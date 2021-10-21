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Кировская область вводит QR-коды для общепита и спортивных мероприятий

Кировская область вводит QR-коды для общепита и спортивных мероприятий - РИА Новости, 21.10.2021

Кировская область вводит QR-коды для общепита и спортивных мероприятий

Кировская область из-за сложной ситуации с коронавирусом с 25 октября на две недели вводит QR-коды для посещения культурных и спортивных мероприятий, общепита,... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T21:56

2021-10-21T21:56

2021-10-21T21:56

распространение коронавируса

общество

кировская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

коронавирус covid-19

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 окт – РИА Новости. Кировская область из-за сложной ситуации с коронавирусом с 25 октября на две недели вводит QR-коды для посещения культурных и спортивных мероприятий, общепита, салонов красоты и фитнес-центров, сообщает пресс-служба правительства региона.Соответствующее решение было принято в четверг в ходе рабочей встречи губернатора Кировской области Игоря Васильева и бизнес-сообщества региона."В Кировской области вводятся QR-коды. Они будут действовать с 25 октября по 7 ноября. С понедельника, 25 октября, доступ по QR-кодам будет введен на следующих объектах: салоны красоты, парикмахерские, косметические, массажные салоны, спа-салоны, солярии, бани, сауны, фитнес-центры, гостиницы и иные объекты, в которых оказываются услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина", - говорится в сообщении.Кроме того, QR-коды будут необходимы для посещения досуговых, развлекательных, культурных, спортивных, выставочных, просветительских и рекламных мероприятий с личным присутствием граждан, а также при предоставлении услуг, в том числе, в торгово-развлекательных центрах и в иных местах массового скопления граждан, при проведении групповых занятий в фитнес-центрах.Доступ по QR-кодам также будет введен в ночных клубах, кафе, ресторанах, на фуд-кортах, в кинотеатрах, бассейнах и детских игровых комнатах."Продуктовые магазины, аптеки и общественный транспорт можно будет посещать без QR-кода, в маске и с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20211021/putin-1755694455.html

кировская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, кировская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19