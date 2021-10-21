https://ria.ru/20211021/qr-kody-1755699044.html

В Псковской области введут QR-коды

В Псковской области введут QR-коды - РИА Новости, 21.10.2021

В Псковской области введут QR-коды

Система QR-кодов на посещение кафе, ресторанов, бассейнов, досуговых учреждений и фитнес-центров начнет действовать на территории Псковской области не с 1... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T21:50

2021-10-21T21:50

2021-10-21T22:25

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт – РИА Новости. Система QR-кодов на посещение кафе, ресторанов, бассейнов, досуговых учреждений и фитнес-центров начнет действовать на территории Псковской области не с 1 ноября, как планировалось ранее, а с 30 октября, сообщает пресс-служба областной администрации.Ранее сообщалось, что QR-коды для посещения культурных мероприятий вводятся в Псковской области с 11 октября, с 1 ноября аналогичные меры планировалось ввести для посещения кафе, ресторанов, бассейнов, досуговых учреждений и фитнес-центров.Как сообщает пресс-служба, отдельные ограничения в Псковской области установлены на период общероссийских нерабочих дней."Система QR-кодов начнет действовать на территории Псковской области не с 1 ноября, как планировалось ранее, а с 30 октября. Так, граждане, достигшие 18 лет, без предъявления документа о завершенной вакцинации либо документа о перенесенном COVID-19 в течении шести предыдущих месяцев не смогут посещать объекты общественного питания, в том числе на фуд-кортах, аквапарки, бассейны, фитнес-центры, фитнес-клубы и иные спортивные объекты, за исключением объектов для занятий на открытом воздухе", - говорится в сообщении.В перечень также включены федеральные учреждения культуры, объекты организации досуга и развлечений.

https://ria.ru/20211021/vaktsinatsiya-1755696004.html

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псковская область, коронавирус covid-19, общество, коронавирусы, коронавирус в россии