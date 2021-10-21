https://ria.ru/20211021/qr-kody-1755699044.html
В Псковской области введут QR-коды
В Псковской области введут QR-коды - РИА Новости, 21.10.2021
В Псковской области введут QR-коды
Система QR-кодов на посещение кафе, ресторанов, бассейнов, досуговых учреждений и фитнес-центров начнет действовать на территории Псковской области не с 1... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T21:50
2021-10-21T21:50
2021-10-21T22:25
распространение коронавируса
псковская область
коронавирус covid-19
общество
коронавирусы
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/08/1740463155_0:159:3072:1887_1920x0_80_0_0_db751e9a4b33c1a97caeace02013134e.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт – РИА Новости. Система QR-кодов на посещение кафе, ресторанов, бассейнов, досуговых учреждений и фитнес-центров начнет действовать на территории Псковской области не с 1 ноября, как планировалось ранее, а с 30 октября, сообщает пресс-служба областной администрации.Ранее сообщалось, что QR-коды для посещения культурных мероприятий вводятся в Псковской области с 11 октября, с 1 ноября аналогичные меры планировалось ввести для посещения кафе, ресторанов, бассейнов, досуговых учреждений и фитнес-центров.Как сообщает пресс-служба, отдельные ограничения в Псковской области установлены на период общероссийских нерабочих дней."Система QR-кодов начнет действовать на территории Псковской области не с 1 ноября, как планировалось ранее, а с 30 октября. Так, граждане, достигшие 18 лет, без предъявления документа о завершенной вакцинации либо документа о перенесенном COVID-19 в течении шести предыдущих месяцев не смогут посещать объекты общественного питания, в том числе на фуд-кортах, аквапарки, бассейны, фитнес-центры, фитнес-клубы и иные спортивные объекты, за исключением объектов для занятий на открытом воздухе", - говорится в сообщении.В перечень также включены федеральные учреждения культуры, объекты организации досуга и развлечений.
https://ria.ru/20211021/vaktsinatsiya-1755696004.html
псковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/08/1740463155_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_6eea4a35ad7043346fcd59be92f0f5cf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
псковская область, коронавирус covid-19, общество, коронавирусы, коронавирус в россии
21:50 21.10.2021 (обновлено: 22:25 21.10.2021)
В Псковской области введут QR-коды
В Псковской области с 30 октября вводят QR-коды для посещения кафе и фитнес-центров
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт – РИА Новости.
Система QR-кодов на посещение кафе, ресторанов, бассейнов, досуговых учреждений и фитнес-центров начнет действовать на территории Псковской области
не с 1 ноября, как планировалось ранее, а с 30 октября, сообщает пресс-служба областной администрации.
Ранее сообщалось, что QR-коды для посещения культурных мероприятий вводятся в Псковской области с 11 октября, с 1 ноября аналогичные меры планировалось ввести для посещения кафе, ресторанов, бассейнов, досуговых учреждений и фитнес-центров.
Как сообщает пресс-служба, отдельные ограничения в Псковской области установлены на период общероссийских нерабочих дней.
"Система QR-кодов начнет действовать на территории Псковской области не с 1 ноября, как планировалось ранее, а с 30 октября. Так, граждане, достигшие 18 лет, без предъявления документа о завершенной вакцинации либо документа о перенесенном COVID-19 в течении шести предыдущих месяцев не смогут посещать объекты общественного питания, в том числе на фуд-кортах, аквапарки, бассейны, фитнес-центры, фитнес-клубы и иные спортивные объекты, за исключением объектов для занятий на открытом воздухе", - говорится в сообщении.
В перечень также включены федеральные учреждения культуры, объекты организации досуга и развлечений.