс-президента Петра Порошенко в зале Верховной рады исполнили песню про лидера "Организации украинских... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T15:39

2021-10-21T15:39

2021-10-21T15:57

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степан бандера

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европейская солидарность

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КИЕВ, 21 окт – РИА Новости. Депутаты партии "Европейская солидарность" экс-президента Петра Порошенко в зале Верховной рады исполнили песню про лидера "Организации украинских националистов" Степана Бандеру, ставшей популярной в украинском NikTok, следует из видео, которое разместил на своей странице депутат от партии Владимир Вятрович.Ранее издание "Страна.UA" сообщило, что в украинском ТikTok около месяца назад появился новый тренд - школьники поют, преимущественно в туалетах на перемене, песню "батько наш Бандера, Украина - мати" (отец наш - Бандера, Украина - мать - ред.). На одном из видео, которое выложили в ТikTok киевские школьники, группа молодых ребят заходит в класс и начинает громко распевать эту песню, пока преподаватель общается с учениками."Не только школьники знают, что "Отце на Бандера (отец наш - Бандера - ред.)!" - написал депутат, и выложил видео, на котором депутаты "Европейской солидарности" поют припев песни.Бандера был лидером "Организации украинских националистов" (ОУН), одним из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН "Украинской повстанческой армии"* (УПА*, признана экстремистской организацией и запрещена в РФ), целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА* была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. В мае 2015 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам - право на соцгарантии.Москва это решение осудила, отметив, что "Украина - это та страна, где неонацисты от слов перешли к делу и убили тысячи гражданских лиц" и "что подобным действиям надо давать адекватную оценку на международном уровне". Героизация УПА* и возглавлявших ее Бандеры и Шухевича вызывает критику со стороны многих ветеранов войны и политиков, обвиняющих бандеровцев в сотрудничестве с нацистами.* Запрещенная в России экстремистская организация

https://ria.ru/20211007/lvov-1753504156.html

https://ria.ru/20211020/voyna-1755413072.html

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в мире, украина, степан бандера, организация украинских националистов, верховная рада украины, петр порошенко, украинская повстанческая армия, европейская солидарность, владимир вятрович