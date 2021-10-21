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Кировская область вводит QR-коды для общепита и спортивных мероприятий
Кировская область вводит QR-коды для общепита и спортивных мероприятий - РИА Новости, 21.10.2021
Кировская область вводит QR-коды для общепита и спортивных мероприятий
Кировская область из-за сложной ситуации с коронавирусом с 25 октября на две недели вводит QR-коды для посещения культурных и спортивных мероприятий, общепита,... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T21:56
2021-10-21T21:56
распространение коронавируса
общество
кировская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус covid-19
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 окт – РИА Новости. Кировская область из-за сложной ситуации с коронавирусом с 25 октября на две недели вводит QR-коды для посещения культурных и спортивных мероприятий, общепита, салонов красоты и фитнес-центров, сообщает пресс-служба правительства региона.Соответствующее решение было принято в четверг в ходе рабочей встречи губернатора Кировской области Игоря Васильева и бизнес-сообщества региона."В Кировской области вводятся QR-коды. Они будут действовать с 25 октября по 7 ноября. С понедельника, 25 октября, доступ по QR-кодам будет введен на следующих объектах: салоны красоты, парикмахерские, косметические, массажные салоны, спа-салоны, солярии, бани, сауны, фитнес-центры, гостиницы и иные объекты, в которых оказываются услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина", - говорится в сообщении.Кроме того, QR-коды будут необходимы для посещения досуговых, развлекательных, культурных, спортивных, выставочных, просветительских и рекламных мероприятий с личным присутствием граждан, а также при предоставлении услуг, в том числе, в торгово-развлекательных центрах и в иных местах массового скопления граждан, при проведении групповых занятий в фитнес-центрах.Доступ по QR-кодам также будет введен в ночных клубах, кафе, ресторанах, на фуд-кортах, в кинотеатрах, бассейнах и детских игровых комнатах."Продуктовые магазины, аптеки и общественный транспорт можно будет посещать без QR-кода, в маске и с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора", - подчеркивается в сообщении.
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общество, кировская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19
21:56 21.10.2021
 
Кировская область вводит QR-коды для общепита и спортивных мероприятий

Кировская область вводит QR-коды для общепита, культурных и спортивных мероприятий

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкХостес проверяет наличие и подлинность QR-кода у посетительницы перед посадкой за столик в ресторане BURO TSUM в Москве
Хостес проверяет наличие и подлинность QR-кода у посетительницы перед посадкой за столик в ресторане BURO TSUM в Москве - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 окт – РИА Новости. Кировская область из-за сложной ситуации с коронавирусом с 25 октября на две недели вводит QR-коды для посещения культурных и спортивных мероприятий, общепита, салонов красоты и фитнес-центров, сообщает пресс-служба правительства региона.
Соответствующее решение было принято в четверг в ходе рабочей встречи губернатора Кировской области Игоря Васильева и бизнес-сообщества региона.
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"В Кировской области вводятся QR-коды. Они будут действовать с 25 октября по 7 ноября. С понедельника, 25 октября, доступ по QR-кодам будет введен на следующих объектах: салоны красоты, парикмахерские, косметические, массажные салоны, спа-салоны, солярии, бани, сауны, фитнес-центры, гостиницы и иные объекты, в которых оказываются услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина", - говорится в сообщении.
Кроме того, QR-коды будут необходимы для посещения досуговых, развлекательных, культурных, спортивных, выставочных, просветительских и рекламных мероприятий с личным присутствием граждан, а также при предоставлении услуг, в том числе, в торгово-развлекательных центрах и в иных местах массового скопления граждан, при проведении групповых занятий в фитнес-центрах.
Доступ по QR-кодам также будет введен в ночных клубах, кафе, ресторанах, на фуд-кортах, в кинотеатрах, бассейнах и детских игровых комнатах.
"Продуктовые магазины, аптеки и общественный транспорт можно будет посещать без QR-кода, в маске и с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора", - подчеркивается в сообщении.
 
Распространение коронавирусаОбществоКировская областьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Коронавирус COVID-19
 
 
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